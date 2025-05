Fonte: 123RF Quali sono i migliori conti depositi di maggio 2025

I mercati continuano a essere volatili, i prezzi continuano salire e l’inflazione non accenna ad arretrare. Questi sono i principali motivi per i quali molti risparmiatori cercano soluzioni a basso rischio per investire il proprio denaro come i conti deposito. Tali prodotti sono sempre più gettonati perché offrono tassi di interesse migliori rispetto a quelli dei conti correnti tradizionali. Quali sono quindi i migliori di maggio 2025?

Perché sempre più italiani scelgono i conti deposito

Per far fruttare i propri soldi in modo semplice e senza troppi grattacapi sempre più risparmiatori optano per i conti deposito. Tali prodotti si scelgono anche perché sono considerati come un’opzione sicura.

Il proprio denaro, infatti, è protetto fino a 100.000 euro per ciascun correntista e per ogni banca grazie alla garanzia del Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Significa che qualora il proprio istituto di credito abbia dei problemi, i propri soldi fino alla cifra indicata saranno al sicuro.

Quali sono i migliori conti deposito di maggio?

I conti deposito piacciono molto perché, a differenza di prodotti finanziari più complessi come le azioni, non si rischia di perdere il capitale. Un investimento in borsa, infatti, può far guadagnare molto ma allo stesso c’è il rischio di perdere tutto in pochi giorni. Con il conto deposito, invece, si sa esattamente quanto si otterrà alla fine.

Tra i migliori da scegliere a maggio 2025 ci sono:

conto Arancio Ing;

conto banca Illimity;

conto X risparmio di banca Aidexa;

conto deposito Twist;

Rendimax banca Ifis;

conto Cherry Bank.

Il conto deposito di Ing

Chi apre il conto corrente Arancio e sceglie anche il deposito Arancio può ricevere il 4% sui risparmi per 12 mesi fino a un massimo di 100.000 euro. Il grande vantaggio di questo conto è che per ottenere questo tasso promozionale non c’è bisogno di vincolare denaro o accreditare lo stipendio. I propri risparmi restano quindi liberi e sempre disponibili e tutte le operazioni si possono gestire in modo semplice e veloce grazie alla app che permette di controllare il saldo e trasferire fondi ovunque ci si trovi.

Tale tipologia di conto non prevede costi di gestione, di apertura, di trasferimento o chiusura ma per ottenere il tasso promozionale è necessario aprire il conto corrente e il deposito entro il 24 maggio e completare l’attivazione con un bonifico entro il 30 giugno.

Conto deposito banca Illimity

Tra i migliori conti deposito di maggio 2025 c’è anche quello di banca Illimity per chi sottoscrive un conto corrente Premium. È possibile attivare un deposito in modo molto semplice e veloce direttamente alla propria home banking scegliendo l’importo, la durata e la tipologia che meglio si adatta alle proprie esigenze. Per i depositi non svincolabili, il tasso di interesse annuo lordo è il seguente:

0,80% dopo 6 mesi;

3,50% dopo 12-18- 24 mesi;

3,40% dopo 36-48 e 60 mesi.

Se si opta per la tipologia svincolabile, il rendimento annuo lordo è il seguente:

1,30% dopo 6 mesi;

3,10% dopo 12-18- 24 mesi;

3% dopo 36-48 e 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler destinare 20.000 euro alla linea di deposito vincolata. Dal calcolatore di Illimity Bank, si evince che dopo 6 mesi, l’importo totale che si riceverà a fine vincolo sarà di 20.096 euro mentre dopo 60 mesi di 22.516 euro. Nel calcolo non è stata però considerata l’imposta di bollo.

Conto X Risparmio di banca Aidexa

C’è anche il conto X Risparmio di banca Aidexa tra i migliori depositi di maggio 2025 in quanto non ha costi di apertura, gestione o chiusura. Il rendimento che si matura viene accreditato al termine del periodo del vincolo e il cliente può scegliere la durata più adatta alle proprie esigenze a partire da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 36 mesi.

Al termine della scadenza, poi, sia il capitale che gli interessi maturati vengono liquidati direttamente sul conto corrente collegato. È possibile poi decidere se rinnovare in automatico il vincolo comunicandolo dall’area riservata a partire da 32 giorni prima della scadenza.

Il rendimento annuo lordo è il seguente:

2,5% dopo 3 mesi e 6 mesi;

3,3% dopo 12 mesi;

2,5% dopo 18-24 e 36 mesi.

Ecco un esempio:

supponiamo di accantonare 20.000 euro nel conto di banca Aidexa. Dal calcolatore della banca si evince che il rendimento lordo al lordo dell’imposta dopo 36 mesi sarà di 1.110,00 euro.

Conto deposito Twist

Il conto deposito Twist così come gli altri non ha costi di attivazione e gli interessi maturati vengono accreditati direttamente sul conto corrente con cadenza mensile fino a 24 mesi e trimestrale per durate superiori. Con questo conto così come per gli altri, il proprio denaro fino a 100.000 euro per depositante è garantito dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Tale tipologia di conto propone diverse soluzioni di deposito vincolato che sono tutte attivabili con importo minimo di 10.000 euro. Il tasso di interesse annuo lordo è del:

2% dopo 3 mesi;

2,60% dopo 6 mesi;

3% dopo 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi.

I tassi applicati sono da intendersi al lordo delle imposte e le operazioni di deposito sono soggette all’imposta di bollo vigente per i prodotti finanziari. Nel caso vi fosse un’estinzione anticipata del deposito per qualunque motivo, inclusa l’eventuale chiusura del conto, il tasso applicato sarà dello 0%.

Conto deposito Rendimax di banca Ifis

Tra i migliori conti deposito di maggio c’è inoltre quello di banca Ifis che ne propone tre tipologie diverse: Libero, Like e Vincolato. Quest’ultimo con vincolo posticipato è quello che offre il tasso di interesse annuo lordo più alto, esattamente:

del 2,85% dopo 6 e 9 mesi;

del 2,90% dopo 12 e 18 mesi;

del 2,95% dopo 2 anni;

del 3% dopo 3-4 e 5 anni.

Con vincolo anticipato, invece:

dopo 6 e 9 mesi si otterrà il 2,75%;

dopo 12 e 18 mesi, 2-3-4 e 5 anni il 2,80%.

Conto deposito Cherry Bank

Chi ha un conto corrente con Cherry Bank può fruire anche delle funzionalità del conto deposito grazie al quale è possibile vincolare i propri risparmi con tassi di interesse fino al 2,65% lordo annuo. Per ricevere tale tasso di interesse si deve scegliere la soluzione vincolata che offre un rendimento annuo lordo del:

2,45% dopo 6-12-18 e 24 mesi;

del 2,65% dopo 36-48 e 60 mesi.

L’attivazione del conto e dei singoli vincoli non ha alcun costo così come i trasferimenti tra conto corrente e conto deposito. Per questa tipologia di conto non è previsto però lo svincolo anticipato e la liquidazione degli interessi è trimestrale.