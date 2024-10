Il Gruppo Volkswagen incassa il colpo più duro per quanto riguarda le auto elettriche: -12% in Europa e -40% negli Usa. Il titolo in Borsa ha ceduto di poco

Fonte: ANSA Vendite in calo per Volkswagen

Continua il periodo nero del Gruppo Volkswagen: le vendite globali della casa di Wolfsburg sono calate del -7,1% nel terzo trimestre del 2024, ma per le auto elettriche si registra un vero e proprio tonfo: -12% in Europa e -40% negli Stati Uniti. Il volume di vendite nel Paese del Dragone si è attestato al livello più basso nell’ultimo decennio. Un modello “a spina”, in particolare, si è rivelato poco attrattivo per i consumatori: si tratta della Porsche Taycan le cui vendite sono crollate del -47%.

Solo Skoda positiva

Porsche, nel periodo considerato, ha perso il -7%. La casa di Stoccarda ha consegnato 13.279 vetture in Cina, pari al -19%. Tornando alla scala globale, Audi ha perso il -16%, le vetture a marchio Volkswagen sono calate del -6,6%. Positiva Skoda, con il +6%. Il calo generale nello stesso periodo del 2023 si era attestato a quota -2,3%.

Nei primi nove mesi del 2024 il Gruppo ha consegnato 6,52 milioni di veicoli a livello mondiale, in calo del -2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (6,72 milioni di veicoli). Crescono il Nord America (+7%) e il Sud America (+15%), mentre calano l’Europa occidentale (-1%) e soprattutto la Cina (-10%).

I veicoli elettrici sono calati complessivamente del -9,8% nel trimestre considerato: del -11,9% in Europa (ma la flessione è del -14% da gennaio a settembre) e di quasi il 42% negli Stati Uniti.

I veicoli elettrici consegnati nell’anno a livello globale sono stati 506.500, in calo del -4,7% rispetto all’anno precedente (531.500 veicoli). In Cina sono stati consegnati 148.000 auto, pari al +26,5%; si registra invece una flessione negli Stati Uniti (-26%). Nonostante tutto, il Gruppo Volkswagen rimane leader del mercato delle auto elettriche in Europa.

Le prospettive per fine anno

Volkswagen conta di recuperare terreno nel quarto trimestre del 2024: “Gli ordini di veicoli elettrici a batteria (Bev) nell’Europa occidentale sono raddoppiati entro la fine di settembre. Il portafoglio ordini è di circa 170.000 veicoli e le consegne di nuovi modelli come la Vw ID.7 Tourer, Audi Q6 e-tron e Porsche Macan Electric forniranno ulteriore slancio nel quarto trimestre”, è stato dichiarato.

La reazione della Borsa

Il titolo Volkswagen non ha sofferto più di tanto alla Borsa di Francoforte: il valore è sceso del -0,6% a 97,3 euro.

Soffre l’automotive made in Germany

Continua il periodo delicato dell’industria automobilistica tedesca: oltre al calo del Gruppo Volkswagen, si ricorda una revisione al ribasso degli ordini di veicoli di fascia alta di Mercedes-Benz a causa del crollo della domanda in Cina.

Bmw soffre per un maxi-richiamo di veicoli: anche la casa di Monaco di Baviera si è vista costretta a rivedere al ribasso le vendite per il 2024.

Il Gruppo Volkswagen è invece alle prese con un maxi-piano di licenziamenti: deciso lo stop all’impianto Audi di Bruxelles. E circa 15.000 dipendenti sono invece a rischio licenziamento in una serie di impianti Volkswagen. Si tratta di una decisione senza precedenti negli 87 anni di storia dell’azienda tedesca.