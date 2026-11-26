Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Ryanair chiede alla Regione Sardegna di farsi carico dell'addizionale sui passeggeri per tenere aperti i collegamenti da Olbia e Alghero

Rischia di saltare la tenuta dei collegamenti aerei tra la Regione Sardegna e il resto dell’Italia. Tutto dipende da come si risolverà il braccio di ferro tra Ryanair e la Sardegna.

La compagnia aerea low cost ha annunciato che sta valutando la cancellazione di tutti i voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno. Inoltre, sembra sia prevista una riduzione delle frequenze anche sullo scalo di Cagliari.

Le festività natalizie sono salve, ma lo scontro resta aperto e ruota attorno a una voce precisa del costo dei biglietti.

Perché Ryanair vuole tagliare i voli da e per la Sardegna

Il piano messo sul tavolo da Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, prevede una stretta immediata durante la bassa stagione e una condizionale su un pacchetto di investimenti da 400 milioni di dollari, messo in standby se la Regione non si farà carico dei costi dell’addizionale municipale.

Ecco quali sono le modifiche all’offerta di trasporto della compagnia irlandese:

azzerare tutti i collegamenti da e per gli aeroporti di Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027;

tagliare le frequenze anche su diverse rotte in partenza e in arrivo sullo scalo di Cagliari;

subordinare qualsiasi nuovo sviluppo sull’isola all’abolizione integrale dell’addizionale municipale per tutti i dodici mesi dell’anno.

Come funziona la tassa che Ryanair non vuole pagare

Al centro della disputa c’è un tributo che incide in modo diretto sul prezzo finale di ogni biglietto aereo venduto in Italia. L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco passeggeri è stata introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) per finanziare i servizi di sicurezza e antincendio negli scali e compensare i Comuni che ospitano un aeroporto.

Nata con un importo simbolico di 1 euro a passeggero, la tassa è stata ritoccata più volte al rialzo nel corso dei due decenni successivi soprattutto per alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, destinato agli ammortizzatori sociali dei lavoratori del comparto. Oggi costa 6,50 euro per ogni passeggero in partenza dagli aeroporti italiani, che sale a 7,50 euro negli scali romani di Fiumicino e Ciampino.

Chi paga l’addizionale e perché Ita Airways ha vincoli diversi

La tassa si applica a ogni singolo viaggiatore in partenza dall’Italia, indipendentemente dalla durata della tratta. Le compagnie aeree la riscuotono nel prezzo del biglietto per trasferirla ai gestori aeroportuali, che la riversano poi allo Stato e all’Inps. Nella pratica l’importo viene addebitato integralmente al passeggero. Sulle tariffe low cost più basse arriva talvolta a pesare anche oltre il 20% del totale.

Anche Ita Airways è formalmente soggetta all’applicazione dell’addizionale municipale sui diritti d’imbarco come qualsiasi altra compagnia operante in Italia, ma a differenza di Ryanair opera sulle principali direttrici nazionali all’interno di un regime sostenuto da compensazioni pubbliche, senza poter tagliare unilateralmente i voli per ragioni commerciali.

Le dichiarazioni della presidente Todde e dell’assessora Manca

Dalla Giunta sarda arriva una linea ferma contro quello che viene definito un vero e proprio ricatto commerciale. La presidente della Regione Alessandra Todde ha chiarito che la Sardegna non intende subire pressioni sulle scelte di politica dei trasporti, ricordando che l’amministrazione sta lavorando per garantire sia la continuità territoriale ai residenti sia una programmazione strutturale dei collegamenti.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, che ha respinto al mittente le accuse di ritardi o inadempienze amministrative. L’assessora ha precisato che i fondi regionali per coprire i 6,50 euro a passeggero nei mesi invernali sono già stati stanziati dalla Giunta, spiegando che l’entrata in vigore operativa della misura dipende esclusivamente dall’autorizzazione del Ministero dell’Economia.

La continuità territoriale

L’eventuale passo indietro di Ryanair tra febbraio e marzo rischierebbe di lasciare scoperta la fascia di collegamenti nazionali ed europei operati in libero mercato. Nei mesi invernali, infatti, la riduzione dei voli low cost restringerebbe le alternative per chi viaggia per lavoro, studio o turismo al di fuori delle rotte onerate.

Sul fronte opposto si muovono invece i collegamenti garantiti dalla continuità territoriale, affidati tramite bandi regionali a vettori come Ita Airways, Aeroitalia e Volotea sulle rotte da Cagliari, Alghero e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate, che assicurano frequenze minime e tariffe massime calmierate per i residenti.