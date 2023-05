Il dopo Fazio: che fine fanno Littizzetto e Lagerback

Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback al photocall per la prima puntata della trasmissione Rai "Che Tempo Che Fa"

Che Tempo Che Fa è un talk show che ha sempre avuto successo grazie alla sua abilità nel dosare l’intrattenimento con l’approfondimento giornalistico, la comicità con la cultura. Non a caso, è uno dei pochi spettacoli – forse l’unico – in cui si sono incontrati capi di Stato e star mondiali della musica, sportivi di ogni calibro e icone dello spettacolo. Lady Gaga e Obama, Madonna e Papa Francesco, Bill Gates e Maradona, Meryl Streep e Pelé, gli U2 e Lewis Hamilton, Dan Brown e Quentin Tarantino, i Coldplay e Uma Thurman.

Nelle settimane scorse è stata annunciata la notizia che Fabio Fazio lascerà la Rai, passando al canale Nove di Discovery. Ma in tanti si chiedono se anche le sue due famose affiancatrici, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, lo seguiranno in questa nuova avventura.

L’addio di Fabio Fazio: quanto prenderà a Discovery

L’avventura di Fabio Fazio in Rai subisce quindi un’interruzione, ma ciò non significa che il programma sia giunto al termine. Che Tempo Che Fa troverà nuova vita su Discovery. È stato firmato un accordo di quattro anni e il suo nuovo programma andrà in onda dal prossimo autunno sul canale Nove. E nel progetto farà parte anche Luciana Littizzetto, con la quale ha una lunga collaborazione. Un comunicato ufficiale della società ha confermato l’accordo. Nei prossimi giorni saranno annunciati i dettagli dei progetti che coinvolgeranno Fazio e il ruolo che ricoprirà nello sviluppo del gruppo Warner Bros, ma secondo gli ultimi rumors, il conduttore ha firmato un contratto per quattro anni per 10 milioni di euro totali, ovvero 2,5 milioni all’anno, che superano il compenso in Rai che era di 2,2.

L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda il 28 maggio, era molto attesa, soprattutto per i saluti al pubblico e per le parole che i protagonisti del programma avrebbero pronunciato in questa occasione finale prima del passaggio al canale Nove. A inaugurare i saluti è stata Luciana Littizzetto, che ha voluto leggere la sua ultima letterina, indirizzata, guarda caso, alla Rai.

Il futuro di Filippa Lagerback

L’annuncio dell’addio di Fabio Fazio alla Rai insieme a Luciana Littizzetto ha sollevato la domanda su quale sarà il destino di Filippa Lagerback e sulla possibilità che lei seguisse Fazio e Littizzetto. Una risposta parziale è stata data durante la puntata di Che tempo che fa del 21 maggio, la penultima in assoluto.

Durante un siparietto comico della comica torinese, Luciana Littizzetto sta riflettendo su cosa e su chi porterà con sé su Nove nei prossimi quattro anni. È inevitabile affrontare il tema di Filippa Lagerback, nonostante la mancanza di ufficialità. In risposta a una domanda diretta della comica se portarsi dietro anche la conduttrice svedese , Fazio ha dichiarato: «Certo che la porteremo. Sarebbe ovvio. Se vuole venire con noi, sempre. Ma ora non è il momento di parlarne». Nessuno quindi sarà lasciato indietro, almeno non volontariamente. Filippa Lagerback avrà la libertà di fare la sua scelta. Sebbene una decisione sia stata probabilmente presa, lei ha scelto di non rivelarla ancora. Il suo silenzio improvviso diventa strategico, considerando che ha assistito a questo siparietto, ha riso e non ha commentato.