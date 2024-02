Prezzi al rialzo per San Valentino 2024 a causa dell'inflazione. Ecco come festeggeranno gli italiani: sempre di più quelli che resteranno in casa

Fonte: ANSA Regali di San Valentino

Esistono delle date ben note sul calendario mondiale, che corrispondono a degli esborsi economici di massa. San Valentino è di certo parte di questo schema, insieme con il Natale, ad esempio (anche per i non credenti), così come per il Black Friday da alcuni anni.

Per quanto si provi di tanto in tanto a far prevalere un’immagine di vita meno improntata al consumismo, ciò può valere per dei singoli ma non per la massa societaria. Il fenomeno di San Valentino si ripete ogni anno con puntualità. Tra chi sceglie di fare le cose in grande e chi opta per un “pensierino”, la macchina economica vedrà i propri ingranaggi ben oliati tra 13 e 14 febbraio, così come nei giorni successivi, per chi ha magari deciso di concedersi qualche giorno di vacanza.

Quanto spendiamo a San Valentino

Siamo tutti ben consapevoli del fatto che il 14 febbraio si registri una spesa di massa di enormi dimensioni. È però interessante svelare quello che è il peso approssimato della “festa degli innamorati” sull’economia nazionale.

Quanto spendono gli italiani a San Valentino? È ben lontano il tempo in cui cioccolatini, fiori e biglietti romantici potevano bastare. Oggi si tende sempre più a fare le cose in grande. Tra viaggi, ricchi regali, ristoranti e hotel, il budget è decisamente cambiato.

La Fipe, ovvero Federazione italiana dei pubblici esercizi, ha offerto un’interessante stima. Più di 5 milioni di italiani trascorreranno la serata del 14 febbraio in un ristorante. Un giro d’affari notevole, che porterà in questo settore una cifra vicina ai 270 milioni di euro.

Un italiano su quattro spenderà più di 100 euro e, tenendo conto dei costi al supermercato, risparmiare con una cenetta romantica a casa, per quanto conveniente, potrebbe non esserlo tanto quanto negli anni scorsi. Ad ogni modo, più di un italiano su due opterà per la comodità casalinga, comprendendo anche coloro che decideranno di non festeggiare. Guardando invece a quelli che celebreranno la festa, si stima che almeno 1 italiano su 5 opterà per menù speciali, biglietti, fiori, cioccolatini e atmosfera romantica domestica.

Stando a un’indagine di The Fork, che volge lo sguardo esclusivamente ai propri utenti, il 20% spenderà una cifra inferiore ai 30 euro. Il 40%, invece, opterà per una soglia di spesa tra i 30 e i 50 euro. Il 21%, invece, tra i 50 e i 150 euro, mentre il restante 19% supererà la cifra, spesso in maniera considerevole.

Come festeggiamo San Valentino

Con i tempi che corrono, anche San Valentino deve rifarsi un po’ il look e adeguarsi. Il caro vita fa sentire il proprio peso per le finanze personali della maggior parte degli italiani. Ciò si traduce in più cene e meno regali. Non un Natale bis, insomma, bensì un momento per concedere del tempo di qualità alla coppia.

Una coccola, ecco, che riguarderà circa 6 italiani su 10, a fronte di un budget medio di 85 euro a persona. Una cifra superiore rispetto al 2023, quando si stimavano poco più di 70 euro. Un aumento di 14 euro connesso principalmente all’inflazione.

Detto ciò, non stupisce dunque che alcuni pensino sia preferibile una cenetta casalinga. Qualcosa di speciale, certo, ma dal prezzo controllato e privo di servizio e altri costi fissi. Lo svela un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, su un numero di consumatori superiore a quota 1000. Almeno una persona su cinque si terrà dunque alla larga dai costosi ristoranti.

Una ricorrenza che, come al solito, coinvolgerà soprattutto i giovani. Lo scarto è del 66% di soggetti dai 34 anni in giù, contro il 57% di quelli più adulti. Questi ultimi però rientrano di certo nella categoria “clienti preferiti”. Sono infatti soliti investire un budget medio di 100 euro a persona. Una somma che supera quella dei più giovani del 40%.

Restando in tema spese contenute, inflazione e costo della vita sempre più caro, soltanto il 5% si concederà un viaggio. Ciò tenendo conto anche del fatto che in certi periodi dell’anno i costi dei voli raggiungono vette allarmanti, a fronte di crolli nelle settimane successive.