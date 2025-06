Da giugno parte l'accredito automatico del bonus di 200 euro in bolletta per le famiglie con Isee tra 9.530 e 25mila euro, che si somma a chi riceve il bonus sociale

Fonte: ANSA Contatori dell'energia elettrica

In arrivo a giugno lo sconto di 200 euro sulle bollette di luce, gas e acqua. Entro l’inizio di luglio milioni di famiglie vedranno accreditato automaticamente il contributo straordinario riconosciuto ai nuclei che ricevono già il bonus sociale, mentre gli italiani con Isee tra i 9.530 e 25mila euro lo riceveranno entro settembre.

Dall’inizio di questo mese il Gestore dei servizi energetici (Gse), che svolge l’attività di approvvigionamento di energia in Italia, sta inviando sulla base delle indicazioni dell’Inps l’elenco dei beneficiari agli operatori privati, che avranno tre mesi di tempo per erogare l’importo direttamente in bolletta.

Il bonus bolletta da 200 euro

Il contributo straordinario è stato introdotto dal Governo con il decreto bollette dello scorso 28 febbraio (convertito in legge ad aprile) come aiuto per le famiglie con redditi medio-bassi nel far fronte al caro energia.

La misura è stata finanziata con uno stanziamento complessivo di 1,65 miliardi di euro, che potrebbe però non essere sufficiente a coprire la platea degli aventi diritto, costringendo il ministero dell’Ambiente e l’Autorità per l’energia Arera a gestire la ripartizione delle risorse ed eventualmente rendendo necessario un incremento dei fondi.

Secondo le stime del Governo, sarebbero circa 5 milioni le famiglie destinate a ricevere il bonus bollette, ma il numero dei beneficiari potrebbe aumentare alla luce delle nuove modalità di calcolo dell’Isee, che escludono dalla Dichiarazione unica sostitutiva i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti e postali fino a un importo di 50mila euro.

Le soglie Isee

Con la nuova Dsu, coloro che ad aprile dichiaravano una Isee superiore a 25mila euro potrebbero scendere sotto questa soglia e rientrare dunque nella fascia degli aventi diritto del contributo da 200 euro.

Le famiglie che non ricevono già il bonus sociale dovranno attendere la presentazione del valore dell’indicatore aggiornata al 2025 all’Inps, che trasmetterà l’elenco dei beneficiari al Sistema informativo integrato.

A verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità per il contributo sarà proprio il Sii, ovvero la banca dati dove sono inserite le informazioni relative alle forniture elettriche e gas e i riferimenti dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura, come il codice fiscale.

Nel frattempo i percettori del bonus sociale, riceveranno il contributo straordinario di 200 euro, che si somma gli sconti ricevuti in bolletta dalle famiglie con redditi bassi.

Si tratta dei cittadini che possiedono un valore Isee non superiore a 9.530 euro o sotto quota 20mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

Relativamente alla bolletta elettrica gli importi annuali variano in base alla composizione del nucleo familiare:

167,90 euro per famiglie con 1 o 2 componenti;

219,00 euro per nuclei con 3 o 4 componenti;

240,90 euro per famiglie con oltre 4 componenti.

Per quanto riguarda il gas, lo sconto viene stabilito dall’Autorità per l’energia ogni mese.