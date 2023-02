San Valentino, 4 regali last minute che stanno andando a ruba

In questo San Valentino, come in ogni festa degli innamorati che si rispetti, il regalo è d’obbligo, dice la tradizione. E infatti sono oltre 10 milioni gli italiani che festeggeranno la giornata di San Valentino in compagnia del proprio partner, +35% rispetto al 2019, prima dello scoppio della pandemia: a festeggiare sarà il 28% della popolazione maggiorenne, contro il 24% dello scorso anno.

Secondo un sondaggio effettuato da SWG su un campione di 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, tra regali, cene romantiche e altre sorprese ogni persona spenderà in media 71 euro. Il 18% spenderà meno di 30 euro, mentre il 34% arriverà a sborsare una cifra compresa tra i 30 e i 50 euro. Il 22% sfiorerà i 100 euro, e un temerario 18% sceglierà addirittura regali dai 100 ai 200 euro.

Numeri che segnano una chiara ripresa rispetto agli anni precedenti segnati dal Covid, tra restrizioni e paure. Ma cosa regaleranno questa volta gli italiani? Ci sono in particolare 4 super trend last minute che stanno letteralmente andando a ruba in queste ore, visto che – si sa – San Valentino si festeggia la sera, quindi avete ancora tempo.

I fiori

Nonostante il maltempo e il caro energia, il grande must restano i fiori: l’omaggio floreale resiste e si conferma ancora una volta simbolo della festa degli innamorati.

Tradizionalmente tra i momenti più importanti del settore florovivastico nazionale, che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200mila posti con 30mila ettari di territorio coltivati, gli italiani stanno comprando bouquet, rose, primule, azalee, orchidee, ranuncoli, tulipani, gigli, garofani, gerbere: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Una grande varietà d’offerta garantita dai florovivaisti italiani, come ricorda Coldiretti, nonostante le difficoltà climatiche e, soprattutto, l’esplosione dei costi di produzione, più che raddoppiati a causa dei rincari dell’energia che colpiscono l’intera filiera, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni fino al gasolio per il riscaldamento delle serre con il calo delle temperature.

Chi non riuscire a comprare fiori freschi, potrà sempre optare per confezioni e cofanetti floreali, magari profumati o accompagnati da una collana o da un bracciale (qui qualche esempio).

Le cene

Un vero e proprio boom per questo San Valentino 2023 l’hanno avuto gli agriturismi. Secondo l’indagine di Coldiretti, sono oltre 5 milioni gli italiani che hanno scelto di festeggiare la giornata degli innamorati con una cena romantica in ristoranti, trattorie e agriturismi. Dati che, anche in questo caso, segnano finalmente un ritorno ai livelli pre pandemia per quanto riguarda le attività di ristorazione, con una spesa stimata in oltre 200 milioni di euro.

Ma l’exploit è soprattutto per gli agriturismi. Secondo l’analisi di Terranostra Campagna Amica, rispetto allo scorso anno si stima un aumento delle presenze con punte del 30%. Ciò che piace soprattutto è la cucina tradizionale, rivisitata in chiave moderna. Complice anche il bel tempo, grazie all’anticiclone di San Valentino che porterà clima mite e sole per una decina di giorni.

“San Valentino rappresenta il primo banco di prova del 2023 e conferma che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore, che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro che attirano non solo gli amanti della buona cucina e della serenità, ma anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni, naturalisti e sportivi” spiega Diego Scaramuzza, presidente dell’associazione agrituristica Terranostra Campagna Amica.

I cioccolatini

Anche i cioccolatini si confermano un grande evergreen per San Valentino (Amazon li consegna persino in giornata, entro le 22, qui la selezione).

Un consiglio se siete in super ritardo e pensate di non farcela a comprare un regalo per il vostro partner? Amazon offre anche il servizio Fresh, che porta la spesa a casa in giornata: può essere un’ottima alternativa per comprare al supermercato tutto ciò che volete, o organizzare una cena a lume di candela.

Se non festeggiate proprio oggi, poi, siete ancora in tempo per un acquisto last minute su Amazon, che ha creato una pagina ad hoc dedicata proprio a San Valentino 2023.

I dispositivi con Alexa

Dulcis in fundo, per la festa degli innamorati il regalo non è sempre solo tradizione: non stupisce infatti che stiano spopolando anche i regali tech.

Per esempio, Amazon ha lanciato delle super offerte per i dispositivi con Alexa con oltre il 40% di sconto. Ecco qualche esempio:

