Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Tassa illegittima in bolletta.

C’è una voce minore della bolletta del gas che potrebbe trasformarsi in un maxi-contenzioso. È l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (Arisgam), nata nel 1990 e applicata dalle Regioni a statuto ordinario, tranne la Lombardia. Nel 2025 la Cassazione l’ha dichiarata illegittima: secondo le regole europee un’addizionale deve avere una finalità specifica, e questa non ce l’ha.

Ora la questione è alla Corte costituzionale, che non ha ancora deciso. In caso di vittoria i rimborsi non sarebbero automatici e converrebbero soprattutto alle imprese con grandi consumi.

Che cos’è l’Arisgam

L’Arisgam è un’imposta che il fornitore di gas addebita in bolletta al cliente e poi versa alla Regione. Il fornitore fa quindi da semplice “esattore”.

Con due sentenze del 14 ottobre 2025 la Cassazione l’ha giudicata illegittima. Il ragionamento dei giudici è che un’addizionale all’accisa non può servire solo a fare cassa, ma deve perseguire uno scopo specifico, per esempio ambientale, che la distingua dall’imposta principale.

Il rischio è che diventi un doppione fiscale in contrasto con la normativa europea. Secondo la Suprema Corte, le Regioni l’hanno usata proprio per le esigenze generali di bilancio.

La questione è poi arrivata alla Corte costituzionale tramite diverse ordinanze di rinvio, come quella richiesta dalla regione Puglia. Ora si attende il verdetto.

Chi spera nell’accoglimento si appoggia a un precedente del 2025, quando la Consulta ha bocciato l’addizionale provinciale sull’energia elettrica, riconoscendo al consumatore il diritto di recuperare quanto gli era stato addebitato. In quel caso i rimborsi sono già partiti.

Chi ci guadagna

I beneficiari principali sono le grandi aziende energivore, che in dieci anni potrebbero recuperare anche 50-100mila euro. Unilegion, società tedesca che organizza e finanzia azioni collettive, ha già avviato un progetto dedicato alle imprese. Il suo amministratore delegato, Michael Gramkow, invita le aziende a ricostruire quanto hanno versato e a valutare subito la propria posizione.

Per famiglie e piccoli consumatori, invece, si parla di pochi euro, che difficilmente giustificano i costi di una causa diretta. Il rimborso però potrebbe arrivare comunque.

Il nodo del rimborso

Anche in caso di vittoria alla Consulta, il rimborso non sarà automatico. Finché non arriva la sentenza, l’addizionale continua a essere riscossa. Dopo, il consumatore dovrà presentare un’istanza di rimborso e, se non basta, rivolgersi a un giudice. Può farlo nei confronti del fornitore, che è la via più semplice, oppure chiedendo alla Regione, che è però la via più lunga e diffivile

Il problema sta nel mezzo. Come spiega Repubblica, quei soldi i fornitori li hanno già pagati alle Regioni, in alcuni casi da oltre dieci anni. Se rimborsassero i clienti, dovrebbero prima anticipare la somma di tasca propria e poi fare causa agli enti per riaverla, senza certezza sui tempi.

Chi ci perde

Il primo a rischiare è il bilancio delle Regioni coinvolte, 14 in tutto. Un’eventuale restituzione andrebbe coperta con tagli, altre entrate o debito.

Come riporta Repubblica, secondo i legali di Edison ed Estra, intervenuti all’udienza, il mancato gettito complessivo sarebbe di circa 4,6 miliardi di euro, che con gli interessi salgono a circa 5 miliardi. Per la sola Estra la restituzione varrebbe 162 milioni a favore di 450mila clienti, una cifra paragonabile agli utili di quattro anni dell’intero gruppo.