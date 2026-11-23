Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Cambiamenti alla Exit tax.

Ancora cambiamenti in vista per la legge di Bilancio. Il Parlamento punta a riscrivere l’Exit tax, rafforzando il meccanismo in chiave antielusiva per chi trasferisce la residenza in Paesi a bassa o nulla tassazione. Si ridefinisce così il parametro, non più in riferimento agli asset, ma ai redditi.

La finalità antielusiva delimita la portata dell’Exit tax ai soli casi in cui il trasferimento avviene in uno Stato o territorio nel quale la tassazione è nulla o inferiore all’1% e che non assicura un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia. Se non ci sono queste condizioni, scattano obblighi di monitoraggio per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento.

Exit tax: monitoraggio a chi porta i redditi all’estero

Gli emendamenti all’Exit tax, che vanno a modificare il testo originario del Ddl di Bilancio, puntano a ripensare il perimetro soggettivo e oggettivo della tassazione del 26% sui patrimoni in uscita. Sono due i principali emendamenti presentati.

Il primo è a firma Ylenia Lucaselli (FdI) e con qualche ritocco è quello che sembra essere più vicino al traguardo. Il secondo vede come firmatari Maurizio Casasco e Roberto Pella di Forza Italia. Anche la Lega ha presentato le sue proposte di riscrittura.

L’Exit tax secondo Lucaselli

La versione attuale dell’Exit tax fa riferimento, per la sua applicazione, alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fuori dall’Italia con beni e diritti pari ad almeno 800.000 euro.

Con l’emendamento di Lucaselli, si punta a cambiare questo criterio e a spostare la soglia a 2 milioni di euro riferita all’ammontare complessivo dei redditi di natura finanziaria (plusvalenze e altri proventi derivanti da partecipazioni societarie, titoli e strumenti finanziari, valute, metalli preziosi e altro). In questo modo diventerebbero rilevanti i redditi che si generano.

La finalità antielusiva

Sempre nell’emendamento Lucaselli viene presentato un meccanismo antielusivo che delimita la portata dell’exit tax per quanto riguarda il trasferimento in uno Stato o territorio nel quale la tassazione dei corrispondenti redditi finanziari è nulla o inferiore all’1%.

Limiti anche per quei Paesi dove non c’è un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia, oppure forme adeguate di assistenza al recupero dei crediti tributari.

In presenza di tali condizioni:

è previsto il versamento di un acconto pari al 50% dell’imposta, rateizzabile fino a cinque anni, mentre la quota residua dell’altro 50% è rinviata fino all’effettivo realizzo dei beni e dei redditi.

Mentre in assenza di tali condizioni:

scattano comunque obblighi di monitoraggio per il periodo di imposta in cui viene effettuato il trasferimento e poi per diversi anni successivi (quattro anni viene indicato nell’emendamento).

Ciò significa che scatterebbero comunque degli obblighi di monitoraggio, come la presentazione di una dichiarazione con l’indicazione dei beni e dei diritti posseduti e il relativo valore. In caso di sottrazione a questo dovere, scatterebbero dei termini sanzionatori. Secondo l’emendamento l’omessa presentazione della dichiarazione di monitoraggio, o la dichiarazione incompleta, dovrebbe essere punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro.

Chi è escluso?

L’emendamento esclude dall’applicazione dell’Exit tax e dal regime speciale di monitoraggio chi si è trasferito all’estero entro il 30 ottobre 2026. Il monitoraggio scatterebbe quindi da novembre 2026, sebbene la perdita della residenza fiscale produca effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

L’exit tax secondo Forza Italia

L’emendamento presentato da Forza Italia invece punta a mantenere il requisito del valore patrimoniale per l’applicazione della tassa stessa, ma da 800.000 euro si passerebbe a un valore complessivo pari a 5 milioni di euro.

Secondo l’emendamento, inoltre, andrebbe versata entro 180 giorni l’imposta quando il trasferimento avviene verso Stati o territori diversi da quelli che assicurano adeguati livelli di collaborazione fiscale.

In questo caso, però, l’exit tax non sarebbe dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo di differimento e non scatterebbe per i beni e i diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di riferimento.