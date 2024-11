Fonte: ANSA Saipem si aggiudica un contratto da 1,9 miliardi in Suriname

Saipem ha ottenuto un contratto del valore di 1,9 miliardi di dollari da TotalEnergies per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla costa del Suriname.

I dettagli dell’accordo

Il progetto, della durata prevista di 5 anni con il primo petrolio atteso nel 2028, segna il primo grande sviluppo sottomarino in Suriname. L’obiettivo è aumentare la produzione nell’area centrale del blocco, tramite un sistema di pozzi sottomarini collegati a un’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO).

“Questo importante contratto consolida ulteriormente la posizione di Saipem come player di riferimento nel settore offshore e sottomarino, confermando la sua capacità di acquisire progetti complessi e di alto valore in mercati strategici come il Suriname”, scrive la società nella nota.

Le attività di Saipem includono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e il supporto durante il commissioning e la fase di avvio del pacchetto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF). Questo prevede l’EPCI di circa 100 km di condotte sottomarine con diametro da 10” a 12”, 90 km di condotte per l’iniezione di acqua e gas con diametro da 8” a 12”, oltre al trasporto e all’installazione di riser flessibili, ombelicali e strutture associate, a profondità che vanno da 100 a 1.100 metri. Per la campagna offshore, prevista per il 2027 e 2028, Saipem utilizzerà una combinazione di navi con capacità di posa S-Lay e J-Lay, garantendo così la soluzione ottimale per l’installazione delle condotte.

Inoltre, Saipem collaborerà con TechnipFMC, che si occuperà dei pacchetti relativi al Subsea Production System (SPS) e alla fornitura dei riser flessibili e ombelicali, con l’obiettivo di ottimizzare l’integrazione tra le due porzioni di lavoro. Questo progetto testimonia il successo del modello collaborativo tra le due aziende, che hanno creato un’alleanza commerciale nel 2021 per realizzare sviluppi sottomarini integrati SURF-SPS.

Cos’è Saipem

Saipem è leader globale nell’ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, operando sia offshore che onshore. La società vanta 6 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore composta da 21 navi da costruzione, di cui 17 di proprietà e 4 in gestione, oltre a 15 impianti di perforazione, 9 dei quali di proprietà. Saipem è attiva in più di 50 paesi e impiega circa 30.000 persone provenienti da oltre 120 nazionalità.

L’andamento in Borsa: conviene investire?

Il titolo Saipem ha registrato un forte rialzo in Borsa questa mattina, dopo l’annuncio dell’aggiudicazione del contratto. In apertura, il titolo ha guadagnato quasi il 2%, raggiungendo un massimo di 2,37 euro, per poi ridurre i guadagni a +0,65%, stabilizzandosi a 2,32 euro.

Gli analisti di Equita Sim confermano la raccomandazione hold e il prezzo obiettivo di 2,4 euro per il titolo Saipem, ritenendo che l’aggiudicazione del contratto abbia implicazioni positive per la visibilità delle stime 2027-2028. La raccolta ordini 2024 per l’offshore E&C sale a circa 11,4 miliardi di euro, superando la stima precedente di 10,5 miliardi.

Inoltre, secondo quanto riportato da Saipem, l’utilizzo della flotta offshore E&C è previsto a piena capacità nel 2025-2026, con un buon livello di utilizzo anche nel 2027-2028. Gli analisti ritengono che il contratto migliori la visibilità sull’utilizzo della capacità della flotta, soprattutto nella regione ai confini con la Guyana. Si stima che il contratto generi una marginalità superiore alla media della divisione, con un valore oltre il 12%.