Scuola italiana obsoleta, non dà competenze ma costa oltre 650 euro l’anno

Il sistema scolastico italiano resta fermo appena sopra la sufficienza, ma i programmi sono vecchi e i costi aumentano di anno in anno

Con pagelle che sfiorano appena la sufficienza e famiglie chiamate a far fronte a rincari sempre più pesanti per libri e materiale scolastico, il ritratto della scuola italiana non è incoraggiante.

Il report FragilItalia Il sistema scolastico italiano, curato da Area Studi Legacoop e Ipsos su un campione di 800 cittadini, assegna al sistema un voto medio di 6,4: un piccolo miglioramento rispetto al 2024, ma ancora troppo vicino al limite.

Un giudizio che si intreccia con il peso economico del ritorno tra i banchi (oltre 650 euro di spesa media per studente), e con la sensazione diffusa che la scuola non riesca a tenere il passo con le competenze richieste dal lavoro e dalla società di oggi.

Scuole, le università in testa, le medie in coda

Guardando ai diversi ordini di scuola, la palma d’oro va all’università con un 6,8, seguita dall’infanzia (6,6) e da nidi e primaria (6,5). I licei e gli istituti superiori restano indietro con un 6,1, mentre le medie arrancano sul fondo con un 6 scarso. Qui le critiche sono più aspre tra le famiglie meno abbienti: quasi la metà dà l’insufficienza alle scuole medie e oltre quattro su dieci bocciano le superiori.

I problemi segnalati dai cittadini non cambiano molto rispetto allo scorso anno, anzi in diversi casi peggiorano. Le principali criticità riguardano:

programmi giudicati vecchi e troppo teorici (49%, +5 punti);

poca motivazione degli insegnanti (45%);

edifici scolastici spesso in cattive condizioni (44%);

carenza di personale (36%);

dotazioni tecnologiche inadeguate (36%);

preparazione dei docenti ritenuta insufficiente (34%, in calo).

Un elenco che fotografa bene la distanza tra le esigenze delle famiglie e ciò che la scuola riesce oggi a garantire.

Competenze poco in linea con il lavoro

Sempre meno italiani hanno la sensazione che la scuola riesca davvero a preparare i ragazzi al lavoro. Le lingue convincono solo il 45% degli intervistati (in calo di tre punti), anche se tra gli under 30 la fiducia sale al 59%. Gli ostacoli più citati sono:

programmi troppo vecchi;

contenuti dispersivi;

formazione degli insegnanti giudicata fragile.

Ancora più severe le opinioni sulle competenze digitali:

42% denuncia l’assenza di laboratori ben attrezzati;

33% segnala programmi rimasti indietro.

Sul fronte green il giudizio è durissimo, solo il 26% pensa che la scuola offra strumenti adeguati.

Quanto costa tornare sui banchi

Alla valutazione complessiva del sistema si aggiunge un aspetto purtroppo molto concreto: i rincari che ogni settembre pesano sulle famiglie. Secondo l’ultimo osservatorio di Federconsumatori la spesa media è di 658,20 euro a studente, +1,7% rispetto al 2024.

Nel conto entrano zaini, astucci e cancelleria, con differenze importanti tra articoli di marca e alternative più economiche. Chi acquista online può risparmiare fino al 21% rispetto alle cartolibrerie tradizionali e circa il 3% in confronto alla grande distribuzione.

Libri di testo e cambi di ciclo

Tra le spese scolastiche del rientro a scuola, i manuali continuano a pesare di più. In media tra testi e dizionari servono circa 537 euro, un -9,2% rispetto al 2024. L’andamento però non è uniforme: alle superiori si spende un po’ meno, mentre alle medie i costi crescono. I momenti più difficili sono i cambi di ciclo:

per chi entra alle medie, libri e corredo superano i 1.200 euro;

per chi inizia le superiori il conto sale oltre 1.460 euro.

Una spesa che segna in modo particolare le famiglie proprio nei passaggi chiave del percorso scolastico.

Oltre ai libri e alla cancelleria, le famiglie devono mettere in conto anche la spesa per la tecnologia. In media servono circa 420 euro per dotarsi di strumenti indispensabili come pc, webcam e microfoni. Una spesa che ormai viene considerata obbligata. I prezzi non sono cresciuti, ma chi sceglie prodotti ricondizionati può arrivare a risparmiare oltre il 38%.