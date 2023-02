San Valentino 2023, ecco quanto costano i menù degli chef stellati

Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, è la giornata degli innamorati che, come tradizione comanda, dimostrano l’amore al proprio partner con regali e attenzioni speciali. Vi abbiamo parlato di quelli che sono le idee last minute per festa degli innamorati, dai fiori ai cioccolatini, passando anche per altri piccoli regali che possono fare piacere alla coppia, ma di certo uno dei doni più apprezzati è una bella cena.

In Italia, Paese col popolo dalla buona forchetta, è possibile mangiare bene in ogni città e in ogni ristorante in qualsiasi giorno dell’anno, ma a San Valentino c’è anche chi osa di più cercando di stupire il proprio partner con cene in luoghi mozzafiato o dal nome altisonante. Ecco allora che dopo aver parlato dei migliori ristoranti città per città in cui cenare a San Valentino vi sveliamo quelli che sono i prezzi dei menù degli chef stellati in Italia.

San Valentino da Cannavacciuolo, il prezzo del menù

Di certo non si può non partire dal neo-tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo, chef tra i più popolari e apprezzati nel Bel Paese. Per il 14 febbraio 2023, come tanti altri colleghi, chef Antonino ha pensato a un menù con diverse portate con nomi all’insegna degli innamorati, una cena romantica nel suo “Cannavacciuolo Bistrot” di Torino da perdere il fiato.

Si parte con l’antipasto “Attrazione” che prevede sgombro, barbabietola, yogurt e tosazu. Il primo ha il nome “Seduzione” ed è formato da una doppia portata: ravioli di dentice, finocchietto e beurre blanc e poi riso, burro affumicato, limone salato e ostrica. In “Complicità”, il secondo pensato dallo chef, c’è triglia, calamaro, cacciucco e caviale. A seguire un pre dessert prima dei due dolci finali della portata “Passione” a base di cioccolato e cocco e petit four.

Questo menù, fatto complessivamente di un antipasto, due primi, un secondo, un pre dessert e due dolci, ha un costo complessivo di 160 euro a persona (qui vi avevamo parlato dei panettoni e dei pandori stellati).

San Valentino da Cracco, i costi

Quando si parla dello chef Antonino Cannavacciuolo non si può non pensare a Masterchef e, di conseguenza, parlare anche di Carlo Cracco. Tre stelle Michelin dal 1993 al 1994 all’Enoteca Pinchiorri, anche il cuoco vicentino ha pensato a un menù particolare in vista della festa degli innamorati.

Per tutti coloro che vorranno mangiare al Café Cracco in Galleria a Milano, lo chef ha pensato a un percorso gastronomico composto da un menù degustazione di 6 portate con, in abbinamento, una selezione di vini al calice proposti dal sommelier del locale. Nel menù sono presenti: ostrica e ibisco, gambero viola tiepido con radicchio e melograno, uovo soffice con barbabietole e kefir, riso allo zafferano con ricci di mare e salicornia e come secondo un filetto di vitello in crosta, purea di patate e salsa al tartufo.

La conclusione di questo fantastico percorso gastronomico è un dessert pensato ad hoc per il giorno degli innamorati, con un menù dal costo complessivo di 170 euro a persona. Ma oltre alla cena, Cracco ha anche pensato a una serie di dolci che ha messo in vendita online: dal “Muffin in Love” alla “Torta e Baci di San Valentino” ai “Baci di Cracco”, lo chef mette in vendita i desserta per cifre che vanno dai 16 ai 45 euro.