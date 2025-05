Fonte: iStock Come investire 5.000 euro in prodotti a basso rischio.

Avere 5.000 euro da parte è un buon punto di partenza se si vuole iniziare a investire. Lasciare tale denaro sul conto corrente, infatti, non è una buona idea se i tassi di interesse che vengono proposti sono quasi sempre molto bassi. In più c’è l’inflazione che non accenna ad arretrare, per cui il potere di acquisto di quei soldi diminuisce anno dopo anno.

Proprio per questo sempre più persone valutano delle soluzioni sicure per far fruttare il proprio capitale come i buoni fruttiferi postali, i conti deposito e i libretti di risparmio e buoni del Tesoro Poliennali. Questi prodotti offrono tassi più vantaggiosi rispetto ai conti correnti. Dove investire allora 5.000 euro?

Quali prodotti scegliere per investimenti a basso rischio

Nel caso si disponga di un piccolo capitale e si cerchi un’opzione a basso rischio per investire il proprio denaro si potrebbero considerare:

i buoni fruttiferi postali;

i conti deposito;

le offerte Supersmart su libretto di risparmio;

i Btp Italia.

Questi prodotti sono infatti un buon compromesso tra rendimento e sicurezza. Inoltre, proteggono il capitale in quanto lo fanno fruttare più di un conto corrente. In più, sono privi di rischi elevati e adatti a chi non vuole affrontare la volatilità dei mercati.

Se il proprio obiettivo è quello di preservare il proprio denaro e ottenere un rendimento più alto di quello di un conto corrente, tali soluzioni sono quindi molto convenienti.

Investire 5.000 euro in buoni fruttiferi postali

Se si desidera investire 5.000 euro in prodotti a basso rischio si potrebbe valutare l’opzione dei buoni fruttiferi postali. Tali prodotti sono infatti garantiti dallo Stato Italiano e hanno zero costi per la sottoscrizione e il rimborso, eccetto gli oneri di natura fiscale. Inoltre beneficiano di una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi maturati e sono esenti dall’imposta di successione.

Al momento si può scegliere tra:

il buono a 4 Anni Plus;

il buono Rinnova 4 anni;

il buono indicizzato all’inflazione italiana;

il buono 3×4;

il buono ordinario;

il buono Soluzione Futuro.

Ci sono poi i buoni fruttiferi postali dedicati però a minori che sono quelli che offrono il tasso di interesse più elevato che arriva al 5%.

Ecco un esempio di rendimento:

Volendo acquistare dei bfp a breve e medio termine di 5.000 euro nella giornata di oggi, dal calcolatore di Poste Italiane si evince che il valore di rimborso netto a scadenza sarà di 5.360,64 per il buono Soluzione Eredità e di 5.222,89 euro per il buono 4 anni Plus.

Il valore di rimborso lordo a scadenza sarà invece di 5.268,47 per il buono fruttifero postale che dura di meno è che il Rinnova 4 anni.

Ecco un altro esempio di rendimento:

Nel caso la durata sia a medio-lungo termine, il valore di rimborso netto a scadenza sarà di 6.862,70 euro nel caso del buono 3×4 e di 8.525,80 euro nel caso dei buoni ordinari.

Poste comunica che il valore di rimborso netto riportato con tali simulazioni include la cifra investita e gli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. L’eventuale imposta di bollo non è invece inclusa nel calcolo in quanto verrà applicata secondo la normativa vigente.

I conti deposito

Chi ha 5.000 euro da parte potrebbe investire tale denaro anche nei conti deposito perché sicuri. Sono infatti protetti dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela Depositi che copre fino a 100.000 euro per intestatario e banca in caso di fallimento.

Nonostante i tassi di interesse di tali prodotti siano calati rispetto allo scorso anno, offrono ancora rendimenti lordi tra il 3 il 4%. Di certo con gli interessi che si percepiranno non si diventerà ricchi ma almeno si guadagnerà qualcosa in quanto tenere il denaro fermo sul conto corrente non frutta quasi nulla.

Tra i migliori conti deposito del momento ci sono sicuramente quello di banca Ing che offre un tasso di interesse lordo del 4% per dodici mesi.

Ecco un esempio:

Investendo 5.000 euro, dal calcolatore della banca, si evince che i propri risparmi diventeranno 5.200 euro al lordo della ritenuta fiscale. Tali dati, spiega Ing, sono indicativi e non rappresentano un’offerta commerciale della banca.

Il conto deposito Illimity nella tipologia non svincolabile offre i seguenti tassi di interesse lordi:

1,30% dopo 6 mesi;

3,50% dopo 12-18-24 mesi;

3,40% dopo 36-48 e 60 mesi.

Ecco un esempio:

Volendo investire 5.000 euro in tale conto, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che dopo 60 mesi si avranno 5.629 euro di cui 629 euro di interessi netti. Illimity spiega poi che tale rendimento netto è indicativo del guadagno per l’intero periodo considerato ma può subire una variazione alla scadenza del vincolo stesso in base a eventuali variazioni delle tassazioni in vigore. Inoltre, l’imposta di bollo non è presente nel calcolo.

Offerte Supersmart su libretto di risparmio

Se si cercano dei modi sicuri, flessibili e senza sorprese per far fruttare 5.000 euro, si potrebbero prendere in considerazione anche le offerte Supersmart su libretto di risparmio che oggi si chiamano Depositi Supersmart. Tali offerte, però, sono riservate solo a chi ha un libretto Smart e danno la possibilità di ottenere guadagni migliori rispetto a quelli offerte dal libretto.

Ecco un esempio:

Accantonando 5.000 euro nelle offerte Supersmart, si otterranno 74,20 euro di interessi netti optando per il Deposito Supersmart Premium che dura 366 giorni e offre un tasso del 2%. Si guadagneranno invece 95,79 euro di interessi netti se si sceglie il Deposito Supersmart Rinnova che dura 540 giorni e offre un tasso dell’1,75%.

Così come per i buoni e i conti deposito, gli interessi sono determinati applicando la ritenuta fiscale vigente e sono al lordo dell’imposta di bollo.

Btp Italia

Nel caso in cui si possieda un piccolo capitale, si potrà valutare anche l’investimento nel prossimo Btp Italia. Si tratta di un titolo di Stato legato all’inflazione che funziona con cedole semestrali con interessi a tasso fisso che si calcolano sul capitale rivalutato in base all’inflazione del semestre.

Con tale titolo, poi, si ottiene anche protezione in caso di inflazione pari allo zero. Significa che se essa è negativa, le cedole verranno pagate sul capitale iniziale per cui non vi sarà nessuna perdita e in più l’adeguamento all’inflazione sarà liquidato ogni 6 mesi e non soltanto alla scadenza. L’acquisto per i privati è a partire dal 27 maggio per un minimo di 1.000 euro.

Le sue principali caratteristiche sono:

la durata è di 7 anni;

il tasso minimo garantito che si scoprirà il 26 maggio;

le cedole ovvero i pagamenti che ci saranno ogni 6 mesi;

il bonus finale per chi terrà il titolo fino al 2032 dell’1%;

nessuna commissione se si acquista nei giorni del lancio.