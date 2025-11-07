Milano Cortina 2026 apre le porte con il programma fedeltà ENELtiPREMIA

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Le decisioni che prendiamo ogni giorno assumono un significato particolare quando si allineano con eventi di portata globale. È quanto accade con i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove impegno, costanza e senso di appartenenza diventano valori universali che vanno oltre lo sport. Ma accade anche nella vita di tutti i giorni, quando la continuità nelle proprie scelte si trasforma in opportunità concrete.

È in questa dimensione che si rafforza il rapporto tra Enel e i suoi clienti. Una relazione che va oltre la semplice fornitura energetica per diventare un percorso fatto di valori, fiducia e partecipazione attiva. ENELtiPREMIA è anche questo: un legame tra la quotidianità delle scelte energetiche e la straordinarietà di vivere da protagonisti uno degli eventi sportivi più attesi del decennio.

Enel e Milano Cortina 2026

La collaborazione tra Enel e Milano Cortina 2026 deriva da valori profondamente condivisi in cui la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza sono i pilastri di un impegno concreto verso il futuro. Enel porta ai Giochi l’energia pulita e le soluzioni innovative, contribuendo a rendere questo evento un modello di sostenibilità ambientale.

È così che la partnership con Milano Cortina 2026 diventa il terreno ideale per arricchire il programma fedeltà ENELtiPREMIA, mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di vincere i biglietti per vivere in prima persona l’emozione dei Giochi Invernali.

Un concorso esclusivo per vivere emozioni indimenticabili

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Enel lancia un concorso che si presenta come un’opportunità unica. Fino al 27 novembre 2025, i clienti iscritti al programma ENELtiPREMIA potranno partecipare all’estrazione di premi che trasformano il sogno olimpico in realtà.

In palio ci sono esperienze complete e all-inclusive con soggiorno di una notte: 10 coppie di biglietti per assistere alla cerimonia di apertura a Milano, dove l’energia dei Giochi prenderà vita davanti agli occhi del mondo; 10 coppie di biglietti per la cerimonia di chiusura a Verona, momento culminante di celebrazione dello spirito olimpico; 40 coppie di biglietti per seguire dal vivo le gare che si svolgeranno nelle location simbolo di Milano e Cortina.

L’accesso al concorso è riservato esclusivamente agli iscritti a ENELtiPREMIA ed è facilmente accessibile attraverso l’app Enel o il sito dedicato, dove sono disponibili il regolamento completo e tutte le modalità di partecipazione.

Che cos’è ENELtiPREMIA

Ma cosa rende ENELtiPREMIA così speciale? Non si tratta di un semplice sistema di raccolta punti o di sconti occasionali. È un modello articolato di vantaggi per premiare chi sceglie Enel con continuità e guarda al futuro con fiducia. Un programma che riconosce il valore della relazione duratura e la trasforma in benefici concreti, accessibili e continuativi.

Il programma è facilmente accessibile attraverso l’area riservata del sito enel.it, l’app Enel o direttamente dal portale dedicato. L’obiettivo alla base di ENELtiPREMIA è quella di premiare l’adesione, la fedeltà nel tempo e la profondità della relazione con Enel. Per questo motivo, il piano si struttura su tre livelli progressivi, ciascuno dei quali risponde alle diverse esigenze e caratteristiche dei clienti, dal nuovo utente al cliente storico che ha scelto Enel come partner energetico di lungo periodo.

I tre livelli di ENELtiPREMIA

La struttura di ENELtiPREMIA è stata progettata per essere inclusiva e progressiva, con vantaggi immediati per tutti i clienti domestici e riconoscimenti crescenti a chi approfondisce la propria relazione con Enel.

Il livello Essential è il suo punto di ingresso, riservato a chi possiede almeno una fornitura domestica attiva di luce, gas o fibra. Già a questo livello base, i clienti ricevono ogni settimana un coupon dedicato, dimostrando che anche la scelta iniziale viene valorizzata e premiata. È la porta d’accesso ideale per nuovi clienti o per chi ha optato per una soluzione mono-fornitura.

Il livello Excellent si rivolge alle famiglie e ai clienti più fidelizzati, che hanno scelto Enel per almeno due forniture domestiche. Questo segmento beneficia di un pacchetto più ricco: oltre al coupon settimanale dedicato, riceve un coupon speciale ogni due settimane, ampliando significativamente le opportunità di risparmio e accesso a vantaggi esclusivi.

Il livello Exclusive rappresenta il riconoscimento massimo per i clienti premium. Vi accedono coloro che possiedono almeno tre forniture domestiche attive, chi ha effettuato acquisti di prodotti Enel come climatizzatori, caldaie o impianti fotovoltaici, oppure chi vanta una relazione da almeno dieci anni. Questi clienti ricevono il pacchetto completo: coupon dedicato settimanale, coupon speciale ogni due settimane e ulteriori sorprese esclusive che rendono l’esperienza davvero premium.

Note legali

Operazione a premi ENELtiPREMIA valida fino al 31 luglio 2026. Regolamento e informazioni complete disponibili su enel.it. Concorso a premi “Con ENELtiPREMIA scendi in pista a Milano Cortina 2026” valido dal 29/10/2025 al 27/11/2025. Regolamento completo e modalità di partecipazione disponibili sull’app di Enel Energia e su enel.it.