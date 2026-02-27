Il Tesoro ha pubblicato i rendimenti minimi del nuovo Btp Valore, che in sei anni passeranno, attraverso il sistema di cedola step-up, da 2,5% al 3,5%

ANSA I rendimenti minimi del Btp Valore di Marzo

Sono stati resi pubblici i rendimenti minimi dei Btp Valore di marzo 2026. Il Tesoro ha stabilito la soglia dei primi due anni al 2,5% e una progressione che porterà gli interessi, nell’ultima parte dei sei anni di durata dei titoli di Stato al 3,5%. Resta sempre allo 0,8% il premio fedeltà, che porta i rendimenti lordi medi oltre il 3%.

Il Btp Valore è dedicato al mercato retail, che significa che potrà essere acquistato solo dagli investitori privati. Come tutti i titoli di Stato italiani, ha una tassazione agevolata, molto più bassa rispetto a quella delle altre rendite finanziarie.

I rendimenti dei Btp Valore

Nel dettaglio, i rendimenti del Btp Valore seguiranno la formula step-up della cedola 2+2+2. Significa che, su una durata totale di sei anni, i rendimenti di questi titoli di Stato saranno divisi in tre fasi da due anni ciascuna. A ognuna sarà assegnato un rendimento, che crescerà nel tempo:

il 2,5% per i primi due anni;

il 2,8% per i due anni successivi, quindi il terzo e il quarto;

il 3,5% per gli ultimi due anni, il quinto e il sesto.

Inoltre, chi manterrà il possesso dei Btp Valore di marzo 2026, alla liquidazione finale del titolo avrà un ulteriore bonus dello 0,8%. Questo porta il rendimento medio lordo, che sarebbe altrimenti del 2,946%, al 3,08%. Al momento i normali Btp che scadono tra 6 anni hanno un rendimento medio del 2,766%.

La formula step-up, come il premio fedeltà finale, sono strumenti che lo Stato impiega per assicurarsi che questi titoli non vengano venduti prima della scadenza da chi li acquista. In questo modo, la parte di debito contratta attraverso i Btp Valore risulterà più stabile, e quindi meno soggetta alle variazioni di mercato, rispetto a quella nelle mani di investitori istituzionali come banche e fondi di investimento.

I dettagli dell’emissione dei Btp Valore

I Btp Valore verranno messi a disposizione del pubblico a partire dal 2 marzo 2026. L’emissione terminerà il 6 marzo, alle ore 13. Come riportato anche dal Ministero delle Finanze nella comunicazione sui dettagli dell’emissione, questi titoli di Stato hanno diverse caratteristiche che avvantaggiano l’investitore:

non sono vincolati e il capitale è garantito a scadenza;

la tassazione è agevolata al 12,5%, rispetto al 26% delle altre rendite finanziarie;

fino a un valore di 50.000 euro non sono considerati per il calcolo dell’Isee;

i piccoli risparmiatori che acquistano durante l’emissione non avranno commissioni;

il taglio minimo acquistabile è ridotto a 1.000 euro.

Come partecipare all’emissione

Il Btp Valore sarà collocato attraverso la piattaforma elettronica Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana. Ci saranno tre banche dealer, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco Bpm, e due co-dealer, Monte dei Paschi di Siena e Iccrea.

Per sottoscrivere i titoli sarà necessario o recarsi in banca o in Posta, oppure utilizzare il proprio portale di home banking alla funzione trading online. In entrambi i casi è necessario aver aperto un conto titoli.