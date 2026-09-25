Nonostante le dichiarazioni di Mamdani, il primo ministro israeliano Netanyahu non ha subito alcuna ripercussione e tanto meno l'arresto a New York

ANSA Il premier israeliano Benjamin Netanyahu

La presenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu per l’Assemblea Generale dell’Onu a New York ha riacceso il dibattito sul mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei suoi confronti e dalla possibilità, ventilata in passato dal sindaco della città Zohran Mamdani, di arrestare il primo ministro.

Era però stato lo stesso primo cittadino a spiegare che questa eventualità non era realizzabile. Non solo il sindaco di New York non ha l’autorità di ordinare un arresto di questo tipo, ma gli Usa non riconoscono l’autorità della Cpi e i diplomatici dell’Onu sono protetti da un’immunità praticamente inviolabile.

Notizia in aggiornamento