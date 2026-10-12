Evento sismico di potenza 7,7 a Panama. Nonostante i numerosi crolli e la paura tra i civili, per ora il Governo non ha segnalato vittime. Gli esiti de controlli ai possibili danni alle infrastrutture del Canale, a tutela del commercio mondiale.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA

Venerdì 9 ottobre, verso l’ora di pranzo, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito la Repubblica di Panama, provocando danni materiali, crollo di strutture e momenti di forte panico tra la popolazione.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 10 chilometri di profondità nei pressi di Pitaloza Arriba, nella provincia di Herrera, interessando in modo particolare la regione centro-meridionale del Paese.

Quante sono le vittime del terremoto

Nonostante la scossa principale sia stata molto violenta ed è stata seguita da un secondo movimento sismico di assestamento di magnitudo 6.0, fortunatamente le autorità di soccorso locali per ora non hanno segnalato vittime.

Il Presidente panamense José Raúl Mulino ha parlato di un grave disastro sul piano materiale, disponendo l’immediata attivazione della Protezione Civile per verificare la stabilità degli stabili e gestire l’emergenza negli impianti essenziali, tra cui il principale depuratore dell’acqua di Panama City, la cui capacità operativa è crollata dell’80%.

Quali sono le conseguenze dei possibili danni al Canale di Panama

I crolli e le lesioni più gravi si sono registrati nella provincia di Coclè e nella cittadina di Penonomé, dove decine di abitazioni private, strutture alberghiere ed edifici storici hanno riportato danni strutturali rilevanti. Non ci sono ancora stime economiche ufficiali dei danni. La priorità degli enti tecnici del Paese si sta concentrando sul monitoraggio delle grandi infrastrutture strategiche del Paese.

L’attenzione degli analisti e dei mercati globali è rivolta in particolare al Canale di Panama, cruciale per il commercio marittimo mondiale. Le potenziali criticità per la via d’acqua e la rete logistica nazionale riguardano:

la tenuta strutturale delle chiuse e dei bacini, per cui esperti interverranno con ispezioni straordinarie su argini e impianti di sollevamento idrico per escludere micro-lesioni invisibili causate dalle scosse sismiche;

la stabilità di tutte le infrastrutture di raccordo, che comprendono ponti di collegamento e terminal portuali, per scongiurare colli di bottiglia o intoppi nel trasporto merci.

Il rischio principale è legato ai possibili rallentamenti operativi. L’adozione di protocolli di sicurezza straordinari, i controlli tecnici sulle chiuse o l’imposizione di limiti precauzionali al pescaggio e al numero di navi in transito rischiano di creare lunghe code all’ingresso del Canale. Un blocco o un ritardo nel passaggio delle merci si tradurrebbe immediatamente in un aumento delle tariffe per l’affitto di navi cargo e container, facendo impennare i costi di spedizione a carico delle imprese e provocando un effetto domino sui prezzi dei prodotti lungo l’intera catena di approvvigionamento globale.

Lo stato del Canale di Panama e i trasporti

Le ultime rilevazioni delle autorità locali e dei report internazionali, in particolare Usg e Unicef, confermano che il Canale di Panama non ha riportato danni strutturali diretti, proseguendo le proprie operazioni di transito.

L’epicentro del sisma, situato a circa 200 chilometri a sud-ovest dalla capitale, ha evitato l’impatto diretto sulle principali chiuse della via d’acqua. I problemi maggiori alla rete dei trasporti si sono concentrati all’Aeroporto Internazionale di Tocumen, il principale hub aereo del Paese, dove i voli sono stati temporaneamente sospesi per consentire le ispezioni di sicurezza sulle piste e sulle strutture dei terminal.