Germania, continua crisi dell’automotive: Volkswagen punta a ridurre costi del 20%

ANSA Volkswagen, possibile le chiusura di stabilimenti in Germania

Volkswagen, colosso tedesco dell’automotive, prevede di ridurre i costi del 20% su tutti i marchi entro la fine del 2028, secondo quanto ha scritto la rivista tedesca Manager Magazin, mentre il gruppo cerca di migliorare il proprio equilibrio finanziario per contrastare l’impatto dei costi più elevati, di un mercato cinese difficile e dei dazi statunitensi.

Le novità

Il CEO Oliver Blume e il CFO Arno Antlitz hanno presentato un “imponente” piano di risparmi durante un incontro a porte chiuse con i massimi dirigenti dell’azienda a Berlino a metà gennaio, secondo la rivista tedesca.

Un portavoce dell’azienda ha affermato che Volkswagen ha lanciato un programma per tutti i marchi e le entità tre anni fa e da allora ha ottenuto risparmi nell’ordine delle due cifre di miliardi di euro. Il programma ha permesso al gruppo di compensare le difficoltà geopolitiche come i dazi statunitensi, ha affermato il portavoce.

Dove esattamente verranno realizzati i risparmi e dove verrà migliorata la cooperazione tra i marchi non è stato chiaro durante l’incontro, ha affermato Manager Magazin, ma potrebbero essere sul tavolo anche le chiusure di stabilimenti.

La reazione

La responsabile del comitato aziendale di Volkswagen, Daniela Cavallo, ha riconosciuto il rapporto, ma ha fatto riferimento a un accordo con Volkswagen stipulato alla fine del 2024, in cui sono state concordate misure per la competitività e per un impatto socialmente accettabile sulla forza lavoro. “Con questo accordo, abbiamo espressamente escluso chiusure di stabilimenti e licenziamenti per motivi operativi”, ha dichiarato Cavallo in una nota.

I numeri del gruppo

Il gruppo Volkswagen è uno dei principali produttori di automobili al mondo, con sede a Wolfsburg, in Germania. Opera a livello globale, con 115 stabilimenti produttivi in ??17 paesi europei e 10 paesi nelle Americhe, in Asia e in Africa. Conta circa 680.000 dipendenti in tutto il mondo.

Nel 2025 ha consegnato 8,98 milioni di veicoli in tutto il mondo, in calo dello 0,5% rispetto all’anno precedente (9,03 milioni di veicoli). Spiccano consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) per 983.100 veicoli, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente (744.600 veicoli). Inoltre, ha consegnato 428.000 veicoli ibridi plug-in (PHEV) a livello mondiale, in aumento di circa il 58% rispetto all’anno precedente.

I tagli pianificati

La più grande casa automobilistica europea sta tagliando 35.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030. Il suo marchio principale ha annunciato a gennaio l’intenzione di ridurre le posizioni dirigenziali e consolidare la sua piattaforma produttiva, con l’obiettivo di risparmiare 1 miliardo di euro nello stesso periodo. Il portavoce di Volkswagen ha aggiunto che Blume fornirà un aggiornamento alla conferenza stampa sui risultati annuali dell’azienda il 10 marzo.

I problemi di Mercedes-Benz

La settimana scorsa un altro colosso tedesco dell’automotive ha segnalato grosse difficoltà. Mercedes-Benz ha dichiarato che il margine di profitto della sua divisione auto potrebbe diminuire ulteriormente quest’anno. “Le regole stanno cambiando – ha affermato il CEO Ola Kaellenius, illustrando agli investitori il piano di rilancio del gruppo dopo aver presentato risultati peggiori del previsto per il 2025 – Stiamo reinventando radicalmente l’azienda”.

Mercedes-Benz intende tornare a un margine di profitto dell’8-10% nella sua divisione auto nei prossimi anni, in parte grazie a quella che ha descritto come “una disciplina dei costi incessante”. Mercedes ha cercato di ridurre i costi fissi attraverso tagli al personale a partire dal 2025, raddoppiando al contempo la capacità produttiva nei “Paesi con i costi più bassi”, tra cui l’ampliamento dello stabilimento di Kecskemet, in Ungheria.