Fonte: ANSA L'Italia nella top 5 dei Paesi più visitati al mondo 2024

In molti sono convinti che sia l’Italia il Paese più visitato al mondo, e, invece, nonostante la straordinaria ricchezza storica, artistica e paesaggistica di cui godiamo, questo primato non spetta al Belpaese. A dirla tutta, non ce l’ha propio mai avuto. Il Paese più visitato al mondo è, sì, un Paese europeo, ma non il nostro: a tenersi stretto il primato di Stato più visitato è la Francia.

E gli altri? Quali sono gli altri Stati più ambiti dai turisti di tutto il mondo e dove si posiziona il nostro Paese? Vediamo questa speciale classifica dei Paesi più visitati al mondo nel 2024, sulla base dei dati di Data Pandas, insieme al numero stimato di arrivi turistici internazionali.

1. Francia

Al primo posto c’è, dicevamo, la Francia. Il primato del Paese più visitato al mondo lo detiene lei, la nostra nobile vicina d’Oltralpe, con 89,4 milioni di arrivi. Siti storici, musei, montagne, paesini caratteristici, mare, ma anche gastronomia e vigneti, con in testa – ça va sans dire – Parigi. La capitale francese è la città più visitata d’Europa, ma non del mondo: questo primato ce l’ha Hong Kong, con 29 milioni di turisti, mentre la Ville Lumière si ferma a 15,5.

Lo scorso anno, la Francia è stata visitata da 100 milioni di turisti, il 7,5% in più rispetto al 2022 e il 10% in più rispetto ai dati pre-pandemia, incassando 63,5 miliardi di euro di ricavi.

2. Spagna

Al secondo posto troviamo la Spagna, con 83,7 milioni di arrivi nel 2024. La sua combinazione di ricchezza storica, coste soleggiate, architettura, flamenco e l’immancabile corsa dei tori attira ogni anno milioni di turisti.

Un Pil turistico nel 2o24, quello della Spagna, per la prima volta superiore ai 200 miliardi di euro, in aumento dell’8,6% rispetto a quello registrato nel 2023: questa la previsione di crescita indicata per l’anno in corso da Exceltur, la principale associazione delle aziende del settore.

3. Stati Uniti

In fondo al podio, in posizione numero tre, ci sono gli Stati Uniti, Paese dall’enorme diversità paesaggistica e dalle città iconiche, con 79,3 milioni di visitatori internazionali.

Nel 2023 negli Usa sono aumentate le revenue del turismo internazionale. Secondo i dati del National Travel and Tourism Office, i visitatori stranieri hanno speso quasi 17,4 miliardi di dollari (circa 15,8 miliardi di euro) in viaggi e attività legate al turismo in Usa, con una crescita del 25% rispetto a giugno 2022.

Da sottolineare al performance della Grande Mela. A New York il turismo ha contribuito a rafforzare l’economia della città e dello Stato, generando un impatto economico pari a 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette. Questa crescita ha garantito 380mila posti di lavoro nel settore turistico e dell’ospitalità, pari a circa il 9% della manodopera della città.

4. Cina

Al quarto posto si trova il gigante asiatico, la Cina, con ben 65,7 milioni di turisti. Con la sua storia antica e la sua cultura, ma anche la sua costante capacità di trasformarsi, il Dragone è sempre più una meta ambita dai turisti di tutto il mondo.

Il 2024 si profila come un anno di svolta per il settore turistico cinese, con ricavi proiettati a toccare i 184,50 miliardi di dollari (circa 168 miliardi di euro) e un tasso di crescita annuale del 6,29%.

5. Italia

Finalmente, al quinto posto, ci siamo noi. L’Italia accoglie 64,5 milioni di turisti. Cosa ci apprezzano di più? L’arte, la storia, il mare, la moda, il cibo… l’elenco sarebbe infinito. Tantissime le mete adorate dagli stranieri, e non solo le classiche Roma, Venezia e Firenze.

La spesa turistica dall’estero in Italia ha raggiunto nel 2023 un totale di 51,6 miliardi di euro. Il settore del turismo rappresenta oggi circa il 13% del Pil nostrano secondo i dati Istat 2024.

Senza dimenticare il wedding tourism, quello di chi sceglie di sposarsi nel Belpaese: il 2023 è stato un anno da record per il turismo dei matrimoni, con un fatturato di circa 803 milioni di euro. In Italia, nel 2023 gli arrivi e le presenze turistiche collegate al destination wedding sono state di oltre 826mila e 2,4 milioni, contro i 619mila e 2 milioni del 2022, con un fatturato passato da 599 milioni nel 2022 a 802,7 milioni nel 2023, il 34% in più.

6. Turchia

Sesta posizione per la Turchia, con 51,2 milioni di arrivi. Un affascinante mix di cultura orientale e occidentale, con la splendida Istanbul a farla da padrona.

Nel periodo post Covid c’è stata una rapida ripresa del turismo in Turchia, tanto che si prevede che il Paese attirerà 60 milioni di turisti entro la fine del 2024, pari a 60 miliardi di dollari di fatturato (circa 54,5 milioni di euro).

7. Messico

Settimo posto per il Messico, con 45 milioni di arrivi. La sua cultura, le spiagge assolate e le famose rovine Maya e Azteche attirano migliaia di turisti.

Alla fine del 2023, i settori dei viaggi, alberghiero, della ristorazione e dell’industria del tempo libero hanno contribuito con 261,6 miliardi di dollari (circa 234 miliardi di euro), pari al 14,4% del Pil ed hanno creato 7,3 milioni di posti di lavoro in tutto il Paese.

8. Thailandia

La Thailandia, la “Terra dei sorrisi”, accoglie 39,8 milioni di arrivi, l’ottavo più grande al mondo, dando loro un assaggio dell’Asia attraverso palazzi reali, antiche rovine, templi decorati e folklore, per non parlare delle famose spiagge. La maggior parte dei turisti stranieri tende ancora a visitare solo le principali città turistiche, tra cui Bangkok, Chonburi e Phuket, con oltre il 49% dei turisti viaggiare in queste tre province.

Solo i primi sei mesi del 2024 hanno fruttato un fatturato di 825 miliardi di baht, pari a circa 21,44 miliardi di euro.

9. Germania

La Germania è al nono posto con 39,6 milioni di visitatori, spesso attratti dai suoi paesaggi pittoreschi, dai siti storici e, naturalmente, dall’Oktoberfest.

Da notare che solo il cosiddetto “turismo sportivo” durante Euro 2024, quello di chi si è spostato per vedere la propria squadra giocare (qui si parla di calcio…), ha influito sul Pil tedesco per 6,7 miliardi di euro, mentre solo la città di Berlino ha incassato 2,6 miliardi di euro di gettito fiscale aggiuntivo, con anche n contributo occupazionale di 104mila posti di lavoro.

10. Regno Unito

Il Regno Unito chiude la top 10 con 39,4 milioni di arrivi. La sua ricca storia, i suoi luoghi e il fascino cosmopolita di Londra, aggiunti alle bellezze di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ne fanno un posto fisso nella lista.

Il Regno Unito incassa dal turismo circa 55 miliardi di euro.