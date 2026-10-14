Non servono grandi cantieri: corrimano, vetri antinfortunio, rilevatori di gas e messa a norma dell'impianto elettrico sono tutti detraibili

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come sfruttare il bonus ristrutturazione per la sicurezza in casa

Mantenere la propria abitazione protetta non significa soltanto difendersi da tentativi di intrusione o da minacce esterne. La sicurezza residenziale passa prima di tutto dalla tutela della salute di chi vive gli spazi ogni giorno. Gli incidenti tra le mura domestiche rappresentano infatti una delle principali cause di infortunio, in particolare per le fasce di popolazione più fragili come anziani, bambini e persone con ridotta capacità motoria. In questo contesto, il quadro normativo fiscale italiano offre un supporto concreto attraverso il bonus ristrutturazioni, la detrazione Irpef destinata agli interventi edilizi e di miglioramento degli immobili.

Troppo spesso si tende ad associare l’accesso alle agevolazioni fiscali a cantieri complessi, demolizioni o grandi opere di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, la disciplina normativa prevede una sezione specifica per gli interventi mirati a prevenire gli infortuni in casa. La peculiarità di questa misura risiede nella sua estrema flessibilità: l’agevolazione è accessibile anche per piccoli lavori isolati, per l’installazione di singoli dispositivi tecnologici o per il montaggio di elementi strutturali di protezione, senza che sia necessario avviare una ristrutturazione globale dell’intero fabbricato.

Come funziona il bonus ristrutturazioni

La base giuridica dell’agevolazione affonda le sue radici nell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). Nello specifico, la lettera l del primo comma riconosce l’accesso alla detrazione per tutte quelle opere strettamente finalizzate alla prevenzione degli infortuni domestici.

Per accedere al bonus ristrutturazioni applicato alla sicurezza e prevenzione, la legge stabilisce requisiti finanziari e percentuali di detrazione ben precisi:

aliquota di detrazione . Per il 2026 l’aliquota dell’agevolazione è fissata al 50% per le spese sostenute sull’abitazione principale (prima casa), mentre si attesta al 36% nel caso in cui i lavori vengano effettuati su seconde case o altre tipologie di immobili residenziali;

. Per il 2026 l’aliquota dell’agevolazione è fissata al 50% per le spese sostenute sull’abitazione principale (prima casa), mentre si attesta al 36% nel caso in cui i lavori vengano effettuati su seconde case o altre tipologie di immobili residenziali; tetto massimo di spesa . Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare e relative pertinenze;

. Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare e relative pertinenze; modalità di fruizione. Il beneficio fiscale viene recuperato sotto forma di detrazione dall’imposta lorda Irpef, suddiviso in dieci quote annuali di pari importo.

Un aspetto fondamentale da evidenziare riguarda l’estensione della spesa detraibile. Il beneficio non copre esclusivamente l’acquisto dei singoli materiali o dei dispositivi di sicurezza, ma si estende a tutte le spese accessorie correlate. Rientrano quindi nell’agevolazione le prestazioni professionali per sopralluoghi e perizie, l’acquisto delle apparecchiature e, soprattutto, i costi di manodopera e posa in opera necessari per completare l’installazione a regola d’arte.

Prevenzione delle cadute: l’installazione di corrimano e maniglioni

Le cadute rappresentano la percentuale più alta di infortuni che si verificano tra le mura domestiche. Scale interne prive di appoggio, corridoi bui e superfici scivolose nei locali igienici costituiscono pericoli costanti. Per questa ragione, il bonus ristrutturazioni agevola in modo diretto gli interventi volti a eliminare o ridurre drasticamente questi fattori di rischio.

Rientra a pieno titolo nell’agevolazione il montaggio di corrimano lungo le scalinate, nei corridoi o nei passaggi di collegamento interni. L’intervento comprende sia la nuova installazione sia la sostituzione di corrimano obsoleti o non più stabili. Allo stesso modo, l’agevolazione fiscale si applica all’acquisto e alla posa in opera di maniglioni e sostegni di sicurezza all’interno del bagno, in corrispondenza di docce, vasche da bagno e sanitari.

Sebbene si tratti di interventi di entità contenuta, che non richiedono pratiche edilizie complesse come Cila o Scia, la norma ha scelto di incentivare queste opere per sostenere l’autonomia e la sicurezza abitativa di anziani e persone con disabilità temporanee o permanenti.

La sicurezza delle superfici vetrate: i vetri antinfortunio

I serramenti e le ampie vetrate sono elementi architettonici di primario rilievo, ma in caso di urto accidentale o rottura improvvisa possono trasformarsi in una fonte di grave pericolo. L’impatto con un vetro tradizionale genera infatti frammenti taglienti e appuntiti estremamente pericolosi.

Il bonus ristrutturazioni incentiva la sostituzione delle vecchie lastre di vetro con soluzioni antinfortunistiche conformi alle normative europee di sicurezza, come i vetri stratificati o temperati. I vetri stratificati, grazie alla presenza di una pellicola plastica interna, riescono a trattenere i frammenti in caso di rottura, evitando che si disperdano. I vetri temperati, dal canto loro, in caso di rottura si frammentano in piccolissimi pezzi smussati e privi di spigoli vivi.

Sotto il profilo fiscale, occorre fare una distinzione operativa:

se il contribuente procede unicamente alla sostituzione del vetro mantenendo il vecchio telaio dell’infisso, l’opera si qualifica esattamente come intervento di prevenzione infortuni all’interno del bonus ristrutturazioni;

all’interno del bonus ristrutturazioni; se, al contrario, viene sostituita l’intera finestra (telaio e vetro) introducendo elementi che garantiscono anche un miglioramento delle prestazioni termiche dell’immobile, l’intervento potrebbe accedere a canali alternativi di detrazione dedicati all’efficientamento energetico.

Rilevazione fughe di gas e prevenzione delle intossicazioni

Le perdite negli impianti di distribuzione del gas e l’accumulo inavvertito di monossido di carbonio sono tra i rischi più subdoli della vita domestica. Per contrastare queste minacce, la normativa fiscale inserisce tra gli interventi ammessi l’installazione di apparecchiature avanzate per la rilevazione e il blocco delle emergenze gas.

Gli interventi agevolabili includono:

sensori fisici e centraline per l’individuazione tempestiva di fughe di gas metano o Gpl;

rilevatori dedicati al monossido di carbonio, gas inodore e invisibile prodotto dalla cattiva combustione di caldaie, stufe o camini;

sistemi integrati che collegano i sensori di rilevazione a elettrovalvole di sicurezza. In caso di anomalia, l’elettrovalvola intercetta e interrompe automaticamente l’afflusso del gas all’origine, neutralizzando il pericolo.

Anche per questa categoria di impianti, la detrazione spetta sia sui costi sostenuti per i dispositivi che sulla manodopera specializzata impiegata dal tecnico abilitato per il montaggio e il collaudo.

Messa a norma degli impianti elettrici e bonifiche ambientali

La prevenzione degli infortuni non si limita all’aggiunta di protezioni meccaniche, ma riguarda la sicurezza strutturale e impiantistica dell’abitazione. Tra gli interventi maggiormente richiesti all’interno del bonus ristrutturazioni figura la completa messa a norma dell’impianto elettrico. Un impianto obsoleto o danneggiato è causa di cortocircuiti, incendi e folgorazioni. La detrazione copre la sostituzione dei cavi deteriorati, l’integrazione del sistema di messa a terra e il montaggio di interruttori differenziali (comunemente noti come salvavita) e magnetotermici.

Nella medesima categoria di tutela della salute rientrano anche:

bonifica dell’amianto , che prevede la rimozione e lo smaltimento in sicurezza di coperture, canne fumarie, lastre o tubature contenenti cemento-amianto (Eternit);

, che prevede la rimozione e lo smaltimento in sicurezza di coperture, canne fumarie, lastre o tubature contenenti cemento-amianto (Eternit); sistemi di protezione atmosferica , come l’installazione di parafulmini e gabbie di Faraday per la protezione dell’edificio da scariche elettriche naturali;

, come l’installazione di parafulmini e gabbie di Faraday per la protezione dell’edificio da scariche elettriche naturali; opere di contenimento del territorio, tra le quali ci sono la realizzazione di barriere parasassi o interventi di contenimento in aree pertinenziali a rischio smottamento o frana.

Procedura e adempimenti per non perdere la detrazione

Per usufruire correttamente del bonus ristrutturazioni evitando contestazioni in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario seguire una precisa procedura formale.

Il requisito principale riguarda la tracciabilità finanziaria. Tutti i pagamenti devono essere effettuati tassativamente tramite bonifico parlante bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie. All’interno del bonifico devono essere obbligatoriamente indicati:

la causale di versamento con riferimento normativo (articolo 16-bis del Tuir);

il codice fiscale del soggetto beneficiario che detrarrà la spesa;

la partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori.

È inoltre fondamentale conservare con cura tutte le fatture e le ricevute fiscali che descrivano in modo dettagliato la natura delle prestazioni eseguite, unitamente alla dichiarazione di conformità degli impianti laddove rilasciata dalle imprese installatrici. L’insieme di questa documentazione permetterà di portare in detrazione le quote annuali nella dichiarazione dei redditi in piena sicurezza e trasparenza.