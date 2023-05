Fazio lascia la Rai, quanto guadagnerà a Discovery

L’addio di Fabio Fazio alla Rai è di certo uno degli argomenti più discussi delle ultime ore, col conduttore e giornalista che ha divorziato dalla tv di Stato che dalle dimissioni di Carlo Fuortes è un vero e proprio cantiere aperto. Un legame, quello tra Fazio e la Rai, che termina dopo un matrimonio lungo 40 anni, con il conduttore che ora andrà ad arricchire la rosa a disposizione di Discovery. Ma quanto guadagnerà?

Fazio-Rai, l’addio

“Non ci siano uomini adatti a tutte le stagioni, o almeno io non lo sono” ha detto Fazio comunicando l’addio con l’azienda di viale Mazzini che in questi anni lo ha cresciuto, coccolato e molto spesso criticato. Sì, perché come ogni matrimonio ci sono stati alti e bassi tra il conduttore e “mamma Rai”, una televisione che di legislatura in legislatura cambia dirigenza e mette in discussione i suoi uomini, anche i più fedeli.

E Fazio, che di anni d’esperienza in Rai alle spalle ne ha 40, ne sa qualcosa. Lo stesso giornalista ligure ne ha parlato nel consueto appuntamento settimanale su Oggi che andrà in edicola giovedì 18 maggio 2023, intervento nel quale non ha nascosto l’amarezza per l’addio e il contratto non rinnovato.

“La sensazione di essere merce pericolosa e non una risorsa della propria azienda non è gradevole” ha raccontato, facendo riferimento ai tanti attacchi subiti negli anni, la cui risposta è sempre stato il lavoro nonostante la “potenza di fuoco che ti viene scaricata addosso”.

Insomma, da solo in mezzo a fuochi che si fanno via via sempre più forti e duri da smorzare. E Fazio non si tira indietro nel puntare il dito contro la politica. Per il giornalista, infatti, la dirigenza attuale si sentirebbe legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria “nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia“.

Rai vs Discovery, stipendi a confronto

Ma ora è il momento di voltare pagina per Fazio, che alla soglia dei 59 anni, come avvenuto anche al dimissionario Carlo Fuortes, dovrà cambiare casa. Ad aprirgli le porte Warner Bros con Discovery, una nuova avventura che il savonese coglie come un’opportunità.

“Come ogni inizio sarà un’opportunità per inventare cose nuove e nel tempo tentare nuove strade” ha scritto su Oggi, opportunità nuove anche dal punto di vista economico. Sì, perché in Rai il cachet di Fazio si fermava a circa 2,2 milioni, mentre nel contratto quadriennale con Discovery le cifre lieviteranno.

Secondo gli ultimi rumors, infatti, il classe 1964 ha firmato un contratto per quattro anni per 10 milioni di euro totali, ovvero 2,5 milioni all’anno che superano di netto il compenso in Rai. Certo, in Mediaset le cifre sarebbero state più alte, ma la nuova avventura mira ad accendere una nuova luce per Discovery che sta vivendo una delle sue annate migliori.

Con già presenti nel roster nomi come Maurizio Crozza, che con i suoi Fratelli di ha un milione e 100mila fedeli seguaci, e Gabriele Corsi, in crescita con Don’t forget the lyrics, l’arrivo di Fazio punta a spingere più in là il canale di Warner Bros.