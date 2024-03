Fonte: ANSA Salari sempre più bassi, 5,7 milioni di italiani sotto gli 11mila euro l'anno

Secondo uno studio condotto dall’Ufficio Economia dell’Area Politiche per lo Sviluppo della Cgil Nazionale, più di 5,7 milioni di lavoratori ricevono un salario annuo lordo medio inferiore a 11.000 euro. Ma il problema della bassa retribuzione coinvolge una fascia ancora più ampia della popolazione lavorativa: oltre 2 milioni di dipendenti guadagnano mediamente meno di 17.000 euro lordi all’anno. Lo studio analizza le ragioni di questa situazione, concentrandosi sulla discontinuità nell’occupazione, sul lavoro a tempo parziale e sulla precarietà contrattuale in Italia.

Italia tra le peggiori nell’Eurozona: i motivi

Il confronto tra le principali economie dell’Eurozona, secondo i dati dell’Ocse relativi al lavoratore a tempo pieno equivalente nel 2022, rivela che il salario medio in Italia si è posizionato a 31.500 euro lordi annui, cifra significativamente inferiore rispetto a Germania (45.500 euro) e Francia (41.700 euro).

Questa disparità nel salario medio italiano è attribuibile a diversi fattori, tra cui una maggiore presenza di professioni non qualificate, un’elevata incidenza del lavoro a tempo parziale involontario (57,9%, la più alta nell’area euro) e del lavoro temporaneo (16,9%), accompagnati da una marcata discontinuità nell’occupazione. Nel 2022, più della metà dei contratti di lavoro conclusi aveva una durata fino a 90 giorni. In sintesi, nonostante le ore lavorative siano comparativamente più elevate in Italia, i salari medi e la loro contribuzione al Pil risultano notevolmente inferiori.

Nel corso del 2022, il salario medio dei lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi agricoli e domestici, con almeno una giornata retribuita nell’anno, è stato di 22.839 euro lordi annui, secondo i dati dell’Inps. Questo gruppo comprende 16.978.425 individui. Il 59,7% di tali lavoratori ha percepito una retribuzione media inferiore alla media generale. La categoria è costituita da oltre 7,9 milioni di dipendenti con contratti discontinui e da oltre 2,2 milioni di lavoratori part-time a tempo pieno per l’intero anno.

La disparità salariale tra il settore pubblico e quello privato è in gran parte determinata dalla minore incidenza di contratti part-time e di lavoro precario nel settore pubblico. Inoltre, lo studio evidenzia che i ritardi nell’aggiornamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) contribuiscono a una percentuale significativa di lavoratori che percepiscono salari non aggiornati.

Per il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari: “I dati non potrebbero essere più eloquenti. Se passiamo dal lordo al netto, risulta che, nel 2022, 5,7 milioni di lavoratrici e lavoratori hanno guadagnato l’equivalente mensile di 850 euro, altri 2 milioni di dipendenti arrivano ad appena 1200 euro al mese. E la situazione non è certo migliorata nel 2023, anno in cui l’inflazione ha raggiunto il 5,9%, cumulandosi con quella dei due anni precedenti, raggiungendo un totale del 17,3%”.

Nonostante l’aumento i lavoratori hanno salari non adeguati

L’aumento salariale del +6,3% nel 2022, pari a circa 2.000 euro lordi annui, è stato superiore al settore privato, ma non ha tenuto il passo con l’inflazione dello stesso periodo. Lo studio evidenzia che i lavoratori rimangono con salari non adeguati, principalmente a causa dei prolungati ritardi nel rinnovare i contratti nazionali di lavoro. Questa situazione riflette una tendenza persistente nel nostro Paese, radicata nel modello economico basato su un sistema produttivo a basso valore aggiunto, che favorisce principalmente le micro e piccole imprese. Tale contesto tende a favorire una domanda di lavoro meno qualificato e più precario, con conseguente bassa retribuzione.

È significativo il confronto con altri grandi Paesi dell’eurozona: nel 2022, secondo i dati dell’Ocse, i lavoratori dipendenti in Italia hanno lavorato in media 1.563 ore all’anno, un numero simile a quello della Spagna ma notevolmente superiore rispetto a Germania (1.295 ore) e Francia (1.427 ore). Tuttavia, nonostante si lavori di più in Italia, la quota del reddito nazionale destinata ai salari è notevolmente inferiore, persino rispetto alla Spagna.