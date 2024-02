Fonte: ANSA Ayvens acquisterà fino a 500mila veicoli Stellantis

Stellantis e Ayvens stringono un accordo: entro il 2026 la branca europea di Ayvens acquisterà fino a mezzo milione di veicoli Stellantis a basso impatto ambientale. L’intesa ribadisce l’impegno di entrambe le aziende verso la transizione energetica.

Stellantis e Ayvens insieme

Ayvens è azienda leader nella gestione delle flotte e del leasing a lungo termine. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l’anno. Grazie a questo accordo, i clienti Ayvens potranno scegliere veicoli green del brand Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall.

Ma quello stretto è solo un patto quadro: i brand coinvolti, e i veicoli a basso impatto ambientale, in futuro potranno aumentare fino a coprire l’intero portfolio Stellantis. La partnership fra i due colossi interessa un’ampia varietà di segmenti: city car, utilitarie, Suv, furgoni e minivan. I veicoli saranno dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment.

Stellantis e Ayvens si riservano di tarare la propria partnership nei tempi a venire, tenendo conto di caratteristiche della flotta e del riscontro dell’utenza, specificando quantità, composizioni degli ordini e date di consegna, al netto dei volumi già pianificati per l’anno in corso.

Futuro a zero emissioni di carbonio

“Sono entusiasta di annunciare questa innovativa partnership con Ayvens, che permetterà di sostenere la progressiva transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile. Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita”, ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. “Grazie a questo accordo – ha proseguito – i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio”.

Profonda soddisfazione è stata espressa anche da Tim Albertsen, Ceo di Ayvens. Oltre a rappresentare un passo verso la mobilità green, l’accordo con il colosso dell’automotive consentirà all’azienda di offrire un “pricing più competitivo” alla clientela.

Polemica fra Stellantis e governo

Stellantis punta a diventare un’azienda a zero emissioni entro i prossimi 15 anni. Per raggiungere l’obiettivo, il super gruppo sta premendo l’acceleratore sulla transizione verde, sia nella tecnologia applicata alle auto che a quella impiegata negli impianti produttivi.

Recentemente il Ceo di Stellantis Carlos Tavares e la premier italiana Giorgia Meloni si sono resi protagonisti di un battibecco a distanza in merito agli ecoincentivi sulle auto elettriche: Tavares invocava maggiore impegno da parte del governo, Meloni ha polemizzato tirando in ballo lo spostamento del baricentro decisionale di Stellantis verso la Francia.