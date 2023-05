Dove si vive meglio e peggio in Italia: la classifica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La provincia in cui si vive meglio è Bologna. Nel territorio si sviluppa un invidiabile mix di qualità della vita, vivacità culturale, ricchezza del tessuto economico e cura dell’ambiente. Seguono Bolzano e Firenze. L’analisi sulle 107 province è basata sui dati 2022.

Le migliori province italiane

La classifica potrebbe lasciare perplesso chi notasse in posizioni più avanzate territori con minore vocazione turistica rispetto a province osannate per bellezze naturali e alta densità di monumenti millenari. I parametri tenuti in considerazione dalla ricerca sono 6 e le medaglie vengono distribuite facendo la media fra ciò che una provincia ha da offrire ai suoi abitanti relativamente a

ricchezza e consumi

affari e lavoro

giustizia e sicurezza

demografia e società

ambiente e servizi

cultura e tempo libero

Ogni parametro è stato costruito incrociando i dati di decine di voci. L’ormai consueta classifica del Sole 24 Ore viene stilata dal 1990. Per le città sul podio si tratta di riconferme: Bologna negli anni ha infatti già vinto 6 medaglie (5 d’oro e 1 di bronzo), Bolzano ne ha vinte ben 17 (5 ori, 9 argenti e 3 bronzi) e Firenze si è già aggiudicata 2 medaglie (1 oro e 1 bronzo).

Come ogni anno la classifica restituisce l’immagine di un’Italia sostanzialmente tagliata in due, con un centronord premiato per quanto riguarda il lavoro e i consumi, sebbene con alcuni territori che fanno eccezione.

Una parziale rivincita arriva sul fronte della sicurezza, con Milano e Torino che sostanzialmente eguagliano la situazione dei territori più problematici del mezzogiorno.

Migliori regioni italiane dove vivere

Di seguito la top ten delle migliori province italiane secondo il Sole 24 Ore:

Bologna Bolzano Firenze Siena Trento Aosta Trieste Milano Parma Pisa

Chiudono la lista Caltanissetta, Isernia e Crotone alle posizioni, rispettivamente, 105, 106 e 107.

Province italiane con maggiore ricchezza e consumi

Andando ad analizzare i singoli parametri scopriamo che il podio generico per quanto riguarda ricchezza e consumi va al nord e centronord:

Belluno Bologna Bolzano

Per quanto riguarda l’inflazione sui prodotti alimentari e sulle bevande non alcoliche a vincere sono Bergamo, Como e Biella; per trovare gli affitti più convenienti dobbiamo spostarci altrove e precisamente ad Avellino, Oristano e Ascoli Piceno; i maggiori depositi bancari si registrano a Milano, Bolzano e Piacenza; a Fermo, Aosta e Varese il minor numero di protesti elevati; a Livorno, Cagliari e Massa-Carrara la maggior percentuale di popolazione con crediti attivi; Sondrio, Bergamo e Belluno sono le province in cui i pagamenti vengono fatti con maggiore celerità; il minor numero di beneficiari di reddito di cittadinanza li troviamo a Bolzano, Belluno e Lecco.

Territori avanti per affari e lavoro

Ecco il podio per quanto riguarda il parametro affari e lavoro:

Milano Trieste Roma

Andando a scartabellare le varie voci scopriamo che le province con la maggiore densità di startup innovative sono Milano, Trento e Trieste; Bolzano, Bologna e Cuneo sono le province col maggior tasso di occupazione; Vibo Valentia, Crotone e Bari brillano per imprenditoria giovanile.

Province italiane più sicure

Ecco il podio per quanto riguarda il parametro giustizia e sicurezza:

Oristano Pordenone Sondrio

Di seguito una selezione dei parametri utilizzati per costruire questa voce: le province col minor numero di denunce per rapine in strada sono Nuoro, Avellino e Viterbo; le province con meno incendi sono Udine, Cremona e Venezia; i territori col minor numero di estorsioni denunciate sono Ascoli Piceno, Rovigo e Oristano; Genova, Novara e Pesaro-Urbino registrano il minor tasso di morti sulle strade.

Province con migliore demografia e società

Il parametro demografia e società premia questi tre territori:

Bologna Modena Roma

Roma, Trieste e Bologna le province in cui si studia di più; la speranza di vita alla nascita è più alta a Firenze, Cagliari e Monza-Brianza; la migliore qualità della vita per le donne si registra a Monza-Brianza, Treviso e Cagliari; la maggiore densità di medici specialisti è a Siena, Pisa e Genova.

Le province che spiccano per ambiente e servizi

Il podio per la categoria ambiente e servizi spetta a

Pisa Siena Aosta

Aosta, Arezzo e Siena brillano per le iniziative per l’infanzia; a Cagliari, Bolzano e Trento la migliore qualità della vita per gli anziani; la migliore qualità dell’aria a Matera, Ragusa e Agrigento; a Lucca, Venezia e Verbano-Cusio-Ossola il maggior numero di isole pedonali.

Migliori province per cultura e tempo libero

La classifica generale relativa a Cultura e tempo libero vede ai primi posti

Firenze Trieste Gorizia

Trento, Bolzano e Trieste i territori col maggior indice di sportività; Gorizia, Pordenone e Verbano-Cusio-Ossola le province con i maggiori spazi adibiti a verde urbano; la maggiore densità di librerie si registra a Massa-Carrara, Siena e Rimini; la maggiore densità per patrimonio museale vede trionfare Siena, Aosta e Trieste con le due città-scrigno Firenze e Roma che a sorpresa si fermano alle posizioni, rispettivamente, 5 e 35.