La banca ha reso disponibili due nuove obbligazioni retail in dollari USA: vediamo le caratteristiche di questi strumenti finanziari, il taglio minimo e come acquistarle

Dal 4 aprile 2025 sono disponibili sul mercato MOT e su EuroTLX della Borsa Italiana due nuove obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo, rivolte a chi vuole investire nel mercato retail. Le obbligazioni sono denominate in dollari USA e hanno scadenze a 5 e 10 anni.

Le caratteristiche delle nuove obbligazioni

Entrambe le obbligazioni prevedono un taglio minimo pari a 2.000 USD.

La prima, con codice ISIN IT0005642761:

ha una durata di 5 anni;

offre cedole trimestrali con un tasso annuo lordo iniziale dell’8,00%.

La seconda, con codice ISIN IT0005642779:

ha una durata di 10 anni;

prevede cedole trimestrali con un tasso annuo lordo del 9,00% per i primi 2 anni.

La novità principale sta nell’offrire la possibilità al potenziale investitore di differenziare le personali strategie di investimento.

Negoziazione e caratteristiche tecniche

Le obbligazioni sono Senior Unsecured, quindi non garantite ma con priorità di rimborso rispetto ad altri strumenti subordinati. Sono negoziabili sul mercato MOT e su EuroTLX tramite la propria banca o intermediario di fiducia.

Questa emissione amplia l’offerta di strumenti a disposizione degli investitori retail che cercano diversificazione valutaria e differenti strutture cedolari. Intesa Sanpaolo, infatti, propone attualmente obbligazioni in 7 valute.

I rischi di investire in dollari Usa

Trattandosi di obbligazioni denominate in valuta estera, l’investitore è esposto al rischio di cambio. Un deprezzamento del dollaro Usa rispetto all’euro potrebbe ridurre il rendimento effettivo, mentre un apprezzamento può incrementare il guadagno complessivo.

La gamma delle obbligazioni Intesa Sanpaolo consente agli investitori di impostare strategie di portafoglio diversificate, appoggiandosi a un emittente con rating investment grade: S&P’s BBB, Moody’s Baa1, Fitch BBB.

Cosa sono le obbligazioni retail e come acquistarle

Le obbligazioni retail sono strumenti finanziari emessi da enti pubblici o privati, come banche o aziende, pensati per essere acquistati da piccoli investitori. Rappresentato una possibilità di investire in titoli di debito a un importo minimo accessibile, rendendole adatte anche a chi non ha grandi capitali da investire.

Le caratteristiche principali sono:

un taglio minimo accessibile;

la possibilità di pagamento di interessi periodici (cedole);

la negoziazione sui mercati regolamentati;

un rendimento relativamente sicuro.

La via più comune per acquistare obbligazioni retail è attraverso una banca o un intermediario finanziario (come un broker online).

Le obbligazioni retail sono ideali per gli investitori che cercano una forma di investimento relativamente stabile, che consente di ottenere un flusso di reddito periodico attraverso le cedole, pur senza correre i rischi più elevati di altre forme di investimento come le azioni.

Sono anche utili per diversificare un portafoglio, in quanto forniscono una fonte di reddito aggiuntiva e protezione contro l’inflazione se l’emissione è legata a tassi variabili. Ovviamente nel caso di obbligazioni denominate in valute estere, oltre ai rischi già conosciuti, come già detto, gli investitori si espongono anche al rischio di cambio.