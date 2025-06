È in arrivo il bonus da 200 euro sulle bollette, ma non tutti lo riceveranno subito. Sarà automatico per chi ha l’Isee in regola a partire da luglio, gli altri dovranno aspettare

ANSA Bonus bollette 200 euro in arrivo.

Arriva da luglio 2025 lo sconto straordinario da 200 euro sulle bollette di luce, gas e acqua. Il bonus è destinato a famiglie con Isee inferiore a 25mila euro e sarà erogato automaticamente a chi già beneficia del bonus sociale. Per tutti gli altri sarà necessario attendere i controlli sui redditi. Il questo caso, l’accredito arriverà entro alcuni mesi.

La misura, prevista dal decreto Bollette, si affianca alle agevolazioni già in vigore per contrastare l’impatto del caro energia. Le risorse disponibili potrebbero non bastare per i nuovi beneficiari dopo le modifiche all’Isee.

Chi ha diritto al bonus e quando arriva

Il bonus bollette da 200 euro è stato previsto per le famiglie con Isee tra 9.530 e 25.000 euro. L’erogazione avverrà in maniera automatica per chi già riceve il bonus sociale. I primi accrediti sono attesi già da luglio 2025.

Per tutti gli altri, invece, lo sconto verrà applicato entro tre mesi dalla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per calcolare l’Isee. Al momento la misura è finanziata con 1,65 miliardi di euro, ma i fondi potrebbero non bastare. Rispetto alla cifra decisa, è cambiato il numero di beneficiari che potrebbe essere idoneo al bonus e superare così le stime iniziali.

Cosa cambia con le nuove regole sull’Isee

Infatti grazie alle nuove regole entrate in vigore nel 2025, i titoli di Stato italiani e i buoni postali fino a 50.000 euro non vengono più conteggiati nell’Isee. Questo cambiamento potrebbe far rientrare nel bonus ulteriori famiglie che prima superavano la soglia.

L’Inps comunicherà i nuovi dati al Gestore dei Servizi Energetici (Gse), che invierà l’elenco degli aventi diritto agli operatori di energia. Non è chiaro cosa dovrebbe accadere in caso di superamento dello stanziamento iniziale.

Problemi: ritardi e valore sconto

Per ottenere lo sconto, quando non in automatico, bisognerà richiedere un nuovo Isee. I gestori saranno tenuti ad applicare lo sconto entro tre mesi dalla verifica dell’Isee e a mostrare in bolletta l’accredito del contributo.

Il rischio di ritardi non è escluso, soprattutto per chi presenta l’Isee in ritardo o incontra difficoltà tecniche. Altro problema è il reale valore dello sconto: l’intervento potrebbe inoltre essere eroso dai rincari del petrolio, che stanno rendendo i valori del costo dell’energia nuovamente instabili.