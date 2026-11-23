La maggioranza studia gli emendamenti al Ddl di Bilancio tra scadenze per i Comuni, regolarizzazione delle difformità e nodi sui vincoli

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Condono edilizio: il piano per il silenzio-assenso.

Sul condono edilizio ci sono diverse proposte di modifica per il disegno di Legge di Bilancio 2027. Tra gli interventi ipotizzati la definizione delle vecchie domande di sanatoria rimaste senza risposta, la riapertura del condono del 2003 e molto altro.

A guidare il tentativo di modifica al condono c’è la Lega, con Matteo Salvini che punta a trasformare la proposta in un emendamento condiviso dall’intero Governo. Il meccanismo allo studio è quello di concedere ai Comuni una scadenza, intorno a giugno 2027, per esaminare tutte le richieste relative ai condoni 1985, 1994 e 2003. Senza una risposta scatterebbe il silenzio-assenso, con l’accoglimento automatico delle istanze ammissibili. Ma ci sono diversi dubbi, anche da parte di alleati.

Il piano della Lega per il condono

La Lega è il partito della maggioranza che si sta maggiormente impegnando per tentare di trovare un accordo sul condono nella Manovra 2027. La proposta è quella di concedere ai Comuni 180 giorni per esaminare le richieste dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003.

Entro giugno 2027, se non ci saranno delle risposte, potrebbe scattare il silenzio-assenso, quindi l’accoglimento automatico delle istanze ammissibili.

Non è quindi un via libera a tutte le richieste di regolarizzazione, ma solo a quelle consentite dalla legge. Ma la soluzione non ha convinto Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Secondo i critici, molte domande non sono ferme per l’inerzia degli uffici comunali, ma perché andrebbero in gran parte respinte. Inoltre si sottolinea la necessità di affrontare la questione dei vincoli sopravvenuti, quindi nuovi rispetto ai condoni del passato.

La soluzione: immobili esclusi

Quello che ha ipotizzato la Lega non sarebbe applicabile indistintamente ad ogni costruzione irregolare. Secondo le anticipazioni della proposta, rimarrebbero infatti esclusi gli edifici realizzati in aree a rischio, in zone sottoposte ai divieti assoluti di edificazione e altri immobili già esclusi per legge.

La definizione, però, delle esclusioni resta uno dei nodi da chiarire.

Il caso del condono del 2003

C’è poi uno specifico caso che va analizzato, ovvero la possibilità di riaprire la sanatoria introdotta nel 2003 la cui applicazione in Campania era stata limitata dalla legislazione regionale.

Fratelli d’Italia punta a consentire un nuovo intervento sulle condizioni di regolarizzazione degli immobili. La misura permetterebbe di affrontare situazioni rimaste irrisolte da decenni.

La proposta di Forza Italia

Altra proposta per il condono è quella di Forza Italia, che vuole un intervento su scala nazionale rivolto a tutte le difformità edilizie realizzate entro il 31 dicembre 2025.

La nuova procedura consentirebbe la regolarizzazione di modifiche agli immobili, anche in assenza della conformità urbanistica, includendo:

piccoli ampliamenti;

verande;

chiusure di balconi e terrazzi;

alcuni cambi di destinazione d’uso.

La proposta di Futuro Nazionale

Anche Futuro Nazionale ha proposto di riaprire il condono del 2003, estendendo però a tutto il territorio nazionale la possibilità di regolarizzare opere abusive su immobili sottoposti a vincolo.

La firma è Edoardo Ziello, il cui testo consentirebbe di presentare nuove richieste per gli interventi ultimati entro il 31 marzo 2003.

In questa proposta la finestra per rivolgersi ai Comuni sarebbe compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre 2027. Le Regioni avrebbero inoltre tempo fino al 30 aprile 2027 per disciplinare le modalità della sanatoria.