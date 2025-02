Arrivano i chiarimenti sul bonus pneumatici 2025 da parte del Mimit: la misura non esiste e non verrà concessa, tutta colpa di una notizia falsa che ha iniziato a circolare

Nel corso degli scorsi giorni ha iniziato a circolare l’ipotesi di un nuovo bonus 2025 previsto dalla Legge di Bilancio relativo all’acquisto di pneumatici. La misura, così come è stata raccontata da diverse testate giornalistiche, prevede un sostegno economico per chi acquista le gomme auto che varia in base all’Isee oscillando tra i 100 e i 200 euro. Un contributo sicuramente di grande supporto per i cittadini, ma che purtroppo non esiste non essendo in alcun modo prevista all’interno dell’ultima Legge di Bilancio.

Il bonus inesistente sui pneumatici

A rendersi conto del disguido sul bonus pneumatici 2025 è stato Vanity Fair che, dopo aver contatto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto conferma che la misura promossa nei giorni scorsi a mezzo stampa sia, in realtà, inesistente.

Una fake news in piena regola, diffusasi molto rapidamente e che non pochi problemi avrebbe potuto creare ai rivenditori di gomme auto in caso di sua maggiore capillarità. Il sostegno, inventato è bene ancora una volta precisarlo, prevedeva un contributo economico per gli acquirenti di pneumatici parametrato con il valore Isee degli stessi. Ecco dunque che per indicatori superiori a 25mila euro il bonus avrebbe dovuto garantire un sostegno di 100 euro, con la cifra che sarebbe arrivata fino a 200 euro per chi presentava un Isee inferiore alla suddetta soglia.

Tutto finito e ben costruito da chi ha voluto diffondere per primo questa notizia falsa e si è basato sulla struttura prevista per il bonus elettrodomestici, questo si realmente presente nell’ultima Legge di Bilancio.

Il precedente sul bonus pneumatici

Non è la prima volta, va detto, che i fabbricatori di fake news prendono a oggetto incentivi e contributi statali per la sostituzione dei pneumatici, ma mai il loro operato aveva avuto la diffusione di quest’ultima presa in giro per i cittadini.

Va detto, inoltre, che nel 2022 si era effettivamente discusso di un possibile bonus pneumatici, ma l’emendamento al decreto Energia che avrebbe dovuto introdurlo venne ritirato. Da allora niente più è stato fatto in tal senso, con le spese sostenute dai cittadini per il cambio delle gomme auto che non beneficiano di nessun tipo di agevolazione statale.