Fonte: 123RF La Sicilia eroga 1.000 euro ai neogenitori nell'ambito del Bonus nascita 2024 regionale

La Sicilia ha stanziato un Bonus nascita da 1.000 euro per i nuclei familiari con Isee non superiore a 3.000 euro. La misura è rivolta ai neogenitori siciliani, ma anche a chi esercita la patria potestà. L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato oltre 1,4 milioni di euro a copertura dell’intervento.

I requisiti

Nelle graduatorie verrà data priorità alle famiglie con Isee più basso. A parità di Isee verrà data priorità alle famiglie più numerose. In caso di parità rispetto a Isee e numero dei componenti familiari, si terrà in considerazione la data di nascita dei neonati (passa avanti in graduatoria chi è nato prima).

Ci sono poi degli ulteriori requisiti:

almeno uno dei genitori, o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, deve essere cittadino italiano o europeo . In caso di soggetto extracomunitario , è necessario possedere il permesso di soggiorno ;

o . In caso di soggetto , è necessario possedere il ; occorre essere residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione;

al momento del parto o dell’adozione; gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno devono risiedere nel territorio siciliano da almeno 12 mesi al momento del parto;

il bambino deve essere nato sul territorio siciliano ;

; l’Isee, come anticipato, non deve essere superiore a 3.000 euro, tenendo presente che alla determinazione di questo indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare.

In seguito all’approvazione della graduatoria, si procederà all’assegnazione dei Bonus nascita fino a esaurimento delle somme disponibili. Ma l’Assessorato della famiglia della Regione Siciliana ha annunciato che aumenterà la platea dei beneficiari nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche, anche a carico di fondi nazionali. In tal caso si procederà allo scorrimento dell’elenco degli aventi diritto.

La misura è cumulabile con l’Assegno unico universale stanziato dal governo Meloni.

Dove fare domanda

Le richieste vanno presentate direttamente ai Comuni di residenza. Saranno le singole amministrazioni comunali a erogare le somme, in base all’esame della documentazione ricevuta e in seguito alla redazione dell’apposita graduatoria. Le richieste, nello specifico, vanno presentate all’ufficio Servizi sociali del Comune di residenza e devono essere redatte su specifico modello di istanza predisposto dall’Assessorato. Per scaricarlo si visiti il sito regione.sicilia.it. Il percorso: Home > Istituzioni > Servizi informativi > Decreti e direttive > Bonus figlio approvazione avviso pubblico relativo ai criteri e alle procedure per la presentazione delle istanze.

In seguito arriverà il decreto necessario alla distribuzione delle risorse fra i vari Comuni richiedenti per l’attribuzione ai beneficiari.

Statistiche sulla Sicilia

L’Istat ha diffuso alcune statistiche relative alla Sicilia: