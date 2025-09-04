Scuola italiana obsoleta, non dà competenze ma costa oltre 650 euro l’anno

Con pagelle che sfiorano appena la sufficienza e famiglie chiamate a far fronte a rincari sempre più pesanti per libri e materiale scolastico, il ritratto della scuola italiana non è incoraggiante.
Il report FragilItalia Il sistema scolastico italiano, curato da Area Studi Legacoop e Ipsos su un campione di 800 cittadini, assegna al sistema un voto medio di 6,4: un piccolo miglioramento rispetto al 2024, ma ancora troppo vicino al limite.
Un giudizio che si intreccia con il peso economico del ritorno tra i banchi (oltre 650 euro di spesa media per studente), e con la sensazione diffusa che la scuola non riesca a tenere il passo con le competenze richieste dal lavoro e dalla società di oggi.
Indice
Scuole, le università in testa, le medie in coda
Guardando ai diversi ordini di scuola, la palma d’oro va all’università con un 6,8, seguita dall’infanzia (6,6) e da nidi e primaria (6,5). I licei e gli istituti superiori restano indietro con un 6,1, mentre le medie arrancano sul fondo con un 6 scarso. Qui le critiche sono più aspre tra le famiglie meno abbienti: quasi la metà dà l’insufficienza alle scuole medie e oltre quattro su dieci bocciano le superiori.
I problemi segnalati dai cittadini non cambiano molto rispetto allo scorso anno, anzi in diversi casi peggiorano. Le principali criticità riguardano:
- programmi giudicati vecchi e troppo teorici (49%, +5 punti);
- poca motivazione degli insegnanti (45%);
- edifici scolastici spesso in cattive condizioni (44%);
- carenza di personale (36%);
- dotazioni tecnologiche inadeguate (36%);
- preparazione dei docenti ritenuta insufficiente (34%, in calo).
Un elenco che fotografa bene la distanza tra le esigenze delle famiglie e ciò che la scuola riesce oggi a garantire.
Competenze poco in linea con il lavoro
Sempre meno italiani hanno la sensazione che la scuola riesca davvero a preparare i ragazzi al lavoro. Le lingue convincono solo il 45% degli intervistati (in calo di tre punti), anche se tra gli under 30 la fiducia sale al 59%. Gli ostacoli più citati sono:
- programmi troppo vecchi;
- contenuti dispersivi;
- formazione degli insegnanti giudicata fragile.
Ancora più severe le opinioni sulle competenze digitali:
- 42% denuncia l’assenza di laboratori ben attrezzati;
- 33% segnala programmi rimasti indietro.
Sul fronte green il giudizio è durissimo, solo il 26% pensa che la scuola offra strumenti adeguati.
Quanto costa tornare sui banchi
Alla valutazione complessiva del sistema si aggiunge un aspetto purtroppo molto concreto: i rincari che ogni settembre pesano sulle famiglie. Secondo l’ultimo osservatorio di Federconsumatori la spesa media è di 658,20 euro a studente, +1,7% rispetto al 2024.
Nel conto entrano zaini, astucci e cancelleria, con differenze importanti tra articoli di marca e alternative più economiche. Chi acquista online può risparmiare fino al 21% rispetto alle cartolibrerie tradizionali e circa il 3% in confronto alla grande distribuzione.
Libri di testo e cambi di ciclo
Tra le spese scolastiche del rientro a scuola, i manuali continuano a pesare di più. In media tra testi e dizionari servono circa 537 euro, un -9,2% rispetto al 2024. L’andamento però non è uniforme: alle superiori si spende un po’ meno, mentre alle medie i costi crescono. I momenti più difficili sono i cambi di ciclo:
- per chi entra alle medie, libri e corredo superano i 1.200 euro;
- per chi inizia le superiori il conto sale oltre 1.460 euro.
Una spesa che segna in modo particolare le famiglie proprio nei passaggi chiave del percorso scolastico.
Oltre ai libri e alla cancelleria, le famiglie devono mettere in conto anche la spesa per la tecnologia. In media servono circa 420 euro per dotarsi di strumenti indispensabili come pc, webcam e microfoni. Una spesa che ormai viene considerata obbligata. I prezzi non sono cresciuti, ma chi sceglie prodotti ricondizionati può arrivare a risparmiare oltre il 38%.