La road map di Arera per l'erogazione del bonus bollette 200 euro da priorità a chi ha un Isee inferiore a 9.530 euro: per tutti gli altri occorre aspettare le liste Inps

Bonus bollette 200 euro, l'erogazione in base all'Isee

L’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha dato il proprio via libera al bonus da 200 euro per le bollette elettriche. Precisato inoltre quale sarà il metodo d’erogazione di questo contributo straordinario.

La misura è attiva dal 1°aprile 2025. Priorità rivolta alle famiglie che presentano un Isee inferiore a 9.530. La road map delle assegnazioni andrà poi avanti a step, fino a coloro che hanno un Indicatore della situazione economica equivalente massimo di 25mila euro.

Bonus bollette 200 euro, subito ai più poveri

Nella strada di assegnazioni del bonus di 200 euro per le bollette dell’elettricità delineato da Arera, i primi percettori sono indicati in coloro che presentano una situazione economica più critica. Ecco di chi si tratta:

nuclei con Isee inferiore a 9.530 euro;

famiglie numerose (almeno 4 figli a carico), con Isee fino a 20mila euro.

Per questo gruppo di persone il nuovo bonus rappresenta un extra al beneficio già percepito, con l’assegnazione che è partita dal 1° aprile 2025.

È necessario precisare che per tali soggetti, così come per tutti gli altri aventi diritto, il bonus verrà applicato nella forma di sconto cumulativo direttamente nelle bollette della corrente. Per i primi percettori, tale operazione avverrà nel periodo compreso tra aprile e luglio, con un ribasso teorico extra giornaliero di 1,64 euro da unire al bonus già in essere.

Cosa sono le liste Inps

Come detto, il nuovo bonus da 200 euro per le bollette elettriche ha una platea di beneficiari ampia, con un Isee inferiore a 25mila euro. Chi rientra nella fascia compresa tra 9.530 e 25mila euro dovrà attendere per l’erogazione delle somme.

Non essendo prevista una domanda, come detto, il contributo verrà erogato direttamente nella bolletta degli aventi diritto. Per questo motivo necessita della trasmissione dell’Inps al Sistema informativo integrato dell’elenco di tutti i nuclei familiari rientranti nel range Isee indicato. Per compiere tale operazione viene indicato da Arera un arco temporale che va dal 1°aprile a gennaio 2026.

Il ruolo degli operatori

Sulla base delle prime indicazioni dell’Inps, a partire da giugno 2025 il Sistema informativo integrato individuerà gli intestati delle forniture elettriche beneficiari del bonus da 200 euro. Si avrà cura di notificare tali informazioni agli operatori. Quest’ultimi avranno un ruolo determinante, in quanto saranno coloro che applicheranno lo sconto trimestrale dandone a loro volta informazione chiara al consumatore in bolletta.

Gli operatori vengono inoltre esortati da Arera ad avviare un’adeguata campagna informativa presso i propri clienti in merito all’importo del contributo e ai requisiti necessari per ottenerlo. Viene suggerito di dare evidenza al bonus extra da 200 euro sulla home page del proprio sito internet, così come nella bolletta di tutti i clienti.

Infine, la comunicazione per essere completa deve includere il promemoria in merito necessità per i clienti di presentare la propria Dichiarazione sostitutiva all’Inps per ottenere l’attestazione Isee.