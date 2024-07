Fonte: 123RF Prezzi benzina stabili prima del week end, dove costa meno

Confrontando i dati dei prezzi di benzina, diesel e GPL di ieri e di oggi, l’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermando una certa stabilità. Ovvero i costi, da ieri e oggi e prima del week end, non sono cambiati, ma presentano solo delle piccole oscillazioni tra una regione e l’altra.

Vediamo, nel dettaglio, qual è il prezzo dei carburanti oggi e dove costa meno fare il pieno.

Prezzo carburanti oggi: diesel, benzina e GPL stabili

Basandoci sui dati del Mimit, aggiornati a giovedì 18 luglio 2024, questi sono i prezzi medi dei carburanti sulla rete Autostrade oggi:

Gasolio (SELF), 1.856 euro al litro;

(SELF), 1.856 euro al litro; Benzina (SELF), 1.957 euro al litro;

(SELF), 1.957 euro al litro; GPL (SERVITO), 0.852 euro al litro;

(SERVITO), 0.852 euro al litro; Metano (SERVITO), 1.454 euro al chilogrammo.

Questi prezzi sono calcolati sulla base dei dati comunicati al Ministero e rappresentano la media nazionale dei prezzi praticati per ciascuna tipologia di carburante, considerando le modalità di erogazione specificate (SELF per Gasolio e Benzina, SERVITO per GPL e Metano) e gli importi in vigore alle ore 08:00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima.

Dove costa meno fare un pieno di benzina in Italia oggi

Dai dati che abbiamo a disposizione oggi, elaborati dal Mimit, il costo più basso della benzina in Italia oggi si riscontra nelle seguenti regioni:

Veneto , con un prezzo medio di 1.845 euro al litro.

, con un prezzo medio di 1.845 euro al litro. Emilia Romagna , con un prezzo medio di 1.855 euro al litro.

, con un prezzo medio di 1.855 euro al litro. Campania, con un prezzo medio di 1.865 euro al litro.

Il costo più alto si registra nelle seguenti aree:

Provincia di Bolzano , con un prezzo medio di 1.911 euro al litro per la benzina;

, con un prezzo medio di 1.911 euro al litro per la benzina; Valle d’Aosta , con un prezzo medio di 1.898 euro al litro per la benzina;

, con un prezzo medio di 1.898 euro al litro per la benzina; Sicilia, con un prezzo medio di 1.887 euro al litro per la benzina.

Prezzo carburanti: dove il diesel costa meno

Dal monitoraggio dei prezzi medi del gasolio nelle varie regioni italiane, si può osservare che il costo più basso si registra anche in questo caso ancora una volta in Campania, con un prezzo medio di 1.735 euro al litro per il gasolio.

Dall’analisi degli stessi dati, inoltre, possiamo vedere che il prezzo più alto del diesel è stato rilevato in Provincia di Bolzano e in Valle d’Aosta, dove il prezzo medio è di 1.807 euro al litro per il gasolio self-service.

Alti rispetto alla Campania anche i prezzi in Sardegna (SELF a 1.774 euro/litro), Liguria (SELF a 1.773 euro/litro) e Lombardia (SELF a 1.743 euro/litro).

GPL e metano i prezzi più bassi

Prezzi più bassi invece si registrano se si guardano quelli di GPL e metano.

In particolare tra le regioni italiane elencate, il metano costano meno in:

Valle d’Aosta : 1.159 euro/kg;

: 1.159 euro/kg; Friuli Venezia Giulia : 1.290 euro/kg;

: 1.290 euro/kg; Lombardia : 1.298 euro/kg;

: 1.298 euro/kg; Emilia Romagna : 1.268 euro/kg;

: 1.268 euro/kg; Veneto: 1.265 euro/kg.

Mentre i prezzi più alti sono in:

Sicilia : 1.679 euro/kg;

: 1.679 euro/kg; Calabria : 1.430 euro/kg;

: 1.430 euro/kg; Basilicata : 1.419 euro/kg;

: 1.419 euro/kg; Lazio: 1.410 euro/kg.

Per quanto riguarda invece il GPL (servito), costa meno in:

Puglia : 0.683 euro/litro;

: 0.683 euro/litro; Piemonte : 0.684 euro/litro;

: 0.684 euro/litro; Lombardia : 0.686 euro/litro;

: 0.686 euro/litro; Emilia Romagna : 0.689 euro/litro;

: 0.689 euro/litro; Veneto: 0.688 euro/litro.

Mentre costa di più in:

Sardegna : 0.828 euro/litro;

: 0.828 euro/litro; Liguria : 0.784 euro/litro;

: 0.784 euro/litro; Calabria : 0.768 euro/litro;

: 0.768 euro/litro; Molise : 0.738 euro/litro;

: 0.738 euro/litro; Marche: 0.735 euro/litro.

Come vedere dove costa di meno la benzina?

Per trovare informazioni aggiornate su dove costa di meno la benzina in Italia basta visitare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato ai carburanti. Solitamente, il Mimit pubblica quotidianamente i prezzi medi dei carburanti nelle autostrade. Si può accedere al sito ufficiale da questa pagina. Per conoscere nel dettaglio i prezzi in una regione, basta cliccare sulla voce “Prezzi – Regioni”.