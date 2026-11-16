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ANSA Lavrov conferma le condizioni fissate da Putin nel 2024 per un accordo di pace. Tallinn annuncia la chiusura dei tre valichi con Mosca

La Russia torna a chiedere il ritiro delle truppe ucraine da quattro regioni e la rinuncia definitiva di Kiev all’ingresso nella Nato. Mosca conferma le condizioni fissate dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024 e avverte che, senza un accordo sulla sicurezza europea, potrebbe continuare a utilizzare la forza militare. Le nuove dichiarazioni sono arrivate domenica 15 novembre dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Intanto, l’Estonia ha annunciato la chiusura dei valichi di frontiera con la Russia dal 1° dicembre 2026, dopo un presunto tentativo di sabotaggio contro un’azienda del settore della difesa.

Russia, le condizioni di Putin per fermare la guerra in Ucraina

Mosca conferma la propria posizione sulle trattative per porre fine al conflitto. “La posizione negoziale sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione speciale, cioè quelli formulati dal presidente Putin nel giugno 2024”, ha dichiarato Lavrov. Le richieste russe riguardano il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, comprese le aree che Mosca non controlla militarmente.

Donetsk e Lugansk costituiscono il Donbass, una delle principali aree contese dall’inizio della guerra. Un’altra condizione è che l’Ucraina rinunci definitivamente all’adesione alla Nato. Le richieste erano già state presentate nel giugno 2024 e respinte da Kiev. La loro riproposizione indica che Mosca non intende limitare le proprie pretese territoriali al Donbass.

Il Cremlino minaccia l’uso della forza

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha collegato direttamente la soluzione del conflitto ucraino alla definizione di nuovi equilibri di sicurezza in Europa. Secondo Peskov, se non emergeranno prospettive concrete di accordo, la Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi. Lavrov ha criticato anche la posizione dell’Unione europea, sostenendo che Bruxelles cerchi di entrare nelle trattative senza una strategia condivisa.

Il ministro russo ha invece riconosciuto un approccio più concreto agli Stati Uniti, con i quali Mosca afferma di discutere della situazione militare e delle condizioni per un’intesa. Da parte italiana, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che soltanto gli ucraini possono decidere sui propri confini e sull’eventuale ingresso nella Nato.

L’Estonia chiude i confini con la Russia dal 1° dicembre

Intanto l’Estonia prevede di chiudere tutti i valichi stradali con la Russia a partire dal 1° dicembre 2026. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, dopo il tentativo di incendio contro Threod Systems, azienda che produce sistemi tecnologici e droni per la difesa. Secondo le autorità di Tallinn, l’operazione sarebbe stata ordinata dal Gru, il servizio di intelligence militare russo.

“Le azioni ostili della Russia hanno un costo”, ha dichiarato Tsahkna, annunciando la decisione di interrompere i collegamenti stradali. Le autorità estoni hanno riferito che il tentativo di sabotaggio è stato sventato grazie all’intervento del personale di sicurezza. Otto persone sono state fermate nell’ambito delle indagini. La responsabilità attribuita ai servizi russi costituisce al momento la ricostruzione delle autorità estoni.

Quali valichi saranno chiusi e cosa cambia per i collegamenti con la Russia

La misura riguarda i tre principali attraversamenti stradali tra Estonia e Russia:

Narva, uno dei collegamenti più utilizzati tra i due Paesi;

Luhamaa, nella parte sudorientale dell’Estonia;

Koidula, anch’esso vicino al confine russo.

La chiusura potrebbe incidere sugli spostamenti delle persone e sui trasporti di merci ancora consentiti dalle restrizioni esistenti. Il confine estone rappresenta infatti uno dei collegamenti terrestri tra la Russia e l’Unione europea. La Finlandia aveva già chiuso i propri valichi con la Russia nel 2023. Secondo Tsahkna, la decisione servirà anche a ridurre i rischi di elusione delle sanzioni europee e a limitare possibili operazioni ostili sul territorio estone.