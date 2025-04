Parte oggi 17 aprile la possibilità da parte dei genitori di poter richiedere il Bonus nuovi nati 2025: come richiederlo, cosa fare e i requisiti richiesti per accedere all'agevolazione

Giornalista pubblicista appassionato laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Parte oggi il bonus nuovi nati da 1000 euro

È ufficialmente possibile da oggi fare domanda per ottenere il tanto atteso Bonus nuovi nati. L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto questa misura, motivandola come sostegno alla natalità. A differenza, ad esempio, dell’assegno unico non è un aiuto mensile che arriva sul proprio conto.

Si tratta di un contributo economico una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’agevolazione è rivolta ai genitori che rispettano determinati requisiti di cittadinanza, residenza e reddito. Il servizio per la presentazione delle domande è attivo a partire dalle ore 8.30 del 17 aprile 2025. L’agevolazione può essere richiesta, ovviamente, fino a fine anno, ma bisogna fare comunque attenzione alle tempistiche.

Come presentare la domanda per il Bonus nuovi nati

Per ottenere i 1000 euro una tantum del Bonus Nuovi Nati, la domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul portale Inps, entro 60 giorni dalla data di nascita del bambino/a o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo. Dunque attenzione, se la domanda viene fatta oltre il mese previsto per l’invio, si perde il diritto all’agevolazione.

In alternativa, è possibile inoltrare la richiesta tramite:

il Contact Center Multicanale dell’Inps;

gli istituti di patronato.

L’Inps comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione della funzione nell’app Inps Mobile, che rappresenterà un ulteriore canale per la trasmissione della domanda.

Requisiti necessari per accedere al Bonus

Chi può ricevere il Bonus Nuovi Nati? Prendete carta e penna, per accedere al contributo, entrambi i genitori devono avere i seguenti requisiti:

cittadinanza, è richiesto che almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, di un Paese dell’Unione Europea, oppure titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro valido per oltre sei mesi;

residenza, il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda e deve aver mantenuto la residenza nel Paese dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido) fino alla presentazione della richiesta.

isee, è necessario non superiore a 40.000 euro annui. Dal calcolo sono escluse le somme percepite a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU).

Se i genitori sono separati o non convivivono sotto lo stesso tetto, la domanda per ottenere l’agevolazione deve essere inoltrata solo dal genitore convivente con il bambino al momento dell’invio della richiesta.

Compatibilità con altri bonus già in corso

Il Bonus nuovi nati è compatibile con altre misure di sostegno alla famiglia, tra cui l’Assegno Unico e Universale. La percezione di altri benefici economici non impedisce l’accesso a questo contributo, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Per evitare esclusioni, è importante presentare la domanda entro i termini previsti e allegare tutta la documentazione necessaria.