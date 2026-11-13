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123RF Volontariato, collaborazioni a progetto e apprendistato ma è lavoro dipendente: il caso di una cooperativa

La gratuità di una prestazione non può essere soltanto dichiarata, ma deve trovare conferma nelle quotidiane modalità di svolgimento dell’attività. E chiamare un rapporto collaborazione autonoma, lavoro a progetto o volontariato non basta a escludere l’applicazione delle tutele previste per il lavoro dipendente.

Lo dice la Cassazione con la sentenza 24558/2026 che ha stabilito il recupero dei contributi previdenziali verso una cooperativa sociale che aveva formalizzato come autonomi o gratuiti rapporti, in sostanza, di lavoro subordinato.

Collaboratori, apprendisti e volontari nella stessa cooperativa, il caso

La vicenda nasceva da un’ispezione Inps terminata con la contestazione di omissioni contributive a una cooperativa sociale che gestiva una comunità educativa. Secondo gli ispettori, alcuni lavoratori erano stati impiegati in condizioni e compiti sostanzialmente riconducibili al lavoro dipendente, nonostante la cooperativa avesse formalizzato i rapporti attraverso collaborazioni autonome e contratti a progetto e di apprendistato professionalizzante. In precedenza, inoltre, le stesse persone avevano prestato attività all’interno della struttura come volontari svolgendo le stesse attività.

La cooperativa aveva contestato il verbale ispettivo, ma sia Tribunale che Corte d’Appello avevano respinto l’opposizione confermando il recupero contributivo. Tra gli altri elementi tipici della subordinazione i giudici avevano indicato:

turni prestabiliti;

compensi predeterminati;

riunioni organizzative;

recupero delle assenze;

direttive dai superiori;

inserimento dei collaboratori nell’organizzazione.

In aula erano emerse anche carenze documentali e formative nei contratti di apprendistato. La cooperativa ha così fatto ricorso in Cassazione contestando qualificazione dei rapporti e valutazione delle prove.

Lavoro a progetto, il contratto deve individuare un’attività specifica

Anzitutto la cooperativa sosteneva che il progetto educativo indicato nei contratti fosse sufficientemente specifico da giustificare il ricorso alle collaborazioni a progetto, anche senza essere eccezionale o estraneo alla normale attività aziendale.

Di segno opposto la magistratura: la generica descrizione dell’attività educativa rivolta ai minori non individuava un progetto autonomo, ma di fatto coincideva con l’attività ordinaria della cooperativa. Invece, nel contratto il progetto avrebbe dovuto distinguersi nettamente dalle attività abitualmente svolte dalla cooperativa.

In mancanza di questo requisito, l’art. 69 d.lgs. 276/2003 prevedeva la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, peraltro avvalorata dai citati indici tipici di subordinazione.

Volontariato, quando i rimborsi diventano compensi

La Cassazione ha respinto anche la tesi del volontariato sostenuta dalla cooperativa sociale. Dagli accertamenti ispettivi era infatti emerso che alcuni lavoratori continuavano a svolgere le stesse mansioni e secondo modalità sostanzialmente invariate anche dopo la stipulazione dei contratti.

A escludere la natura gratuita delle prestazioni — spiega la magistratura — contribuiva, oltre all’inserimento stabile nell’organizzazione della cooperativa e all’esercizio del potere disciplinare, il mancato accertamento che le somme versate fossero effettivi rimborsi spese. In breve: non risultava una reale discontinuità tra l’attività dichiarata volontaria e quella successivamente retribuita, ed entrambe erano di fatto lavoro dipendente.

Non a caso la Corte ha ricordato che il volontariato non può essere retribuito: sono ammessi soltanto rimborsi di spese realmente sostenute, specifiche e documentate, secondo l’art. 17 del Codice del Terzo settore. La cooperativa non era riuscita a dimostrare che i compensi percepiti dai lavoratori coprissero le sole spese “vive”, senza superarne l’importo. Un rimborso forfettario — applicato in questo caso — può invece nascondere un vero e proprio compenso per l’attività svolta ed essere, quindi, assimilabile a uno stipendio. Inoltre è vietato dal Codice.

Inoltre per escludere che la prestazione sia volontariato non è obbligatorio dimostrare un rapporto subordinato stabile. Può bastare anche solo un inserimento temporaneo nell’organizzazione, operando per conto e sotto la vigilanza dell’ente. E, come detto, nel caso concreto erano emersi anche elementi riconducibili all’esercizio di direttive e del potere disciplinare.

Verbale ispettivo, il giudice può preferirlo ad altre testimonianze

La Cassazione ha bocciato infine anche la contestazione su un eccessivo valore dato al verbale ispettivo dalla Corte d’Appello. Secondo la cooperativa il giudice avrebbe trascurato le testimonianze e le dichiarazioni dei lavoratori che avevano escluso la subordinazione.

Ma salvo querela di falso il verbale fa piena prova dei fatti che l’ispettore ha compiuto personalmente o constatato direttamente. E non basta essere in disaccordo con il modo in cui il giudice ha valutato le prove. Infatti, per legge le dichiarazioni dei lavoratori e le altre informazioni raccolte durante i controlli possono essere valutate liberamente dal giudice insieme alle altre prove.

Il magistrato è cioè libero di ritenere più attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori subito dopo i fatti rispetto a quelle successive in tribunale, purché spieghi le ragioni della scelta. Nel caso concreto, la valutazione complessiva delle testimonianze, dei documenti e del verbale ispettivo era stata ritenuta corretta dalla Cassazione.

Obblighi contributivi, i diritti dell’Inps non possono essere messi in discussione

La pronuncia chiarisce inoltre che gli accordi tra datore di lavoro e dipendente non possono pregiudicare i diritti dell’Inps. Quando le prestazioni vengono riconosciute come lavoro subordinato, gli obblighi contributivi possono esserci anche per i periodi formalmente qualificati come volontariato o collaborazione autonoma. È una tutela ampia e già vista recentemente in un’altra vicenda.

I contributi sono calcolati sulla retribuzione imponibile prevista dalla legge o dal contratto collettivo, indipendentemente da quanto sia stato effettivamente pagato al lavoratore. Di conseguenza, eventuali rinunce o transazioni tra le parti non possono cancellare il debito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale.

La Suprema Corte ha così rigettato integralmente il ricorso della cooperativa, confermando il recupero contributivo.

Che cosa cambia

La sentenza 24558/2026 della Cassazione rappresenta un significativo richiamo per lavoratori, cooperative e imprese. La sostanza di un rapporto non dipende infatti dal nome attribuitogli nel contratto, ma dalle modalità con cui viene svolta l’attività concreta. Per i lavoratori, questo principio giurisprudenziale può consentire di ottenere il riconoscimento della subordinazione — e delle relative tutele retributive, contributive e previdenziali — anche quando la prestazione è stata formalmente “presentata” come volontariato o collaborazione autonoma.

Per datori di lavoro ed enti del Terzo settore, invece, la pronuncia sottolinea il rischio di recuperi contributivi e fiscali e di ulteriori contestazioni quando i rimborsi spese nascondono compensi o l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche tipiche del lavoro dipendente. Il principio può assumere specifica importanza ad esempio nelle cooperative sociali, nell’assistenza domiciliare e socio-sanitaria, ma anche nelle associazioni sportive, culturali e ambientali che si avvalgono di volontari.

Si pensi, ad esempio, a un’associazione che versa ogni mese somme forfettarie a chi svolge turni regolari di assistenza agli anziani: quei pagamenti potrebbero essere considerati compensi tassabili anziché rimborsi. Oppure a un’associazione sportiva che impiega collaboratori formalmente autonomi, ma ne stabilisce orari, mansioni e modalità operative: anche in questo caso, le condizioni effettive potrebbero portare a riconoscere un rapporto di lavoro subordinato. Sono dettagli che possono fare la differenza tra un rapporto formalmente autonomo o gratuito e un vero rapporto alle dipendenze, con tutte le conseguenze del caso.