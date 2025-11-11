Bonus figli da 1.200 euro in una Regione, come chiedere quello nazionale

Il bonus figli da 1200 euro è un contributo offerto solo dalla Regione Piemonte, a livello nazionale il nuovo nato vale 1000 euro

11 Novembre 2025

C'è un bonus figli da 1200 euro in una determinata regione in Italia

Negli ultimi mesi si parla tanto di bonus figli da 1.200 euro. In realtà, a livello nazionale il sostegno per i nuovi nati nel 2025 è pari a 1.000 euro una tantum; la cifra di 1.200 euro riguarda invece un voucher regionale del Piemonte (Buono Vesta) destinato a famiglie residenti con figli 0–6 anni. Sono quindi misure diverse per platee e utilizzi differenti.

Cos’è la “Carta Nuovi Nati” (INPS) da 1.000 euro

Con la Circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025 è operativo il nuovo contributo per figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. L’importo riconosciuto è pari a 1.000 euro, erogato tramite carta prepagata nominativa e utilizzabile per prodotti per l’infanzia presso esercizi convenzionati, anche online. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Requisiti per ottenere i 1.000 euro

Per accedere al bonus nazionale occorre:

  • avere un figlio nato/adottato/affidato nel 2025;
  • possedere un ISEE in corso di validità ≤ 40.000 euro;
  • essere residenti in Italia (ammessi cittadini italiani, UE e familiari con diritto di soggiorno; cittadini extra-UE con permesso di lungo periodo oppure permesso di lavoro o ricerca > 6 mesi).
  • Come presentare domanda INPS

La richiesta si invia all’INPS tramite:

  • portale istituzionale con SPID/CIE/CNS;
  • Contact Center dedicato;
  • CAF abilitati.

La domanda va inoltrata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affido. Per i bambini nati/adottati prima del 14 aprile 2025 (data della circolare), i 120 giorni decorrono dal 14 aprile 2025 con efficacia retroattiva per includere i primi mesi dell’anno. La carta è utilizzabile esclusivamente per beni per l’infanzia (es. alimenti, pannolini, igiene, prima infanzia) presso gli esercenti convenzionati; non è un bonifico diretto sul conto e non copre spese estranee alla prima infanzia.

Il “bonus figli da 1.200 euro” è regionale: il Buono Vesta del Piemonte

Il Piemonte ha attivato nel 2025 il Buono Vesta, un contributo annuale per famiglie residenti con figli 0–6 anni (nati dal 1° gennaio 2019). Il valore dipende dall’ISEE:

  • 1.200 euro con ISEE ≤ 10.000 euro;
  • 1.000 euro con ISEE 10.000,01 – 35.000 euro;
  • 800 euro con ISEE 35.000,01 – 40.000 euro.

Per i minori con disabilità è previsto 1.200 euro con ISEE ≤ 40.000 euro. Il voucher dura 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda. Il contributo è rimborsabile per:

  • servizi per la prima infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, mensa, pre/post scuola);
  • servizi scolastici della scuola primaria e assistenza collegata;
  • centri estivi/invernali;
  • baby-sitting a domicilio;
  • attività extrascolastiche (ginnastica, danza, musica, lingue, psicomotricità, nuoto, massaggio infantile, ecc.).

La domanda si presenta online su vestapiemonte.it per ciascun bambino, con SPID/CIE/CNS, codice fiscale del minore e ISEE aggiornato. Per il 2025 il click day era fissato alle 00:01 del 20 settembre 2025; le richieste sono accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse. Dopo l’assegnazione, si caricano le fatture sul portale per ottenere i rimborsi sul conto indicato. Per assistenza sono disponibili i contatti regionali dedicati.

Altri aiuti cumulabili nel 2025

Oltre alla Carta Nuovi Nati, nel 2025 restano attivi:

  • assegno Unico Universale con importo modulato su ISEE e numero di figli e, può arrivare fino a 2.400 euro annui per il primo figlio con ISEE sotto 17.000 euro, con maggiorazioni per i successivi;
  • bonus Asilo Nido fino a 3.600 euro annui con ISEE ≤ 40.000 euro e non è più richiesto il secondo figlio under 10 per l’importo massimo;
  • detrazioni fiscali per spese sanitarie dei figli fino a 1.500 euro annui.

