Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Novità sui termini per la presentazione della domanda per il bonus nuovi nati

Con il Messaggio n. 2345 del 23 luglio 2025, l’Inps ha comunicato un’importante novità per coloro che hanno diritto al Bonus Nuovi Nati. Si tratta dell’estensione del termine per la presentazione della domanda, infatti i genitori hanno ora 120 giorni di tempo, anziché 60, per inoltrare la richiesta. La modifica si applica ai casi di nascita, adozione o affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. L’estensione mira a semplificare le procedure e a venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie nei primi mesi successivi all’arrivo del bambino.

Che cos’è il Bonus Nuovi Nati

Il Bonus Nuovi Nati è un contributo economico una tantum introdotto dall’art. 1, comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Si tratta di una misura di sostegno al reddito destinata alle famiglie, finalizzata a incentivare la natalità e ad accompagnare i genitori nelle prime spese legate all’arrivo di un nuovo figlio. L’importo previsto è pari a 1.000 euro.

Il bonus è destinato a uno dei genitori di un minore nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari con un valore ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni non superiore a 40.000 euro. Ai fini del calcolo dell’ISEE non si considerano gli importi ricevuti per l’Assegno Unico e Universale.

L’importo erogato ammonta a 1.000 euro e viene riconosciuto una sola volta per ciascun figlio. Non è prevista una ripetizione del contributo negli anni successivi.

Come fare domanda

La domanda per accedere al bonus deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del bambino o dalla sua entrata nel nucleo familiare tramite adozione o affido preadottivo. Le richieste possono essere presentate tramite:

servizio online INPS nella sezione dedicata;

contact Center Multicanale;

istituti di patronato.

Per ciascun figlio è necessario presentare una domanda distinta.

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, è prevista una finestra di recupero straordinaria: in questi casi, anche se è decorso il termine ordinario, è possibile presentare domanda fino al 22 settembre 2025. Restano comunque validi i requisiti già previsti dalla normativa e illustrati nella Circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025.

I tempi di lavorazione

Il termine previsto per la definizione delle domande è pari a 30 giorni, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990. Le istanze vengono esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è soggetto a imposizione.

Le richieste accolte e l’efficienza delle procedure

Secondo quanto riportato dall’INPS, circa l’85% delle domande per il Bonus nido 2025 sono state accolte. Solo lo 0,67% risulta essere stato respinto, un dato che evidenzia l’efficienza delle procedure e la chiarezza dei requisiti richiesti. La misura si affianca ad altri strumenti già attivi per il sostegno alla genitorialità e conferma l’impegno istituzionale nel facilitare l’accesso ai benefici da parte delle famiglie italiane.