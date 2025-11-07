PROMO

Milano Cortina 2026 apre le porte con il programma fedeltà ENELtiPREMIA

Per i suoi clienti, Enel mette in palio i biglietti per partecipare ai Giochi Olimpici e Paralimipici Invernali di Milano Cortina con il programma ENELtiPREMIA

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 7 Novembre 2025 18:26

Milano Cortina 2026 apre le porte con il programma fedeltà ENELtiPREMIA
Enel
Il programma ENELtiPREMIA

Le decisioni che prendiamo ogni giorno assumono un significato particolare quando si allineano con eventi di portata globale. È quanto accade con i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove impegno, costanza e senso di appartenenza diventano valori universali che vanno oltre lo sport. Ma accade anche nella vita di tutti i giorni, quando la continuità nelle proprie scelte si trasforma in opportunità concrete.

È in questa dimensione che si rafforza il rapporto tra Enel e i suoi clienti. Una relazione che va oltre la semplice fornitura energetica per diventare un percorso fatto di valori, fiducia e partecipazione attiva. ENELtiPREMIA è anche questo: un legame tra la quotidianità delle scelte energetiche e la straordinarietà di vivere da protagonisti uno degli eventi sportivi più attesi del decennio.

Enel ti porta alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Enel
Enel ti porta alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Enel e Milano Cortina 2026

La collaborazione tra Enel e Milano Cortina 2026 deriva da valori profondamente condivisi in cui la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza sono i pilastri di un impegno concreto verso il futuro. Enel porta ai Giochi l’energia pulita e le soluzioni innovative, contribuendo a rendere questo evento un modello di sostenibilità ambientale.

È così che la partnership con Milano Cortina 2026 diventa il terreno ideale per arricchire il programma fedeltà ENELtiPREMIA, mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di vincere i biglietti per vivere in prima persona l’emozione dei Giochi Invernali.

Il concorso per vincere i biglietti per Milano Cortina 2026
Enel
Il concorso per vincere i biglietti per Milano Cortina 2026

Un concorso esclusivo per vivere emozioni indimenticabili

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Enel lancia un concorso che si presenta come un’opportunità unica. Fino al 27 novembre 2025, i clienti iscritti al programma ENELtiPREMIA potranno partecipare all’estrazione di premi che trasformano il sogno olimpico in realtà.

In palio ci sono esperienze complete e all-inclusive con soggiorno di una notte: 10 coppie di biglietti per assistere alla cerimonia di apertura a Milano, dove l’energia dei Giochi prenderà vita davanti agli occhi del mondo; 10 coppie di biglietti per la cerimonia di chiusura a Verona, momento culminante di celebrazione dello spirito olimpico; 40 coppie di biglietti per seguire dal vivo le gare che si svolgeranno nelle location simbolo di Milano e Cortina.

L’accesso al concorso è riservato esclusivamente agli iscritti a ENELtiPREMIA ed è facilmente accessibile attraverso l’app Enel o il sito dedicato, dove sono disponibili il regolamento completo e tutte le modalità di partecipazione.

Che cos’è ENELtiPREMIA

Ma cosa rende ENELtiPREMIA così speciale? Non si tratta di un semplice sistema di raccolta punti o di sconti occasionali. È un modello articolato di vantaggi per premiare chi sceglie Enel con continuità e guarda al futuro con fiducia. Un programma che riconosce il valore della relazione duratura e la trasforma in benefici concreti, accessibili e continuativi.

Il programma è facilmente accessibile attraverso l’area riservata del sito enel.it, l’app Enel o direttamente dal portale dedicato. L’obiettivo alla base di ENELtiPREMIA è quella di premiare l’adesione, la fedeltà nel tempo e la profondità della relazione con Enel. Per questo motivo, il piano si struttura su tre livelli progressivi, ciascuno dei quali risponde alle diverse esigenze e caratteristiche dei clienti, dal nuovo utente al cliente storico che ha scelto Enel come partner energetico di lungo periodo.

I livelli di EneltiPremia
Enel
I livelli di ENELltiPremia

I tre livelli di ENELtiPREMIA

La struttura di ENELtiPREMIA è stata progettata per essere inclusiva e progressiva, con vantaggi immediati per tutti i clienti domestici e riconoscimenti crescenti a chi approfondisce la propria relazione con Enel.

Il livello Essential è il suo punto di ingresso, riservato a chi possiede almeno una fornitura domestica attiva di luce, gas o fibra. Già a questo livello base, i clienti ricevono ogni settimana un coupon dedicato, dimostrando che anche la scelta iniziale viene valorizzata e premiata. È la porta d’accesso ideale per nuovi clienti o per chi ha optato per una soluzione mono-fornitura.

Il livello Excellent si rivolge alle famiglie e ai clienti più fidelizzati, che hanno scelto Enel per almeno due forniture domestiche. Questo segmento beneficia di un pacchetto più ricco: oltre al coupon settimanale dedicato, riceve un coupon speciale ogni due settimane, ampliando significativamente le opportunità di risparmio e accesso a vantaggi esclusivi.

Il livello Exclusive rappresenta il riconoscimento massimo per i clienti premium. Vi accedono coloro che possiedono almeno tre forniture domestiche attive, chi ha effettuato acquisti di prodotti Enel come climatizzatori, caldaie o impianti fotovoltaici, oppure chi vanta una relazione  da almeno dieci anni. Questi clienti ricevono il pacchetto completo: coupon dedicato settimanale, coupon speciale ogni due settimane e ulteriori sorprese esclusive che rendono l’esperienza davvero premium.

Come partecipare a EneltiPremia
Enel
Come partecipare a ENELtiPremia

Note legali

Operazione a premi ENELtiPREMIA valida fino al 31 luglio 2026. Regolamento e informazioni complete disponibili su enel.it. Concorso a premi “Con ENELtiPREMIA scendi in pista a Milano Cortina 2026” valido dal 29/10/2025 al 27/11/2025. Regolamento completo e modalità di partecipazione disponibili sull’app di Enel Energia e su enel.it.

Efficienza energetica