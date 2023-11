Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Era nell’aria e alla fine è successo: Morgan non è più uno dei giudici di X-Factor. Il ritorno del cantautore non ha avuto gli effetti sperati, o comunque tali giunti in maniera eccessiva e in modalità incontrollabili.

Sky aveva chiesto all’artista di fare ritorno, sperando di certo nell’impatto garantito dalla sua figura prorompente e provocatoria. Col trascorrere delle puntate, però, è risultato evidente come il limite delle sue dichiarazioni e dei suoi modi venisse posto sempre più in là. L’ultima puntata live ha rappresentato evidentemente un punto di non ritorno. Inevitabile il comunicato di Sky e Fremantle.

Morgan licenziato

Il tempo passa e ci cambia tutti, alcuni però un po’ meno. Morgan si ritrova così al centro di una nuova polemica, l’ennesima della sua carriera. Stavolta gli è costata il posto da giudice a X-Factor, programma che era stato chiamato a risollevare, ha detto in questi giorni.

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

Non tutt’Italia però guarda X-Factor, anche se un po’ tutti sentiranno parlare del licenziamento di Morgan. Spieghiamo dunque in breve l’accaduto nell’ultima puntata. Impegnato in uno scontro verbale con Ambra Angiolini, ha zittito la conduttrice Francesca Michielin, facendo riferimento a una sua gaffe su Ivan Graziani.

Fedez, con tono dispiaciuto e amicale, ha provato a riportarlo all’ordine, rivolgendosi all’uomo e non all’artista, chiamandolo Marco. A nulla è servito, se non a beccarsi questa frase: “Vuoi farmi da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo”.

In risposta al comunicato, il cantautore ha rilasciato una dichiarazione a LaPresse: “Non c’è motivazione per la mia esclusione. Evidentemente non hanno il peso della cultura”.

Quanto ha guadagnato Morgan

La questione Morgan ha in realtà avuto inizio ben prima dell’avvio delle puntate in diretta di X-Factor. Lo scorso agosto si era reso protagonista di insulti omofobi durante un concerto a Selinunte.

Di comune accordo con Sky, al fine di porre fine alle durissime polemiche, l’artista decise di devolvere metà del proprio cachet a un’associazione LGBTQ+. Ciò ha anche reso ben chiaro il cachet del cantautore, che dalla rete ha ricevuto un totale di 300mila euro.

Una cifra di primo piano, che dovrebbe rispecchiare il cachet degli altri tre giudici. In riferimento alla scorsa edizione, sappiamo che gli esperti dietro al bancone sono stati pagati 5mila euro a puntata, dunque 40mila euro per i live. Sconosciuta la somma prevista per Audition, Bootcamp e Last Call, che prevedono numerosi spostamenti e ben altro livello d’impegno. A ciò occorre aggiungere anche la dose di lavoro connessa alla preparazione della puntata.

Si è ora creato un buco per Sky e Fremantle, da colmare al più presto. La prossima puntata va in onda giovedì 23 novembre e servirà un sostituto. Non è la prima volta che qualcosa del genere accade, ma quando venne sostituita Asia Argento, ci fu il tempo tra sezione registrata e in diretta di trovare un’alternativa. Stavolta mancano pochi giorni e servirebbe più un artista interessato a “divertirsi” in compagnia per un po’. Difficile pensare di stringere ora un accordo sul lungo periodo. Si fa il nome di Riccardo Zanotti, come novità, mentre guardando al futuro si citano Samuel dei Subsonica ed Elio degli Elio e le storie tese. Tutto ciò a sole tre puntate dalla fine.