Asta Bot del 10 aprile 2025, nuovi titoli a 1 anno per 7 miliardi: come acquistarli

Il ministero dell'Economia ha comunicato la collocazione di nuovi Bot a 12 mesi e la riapertura di Bot vita residua di 60 giorni, per un'emissione complessiva di 8,5 miliardi

Fonte: iStock La sede del ministero dell'Economia e Finanze

Nuova emissione di buoni del Tesoro in arrivo. Il ministero dell’Economia e Finanze ha comunicato che il 10 aprile metterà all’asta Bot a 12 mesi per complessivi 7 miliardi, con scadenza 14 aprile 2026.

Nella stessa giornata sarà riaperta l’offerta di Bot annuali con durata residua di due mesi, emessi per la prima volta nello giugno dello scorso anno. Si tratta della terza tranche della collocazione, con scadenza 13 giugno 2025, per altri 1,5 miliardi.

La nuova emissione

Per la nuova emissione di Bot annuali le prenotazioni da parte del pubblico potranno essere effettuate fino a mercoledì 9 aprile, mentre la presentazione delle domande in asta si chiuderà alle 11 di giovedì 10 aprile.

Alle 15.30 si concluderà il collocamento dell’asta supplementare destinata agli “Specialisti in titoli di stato”, con un ammontare fino al 10% dell’importo assegnato all’asta ordinaria. La data per il regolamento delle sottoscrizioni è il 14 aprile 2025.

L’importo minimo di sottoscrizione dei Bot è di mille euro e ognuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto. Se le richieste di ciascun operatore dovessero superare anche complessivamente l’importo offerto dal Tesoro, verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto,

Il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ricorda nella comunicazione che eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se arrivate entro il termine stabilito dal decreto di emissione e non posso essere ritirate dopo questa scadenza.

Il calendario dei titoli di Stato di aprile

Dall’emissione il Mef potrebbe dunque raccogliere complessivamente 9,35 miliardi. Nella stessa scadenza del 14 aprile, inoltre, andranno a scadenza altri Bot annuali per 9,925 miliardi.

Alla data del 31 marzo 2025, il totale dei Bot in circolazione era pari a 129,68 miliardi, di cui 25.57 miliardi semestrali e 104.11 miliardi annuali.

Il calendario di aprile 2025 comunicato dal Mef prevede le emissioni di altri titoli di Stato in asta, fissate in queste date:

venerdì 11 aprile, asta Medio-Lungo .

giovedì 24 aprile, asta BTP Short – BTP€i.

lunedì 28 aprile, asta BOT.

martedì 29 aprile, asta medio-lungo.

Le stime di rendimento

Secondo le stime sul rendimento riportate dal portale Investireoggi sulla base di quanto rilevato sul mercato, i nuovi Bot a 12 mesi dovrebbero aggirarsi intorno a un prezzo di 98 centesimi per un rendimento lordo poco oltre il 2%.

L’emissione di Bot annuali di marzo avevano visto una collocazione all’asta ad un prezzo di 97,692 centesimi e un rendimento lordo del 2,337%.

Atteso un rendimento simile anche per i Bot riaperti alla terza tranche con vita residua di 60 giorni: nella giornata di martedì 8 aprile i buoni del Tesoro in scadenza il 13 giugno riportavano in chiusura di seduta un prezzo di 99,607 centesimi, con rendimento di 2,15%.