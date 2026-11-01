Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Classifica dei porti più trafficati in Italia.

Il settore delle crociere si conferma uno dei motori dell’economia turistica italiana, registrando un volume d’affari superiore ai 18 miliardi di euro e sostenendo una forza lavoro di oltre 113 mila occupati. I numeri del 2026 sono tutti positivi e, secondo le previsioni degli esperti, anche nel 2027 ci si aspetta lo stesso andamento.

Da quello che è emerso infatti dalle stime diffuse in occasione dell’Italian cruise day di Livorno, i porti italiani si preparano a movimentare quasi 16 milioni di passeggeri, con una crescita del 4% rispetto ai valori attesi quest’anno e un traffico di passeggeri che ricadrà in alcuni attracchi più che in altri.

Ovviamente, per i territori, la vera sfida consiste nel trasformare i passeggeri in una maggiore spesa turistica locale. Non basta cioè accogliere più navi ma servono collegamenti efficienti, servizi adeguati, itinerari ben organizzati e un’offerta capace di distribuire i visitatori anche al di fuori delle aree più frequentate, così da poterne avere un ritorno anche nel lungo termine.

Perché è importante il business delle crociere in Italia

Al di là degli effetti su occupazione ed economia in generale, il comparto delle crociere genera ricadute ben oltre le attività portuali, coinvolgendo:

alberghi;

attività di ristorazione;

trasporti;

commercio

Dei 18 miliardi stimati da Clia Europe, l’associazione che riunisce le principali compagnie del settore, è facile intuire come da ogni scalo si sviluppi una filiera articolata che comprende terminal e servizi portuali, approvvigionamenti, manutenzione attività ricettive e servizi per i passeggeri. Infine, una parte importante della ricaduta economica riguarda anche le escursioni organizzate durante le soste. I crocieristi possono visitare centri storici, siti archeologici, borghi e località costiere, generando spesa nelle attività commerciali e contribuendo alla promozione delle destinazioni italiane sui mercati internazionali.

La classifica dei porti leader in Italia

Secondo le previsioni dell’Italian cruise watch 2026, presentate da Risposte Turismo a Livorno il 23 ottobre 2026, nel 2027 i porti italiani dovrebbero raggiungere 15.995.000 passeggeri movimentati e 6.375 accosti.

Dai dati riportati è possibile risalire alla classifica dei principali porti crocieristici italiani previsti per il 2027, ordinati per volume di traffico passeggeri e accompagnati dalle rispettive dinamiche di crescita. Nel dettaglio, sul podio troviamo:

Civitavecchia , dove sono previsti 3,8 milioni di passeggeri (+2,7% rispetto al 2026);

, dove sono previsti 3,8 milioni di passeggeri (+2,7% rispetto al 2026); Napoli , con 1,95 milioni di passeggeri (+11,4% rispetto al 2026);

, con 1,95 milioni di passeggeri (+11,4% rispetto al 2026); Genova, con 1,6 milioni di passeggeri (stabile rispetto al 2026).

Il primo elemento che emerge, in questo caso, è la distanza tra il primo e gli altri porti. Con 3,8 milioni di passeggeri attesi, lo scalo laziale movimenterebbe quasi il doppio dei crocieristi previsti a Napoli e oltre il doppio di quelli di Genova. La leadership è probabilmente sostenuta dalla centralità di Roma negli itinerari internazionali e dalla capacità del porto di accogliere volumi elevati di traffico.

A seguire troviamo:

Palermo , con 1.204.508 passeggeri (+19,8% rispetto al 2026);

, con 1.204.508 passeggeri (+19,8% rispetto al 2026); La Spezia , con 845.000 passeggeri (+12,6% rispetto al 2026);

, con 845.000 passeggeri (+12,6% rispetto al 2026); Savona , con 840.000 passeggeri (stabile rispetto al 2026);

, con 840.000 passeggeri (stabile rispetto al 2026); Livorno, con 820.000 passeggeri (+0,6% rispetto al 2026).

Chiudono la top 10 invece:

Messina , con 818.000 passeggeri (+4,1% rispetto al 2026);

, con 818.000 passeggeri (+4,1% rispetto al 2026); Salerno , con 530.000 passeggeri (+31,7% rispetto al 2026);

, con 530.000 passeggeri (+31,7% rispetto al 2026); Bari, con 525.000 passeggeri (Stabile rispetto al 2026).

Tra gli altri scali, fuori dai primi 10 posti ma comunque con un potenziale, anche Catania (con circa 375 mila passeggeri e un incremento del 29,6%) e Taranto, con una crescita attesa del 14,8%.