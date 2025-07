Il Bonus psicologo 2025 slitta ancora: manca il decreto attuativo e i fondi non bastano per coprire tutte le richieste. Solo 6.300 le domande che saranno accettate

Image of a lying female patient deep in her problems while psychologist making notes on the foreground

Ancora ritardi per il Bonus psicologo: non solo manca il decreto attuativo, facendo così saltare il click day, ma le coperture non sono nemmeno sufficienti per le oltre 400mila richieste attese. L’avvio delle domande era previsto per domani, 25 luglio 2025, ma si dovrà aspettare ancora per richiedere il bonus.

La campagna firme

Lo slittamento ha, di conseguenza, causato una serie di polemiche. In particolare da parte di Pubblica, l’ente che coordina la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a garantire lo psicologo gratuito a chiunque ne faccia richiesta.

Pochi giorni fa abbiamo presentato in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede, tra le altre cose, il finanziamento del bonus psicologo per il 100% di coloro che ne hanno i requisiti. Il sistema si basa su un modello misto di finanziamento pubblico e privato, con meccanismi di decontribuzione

Come sarà il bonus psicologo 2025

Confermato anche quest’anno, per il bonus psicologo sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, una cifra più bassa rispetto ai 12 milioni del 2024.I fondi sono già stati giudicati insufficienti a coprire le oltre 400mila domande attese: secondo gli ultimi calcoli, ne saranno accettate solo 6.300, poco meno di uno su 100.

L’incentivo — che può arrivare fino a 1.500 euro per ciascun beneficiario — sarebbe stato erogato sotto forma di voucher utilizzabili presso psicoterapeuti aderenti all’iniziativa. Per accedere al bonus psicologo è necessario avere alcuni requisiti, ovvero:

essere cittadini italiani, senza limiti di età;

essere residenti in Italia al momento della domanda;

disporre di un Isee 2025 inferiore a 50mila euro

Il bonus può essere richiesto non solo per sé stessi, ma anche per figli minorenni (dal genitore o tutore legale) e per persone interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno (da parte del relativo tutore, curatore o amministratore).

Gli importi dividi per Isee

Gli importi del bonus variano a seconda della fascia Isee di appartenenza. L’importo massimo erogabile per ciascun beneficiario è così suddiviso:

in caso di Isee inferiore a 15mila euro, l’importo è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;

in caso di Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;

in caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

Come fare domanda

Chiedere il Bonus psicologo è piuttosto semplice: occorrono lo spid e l’Isee (anche se quest’ultimo si può autocertificare). Ci si collega sul portale Inps e non serve alcun tipo di prescrizione: bisogna solo essere cittadini italiani con Isee inferiore a 50mila euro e maggiorenni.

Le regole su cosa fare dopo aver ottenuto il Bonus dovrebbero essere le stesse dell’anno scorso. L’Inps rilascerà un codice univoco che andrà comunicato allo psicologo o psicoterapeuta aderente all’iniziativa. La prima seduta deve essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento del codice, altrimenti il Bonus Psicologo decade. Il contributo ha validità di 270 giorni (circa 9 mesi) e può essere utilizzato solo con professionisti iscritti all’albo e aderenti al programma.