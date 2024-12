Soluzioni per eliminare le barriere architettoniche

Fonte: Canva Design Abbattere le barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta un tema cruciale per garantire l’accessibilità e l’inclusività negli edifici residenziali e pubblici. Grazie a normative specifiche e incentivi fiscali, interventi mirati possono migliorare la qualità della vita di persone con disabilità e anziani, facilitando al contemporaneo l’adeguamento di condomini e strutture. Delicato Ascensori, leader nel settore degli impianti di sollevamento e installazione ascensori, si pone come partner di riferimento per condomini, imprese edili, studi di ingegneria e architettura, offrendo soluzioni personalizzate e all’avanguardia per eliminare le barriere fisiche. In Italia, numerosi edifici, soprattutto quelli costruiti durante il boom edilizio degli anni ’50 e ’60, non sono accessibili. Scale, gradini e ingressi stretti rappresentano ostacoli insormontabili per molte persone, in particolare per chi utilizza sedie a rotelle, anziani con difficoltà motorie o genitori con passeggini. L’accessibilità non è solo un diritto, ma anche una necessità sociale ed economica. Rendere accessibili gli edifici migliora la qualità dea vita degli abitanti, valorizza gli immobili, riduce il rischio di isolamento sociale per le persone con disabilità.

Il Decreto Ministeriale 236/1989 annunciò i criteri tecnici per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i punti chiave vi erano: le dimensioni minime per ascensori e spazi di manovra, le pendenze massime per rampe, le caratteristiche delle porte e dei corrimano. Gli interventi che rispettano i criteri del DM 236/1989 possono beneficiare di incentivi fiscali, rendendo economicamente sostenibile l’adeguamento degli edifici. Uno dei principali strumenti per incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche è la detrazione fiscale del 75%. Questa misura consente di recuperare una parte significativa delle spese sostenute per gli interventi di adeguamento.

Beneficiari : Condomini, proprietari di singoli immobili, imprese edili e altri soggetti coinvolti.

: Condomini, proprietari di singoli immobili, imprese edili e altri soggetti coinvolti. Spese ammissibili : Installazione di ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe e interventi di ampliamento degli spazi.

: Installazione di ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe e interventi di ampliamento degli spazi. Durata: È essenziale verificare le tempistiche e l’eventuale proroga dell’agevolazione.

Grazie a questa detrazione, interventi che in passato potevano sembrare onerosi diventano più accessibili economicamente, favorendo la diffusione di soluzioni inclusive. Delicato Ascensori offre una gamma completa di servizi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rivolgendosi a diversi attori. Molti condomini non dispongono di ascensori o di impianti adeguati. Delicato Ascensori propone:

Installazione di ascensori : anche in edifici con spazi limitati, grazie a soluzioni compatte e personalizzate.

: anche in edifici con spazi limitati, grazie a soluzioni compatte e personalizzate. Ammodernamento degli impianti esistenti : per renderli accessibili a persone con disabilità.

Collaborando con imprese edili, l’azienda contribuisce a integrare soluzioni di accessibilità nei progetti di ristrutturazione o costruzione, rispettando le normative vigenti. Gli esperti di Delicato Ascensori lavorano fianco a fianco con architetti e ingegneri per progettare impianti che si adattino perfettamente alle esigenze estetiche e funzionali dell’edificio. Oltre agli ascensori, l’azienda offre una vasta gamma di dispositivi come montascale e piattaforme elevatrici, che garantiscono l’accessibilità anche in abitazioni private. Gli interventi per eliminare le barriere architettoniche non solo migliorano l’accessibilità, ma possono anche contribuire alla sostenibilità. Gli ascensori moderni proposti da Delicato Ascensori sono progettati per ridurre il consumo energetico, grazie a:

Affrontare un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche può sembrare complesso, ma con un partner come Delicato Ascensori il processo diventa semplice e lineare. I vantaggi di collaborare con l’azienda includono:

Consulenza personalizzata : un team di esperti valuta le esigenze specifiche e propone soluzioni su misura.

: un team di esperti valuta le esigenze specifiche e propone soluzioni su misura. Conformità normativa : tutti gli interventi rispettano i requisiti del DM 236/1989 e delle normative vigenti.

: tutti gli interventi rispettano i requisiti del DM 236/1989 e delle normative vigenti. Assistenza continua: Delicato Ascensori segue il cliente in ogni fase, dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è un passo fondamentale verso una società più inclusiva e accessibile. Grazie alla combinazione di incentivi fiscali, normative chiare e soluzioni tecnologiche innovative, trasformazione degli edifici in spazi accessibili è oggi più semplice che mai. Delicato Ascensori si conferma quindi un punto di riferimento per condomini, imprese edili e professionisti del settore, offrendo soluzioni su misura per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita.