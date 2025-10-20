Mercato energetico, Enel per un futuro sempre più sostenibile

Responsabilità è la parola chiave per Enel: un impegno concreto per costruire un futuro più sostenibile e accessibile.

Enel La nuova mobilità elettrica secondo Enel

Il settore energetico sta attraversando una fase di profondo cambiamento. La competizione si intensifica, le dinamiche di mercato evolvono rapidamente e, allo stesso tempo, crescono e si diversificano le aspettative di clienti e partner. In questo contesto in continua evoluzione, ripensare il proprio posizionamento e il modo in cui si agisce sul mercato diventa una scelta strategica. È da questa consapevolezza che nasce l’approccio di Enel: un percorso che non si limita alla comunicazione, ma che guida concretamente le scelte operative e il modo in cui l’azienda si relaziona con il mondo che cambia.

Cosa significa essere un’azienda energetica nel 2025? Per Enel, la risposta è responsabilità. Non solo verso l’ambiente, ma verso le persone, le comunità e il futuro che si sta costruendo insieme. L’impegno del Gruppo è quello di tracciare una traiettoria a lungo termine che punta a guidare l’elettrificazione, dimostrando rispetto verso le prossime generazioni nella realizzazione di un avvenire che sia sostenibile per tutti.

La fiducia che si costruisce con le persone

In un periodo storico caratterizzato da un preoccupante aumento delle truffe nel settore energetico, Enel ha lanciato una campagna antitruffa strutturata per supportare i consumatori in caso di raggiri e pratiche scorrette. L’iniziativa ha l’obiettivo duplice di educare i clienti a riconoscere i tentativi di frode attraverso chiamate, SMS o email sospette; dall’altro fornire strumenti pratici per difendersi in modo consapevole.

I contenuti della campagna spiegano come identificare i segnali di allarme, chiariscono che l’azienda non chiederà mai dati personali tramite canali non ufficiali e invitano sempre a verificare ogni comunicazione contattando i canali di assistenza ufficiali. Il linguaggio è volutamente semplice e accessibile, perché la protezione deve essere alla portata di tutti.

Ma la fiducia non si costruisce solo con le campagne informative. Si alimenta anche con la quotidianità del servizio. Per questo Enel ha investito massicciamente nell’assistenza multicanale, con supporto attraverso telefono, app, social media e chatbot intelligenti. I risultati sono misurabili: nel 2024 l’azienda ha raggiunto un Customer Satisfaction Index dell’85% sui principali canali digitali, grazie a un approccio centrato sull’ascolto e sulla risoluzione efficace dei problemi.

La trasparenza diventa leggibile

La comunicazione con i clienti è fondamentale. E quale documento rappresenta meglio il rapporto tra un’azienda energetica e i suoi clienti se non la bolletta? Storicamente, le bollette energetiche sono state un enigma per i consumatori: oneri di sistema, quote fisse e variabili e terminologie tecniche. Capire effettivamente quanto e perché si stava pagando rappresentava una vera sfida. Enel compie un passo importante verso una comunicazione più chiara e accessibile, introducendo una nuova bolletta dal layout completamente ripensato. A partire dal 1° luglio 2025, il documento si presenta con un aspetto radicalmente diverso, pensato per facilitare la lettura e la comprensione dei costi da parte dei clienti.

La prima pagina riporta le informazioni principali: quanto viene pagato e per cosa. Con un colpo d’occhio, i clienti possono distinguere la spesa per l’energia e gli eventuali bonus sociali applicati. Particolare evidenza viene data ai bonus e agli sconti legati alle offerte scelte e alle novità sul programma fedeltà ENELtiPREMIA.

La seconda pagina funziona come uno “scontrino dell’energia”, con un dettaglio minuzioso ma comprensibile di tutte le voci che compongono il totale. L’innovazione più significativa è la possibilità di distinguere chiaramente i costi che vanno a Enel per la vendita di energia da quelli che vengono pagati per la rete e gli oneri di sistema. Ogni centesimo trova finalmente una collocazione trasparente e comprensibile.

Questa non è solo un’operazione di restyling grafico. È un gesto concreto di trasparenza che dà a ogni cliente gli strumenti per comprendere i propri consumi e agire in modo consapevole. È la dimostrazione che il valore “chiarezza” può tradursi in un documento che ogni famiglia riceve periodicamente.

L’efficienza energetica incontra la tecnologia

L’efficienza energetica è un tema centrale nella transizione ecologica. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’efficienza può contribuire a oltre il 40% della riduzione necessaria di emissioni entro il 2040, soprattutto se accompagnata da tecnologie smart di controllo e automazione.

In Italia, i consumi domestici rappresentano circa il 30% della domanda totale di energia, secondo i dati ENEA del Rapporto sull’efficienza energetica 2023. Questo significa che l’intervento a livello individuale non è affatto marginale, ma può generare un impatto significativo.

L’App Full Digital di Enel Energia trasforma il monitoraggio dei consumi in un alleato di tutti i giorni. Questo strumento digitale permette di controllare in tempo reale l’energia utilizzata, individuare gli sprechi e migliorare l’efficienza. Non si tratta solo di un supporto pratico, ma di una leva per rendere l’efficienza energetica accessibile a tutti.

I numeri confermano il potenziale: secondo il Politecnico di Milano – Energy & Strategy Group, una famiglia può arrivare a risparmiare fino al 15% dei consumi annui grazie a sistemi di monitoraggio smart. Anche piccole riduzioni quotidiane possono generare benefici economici e ambientali rilevanti, dimostrando che la tecnologia diventa uno strumento di consapevolezza che permette alle persone di fare la differenza, per l’ambiente e per la bolletta.

Scelte responsabili, dalle comunità energetiche alla mobilità elettrica

Quando si parla di scelte responsabili, Enel dimostra che la sostenibilità non si impone ma si abilita, fornendo strumenti concreti, accessibili e condivisi.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo e collaborativo. Il funzionamento è affascinante: gruppi di condomini, aziende o enti locali si uniscono per produrre e consumare insieme energia pulita da fonti rinnovabili, come i pannelli solari fotovoltaici. Questo gruppo, costituito legalmente come organizzazione senza scopo di lucro, permette a chiunque di partecipare attivamente alla transizione energetica, creando impianti locali “a km zero”. L’obiettivo è quello di produrre energia a prezzi convenienti e ottenere un incentivo per ogni kWh condiviso. Con il Decreto CER del 24 gennaio 2024, queste comunità sono finalmente regolamentate a livello nazionale, stimolandone la crescita.

Parallelamente, Enel accelera sulla mobilità elettrica, rendendo l’Italia un paese sempre più accessibile per chi sceglie veicoli a zero emissioni. Oggi l’azienda mette a disposizione oltre 23.000 punti di ricarica attivi in tutta Italia, grazie anche alla collaborazione con più di 30 operatori. Una rete capillare che trasforma l’auto elettrica da opzione di nicchia a soluzione concreta per tutti.

Dal 2018 Enel segue una roadmap strategica per affermarsi come punto di riferimento nella mobilità elettrica, realizzando una rete di colonnine nelle aree urbane ed extraurbane e in siti strategici caratterizzati da elevati flussi di traffico, in linea con gli obiettivi del PNRR. A questo si affiancano servizi digitali che semplificano la vita degli utenti, come l’app Enel On Your Way per pianificare viaggi e gestire i pagamenti o la Card RFID che consente la ricarica in pochi secondi.

Tutto questo converge verso un obiettivo ambizioso ma chiaro: zero emissioni entro il 2040.

Il modello che genera risultati

Il modello energetico applicato da Enel è anche una leva strategica per creare valore duraturo, come dimostrano i risultati già raggiunti. Secondo il report Kantar BrandZ Top 40 Most Valuable Italian Brands 2024, Enel è al secondo posto tra i marchi italiani di maggior valore, con un aumento del 37% del suo brand value, il più alto della top 10 nazionale.

Ma il valore di un brand non si misura solo in cifre. Quel 37% di crescita è il segnale più forte della crescente fiducia che l’azienda ha saputo costruire con il mercato e i consumatori. Una fiducia conquistata giorno dopo giorno, con azioni tangibili: dalla lotta alle frodi alla semplificazione della bolletta, dalla trasparenza dei consumi al programma di fidelizzazione.

