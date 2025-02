Dal 25 febbraio è possibile richiedere il bonus una tantum per le famiglie siciliane con Isee fino a 5.000 euro. Ecco chi può ottenerlo e come presentare domanda

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Reddito di povertà fino a 5mila euro.

Da febbraio 2025 sarà possibile presentare domanda per il reddito di povertà, un contributo una tantum destinato alle famiglie in difficoltà economica residenti in Sicilia. La misura, introdotta dalla Regione, prevede un bonus fino a 5.000 euro, con un fondo complessivo di 30 milioni di euro gestito dall’Irfis.

La richiesta potrà essere inoltrata esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, che sarà attivata prossimamente. Le domande saranno accettate fino aprile 2025 e l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria basata su criteri economici e sociali. Priorità sarà data alle famiglie con minori, persone in condizioni di disagio e nuclei monogenitoriali.

Cos’è il bonus povertà

Il bonus povertà è un contributo economico a fondo perduto destinato alle famiglie siciliane in gravi difficoltà finanziarie. L’obiettivo della misura è fornire un sostegno concreto per affrontare spese essenziali, senza che il beneficiario debba restituire l’importo ricevuto.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Regione Sicilia, come dichiarato dal presidente Renato Schifani, che ha sottolineato l’urgenza di supportare le fasce più vulnerabili della popolazione, aggravate dall’aumento del costo della vita e dalla precarietà lavorativa.

A livello economico, il fondo ammonta a 30 milioni di euro e l’erogazione avverrà tramite Irfis, l’istituto finanziario regionale incaricato della gestione dei fondi pubblici. Le somme saranno distribuite in base a una graduatoria, che assegnerà importi differenti a seconda della condizione economica e sociale della famiglia richiedente.

I beneficiari del fondo, inoltre, potranno essere coinvolti in attività socialmente utili nei rispettivi Comuni di residenza, compatibilmente con le loro condizioni psicofisiche. Non si tratta di un lavoro, né subordinato né un pubblico impiego.

A chi spetta? I requisiti

Per poter accedere al reddito di povertà, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

essere cittadini residenti in Sicilia da almeno 5 anni;

possedere un Isee 2023 inferiore a 5.000 euro;

priorità a famiglie numerose, con minori, monogenitoriali o in condizioni di disagio sociale.

Il bonus massimo viene disposto a seconda di una tabella di punti, che sono i seguenti:

5.000 euro per chi supera 30 punti nella graduatoria;

3.500 euro per chi totalizza fino a 30 punti;

2.500 euro per chi totalizza fino a 20 punti.

I punti vengono assegnati in base all’Isee e alla composizione famigliare, dove ogni membro conta 1 punto, mentre per i figli minorenni è +2. Poi ci sono le condizioni di vita, dall’affitto (+5 punti) al disagio sociale di una donna vittima di violenza o una vedova con figli (+8).

Attenzione: in caso di parità di punteggio, verranno favoriti i nuclei con più figli minori e, in caso di ulteriore parità, le famiglie con condizioni di disagio sociale.

Quando arriva

Le domande potranno essere presentate dal 25 febbraio al 15 aprile 2025 esclusivamente online sulla piattaforma dedicata. Il sistema sarà attivato nei prossimi giorni dalla finanziaria regionale, che gestirà la raccolta delle richieste.

L’erogazione avviene in seguito alla valutazione delle richieste pervenute attraverso il sito ufficiale fornito dalla regione. Infine gli importi saranno accreditati direttamente sul conto corrente dei beneficiari, una volta concluso il processo di selezione.