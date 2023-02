A San Valentino tornano il sole e le alte temperature, dopo settimane di maltempo che ha causato danni in particolar modo in Sicilia. Per i prossimi dieci giorni un anticiclone di origine sub tropicale spazzerà via le nubi e il gelo riportando sul nostro Paese un clima mite. Ma l’altro lato della medaglia del caldo in arrivo è il rischio siccità che porta con sé, a danno soprattutto delle regioni del Nordovest.

Anticiclone di San Valentino, tornano caldo e sereno: stop al maltempo in Sicilia

Il sereno in arrivo rappresenta una buona notizia per la Sicilia, soprattutto per la costa orientale. Sull’Isola nelle ultime 48 ore si sono registrate piogge torrenziali con più di 500 mm, nubifragi di neve sulle montagne oltre i 600 metri con accumuli di 1 metro e mezzo a 1000 metri, mareggiate e onde alte più di 7 metri.

La tempesta ha portato venti che hanno raggiunto i 94 km/h a Catania e 98 km/h in provincia di Siracusa, con conseguenze devastanti sul litorale, per le attività e gli stabilimenti.

“Pesanti e gravi i danni subiti dagli operatori balneari della costa orientale della Sicilia ed in particolar modo da quelli che operano nel sud est dell’isola” hanno dichiarato regionali di Cna Balneari Sicilia.

A Catania sabbia della spiaggia è arrivata nei giardini degli alberghi sulla costa e delle case vicine. Decine di alberi e piante sono stati sradicati e distrutti ma è nelle zone rurali che si contano i danni maggiori: “Campagne sott’acqua, danni alle serre e la raccolta degli ortaggi e degli agrumi bloccata – afferma la Coldiretti – sono il risultato dei 24 eventi estremi tra violenti temporali e raffiche di vento che hanno flagellato per due giorni le province di Catania, Siracusa e Ragusa.”

“Il gelo, conseguenza del drastico abbassamento delle temperature – spiega l’associazione dei coltivatori – rischia di distruggere i raccolti dopo il caldo anomalo che nelle settimane precedenti aveva favorito il risveglio delle varietà più precoci. L’Italia è spaccata in due con il Sud finito sott’acqua ed il nord che fa i conti con una gravissima siccità dopo un 2022 in cui nel settentrione si è registrata la caduta del 40% di precipitazioni in meno, con terreni, fiumi e laghi a secco ma anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nelle montagne”.

Anticiclone di San Valentino, tornano caldo e sereno: le previsioni

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare dopo una giornata di lunedì 13 febbraio molto nuvolosa su Molise e aree interne campane, Basilicata, Sicilia e Calabria con associate precipitazioni su Calabria e Sicilia, per San Valentino il sereno arriverà anche al Sud, così come nella quasi totalità delle regioni: si prevede qualche addensamento senza precipitazioni in Abruzzo e qualche nuvolosità irregolare su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale.

In aumento le massime che nei prossimi giorni porterà sull’Italia un innalzamento diffuso delle temperature. Al Centro-Nord le minime rimarranno a tratti bassi e ancora vicino allo zero, mentre quelle massime raggiungeranno i 14-15 gradi, 18 gradi a Bolzano. Al Sud il cielo prevalentemente soleggiato sarà accompagnato da temperature in aumento nelle massime, con 16 gradi a Catania e 14 a Napoli (qui avevamo parlato del crollo delle temperature di inizio febbraio a causa del freddo siberiano).