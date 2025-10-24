Le PMI italiane accelerano sulla digitalizzazione: +50% nell’uso dell’AI

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

La digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane continua a correre. Secondo la nuova indagine di Italiaonline sui dati 2024, il mercato della “Presenza e Comunicazione digitale” ha raggiunto un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente e un tasso medio annuo (CAGR) del 14,4% negli ultimi cinque anni. Ma la novità più significativa arriva dal fronte dell’intelligenza artificiale: l’adozione dell’AI tra le PMI è cresciuta del 50%, con oltre un quarto delle aziende (26,7%) che nel 2025 dichiara di utilizzarla o testarla attivamente.

Digitalizzazione, crescono investimenti e budget

L’indagine, condotta su un campione di 10mila imprese rappresentative del tessuto produttivo italiano (dalle nano alle medie imprese fino a 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato), mostra un trend ormai consolidato: il 15% in più di aziende ha investito in comunicazione digitale nel corso del 2024, e il 20% circa ha aumentato i propri budget. Il valore medio di investimento per impresa resta stabile a 2.243 euro, ma la platea si allarga: sono quasi 1,7 milioni le aziende che hanno investito nel digitale, segno che anche le realtà più piccole stanno impegnando attivamente risorse nella digitalizzazione.

E-commerce e social trainano la crescita

Tra i canali digitali, l’e-commerce è il segmento più dinamico: con 402 milioni di euro di investimenti e una crescita dell’83% rispetto al 2023, è ormai una leva strategica anche per le PMI. Aumentano sia il numero di imprese che vendono online i propri prodotti e servizi (circa 150mila) sia il valore medio investito (2.715 euro).

Seguono i siti web aziendali, su cui puntano quasi 700 mila imprese (+6%), per un valore complessivo di 940 milioni di euro, e il segmento Search&Display (comprensivo di Advertising sui motori di ricerca, attività SEO e Display Adv), su cui investono oltre 400mila imprese per un valore complessivo di 673 milioni di euro (+11%).

Cresce anche il peso dei social media: per la prima volta le imprese che investono sui Facebook, Instagram, TikTok sono quasi pari a quelle che investono nel proprio sito. Si tratta di 676mila le imprese per un mercato totale da 595 milioni di euro. Quasi la metà della spesa è destinata alla gestione della presenza online, mentre il resto finanzia attività pubblicitarie per raggiungere nuovi target.

L’influencer marketing entra nelle strategie delle PMI

Una tendenza emergente è quella dell’influencer marketing, che registra un incremento del +37% in un solo anno, per un valore vicino ai 100 milioni di euro. Un segnale che dimostra come anche le imprese più piccole stiano sperimentando modalità di comunicazione innovative, un tempo riservate ai grandi brand. Aumenti significativi si registrano nel mercato dei marketplace (investimenti in piattaforme per la vendita online come ad es. Amazon, E-bay, etc) e dei portali di settore (ad es. del segmento dei professionisti della Casa, come PgCasa) che crescono rispettivamente del +22% e del +8%.

AI, da sperimentazione a integrazione stabile

I dati della ricerca mostrano che l’adozione dell’AI da parte delle PMI sta crescendo costantemente, con il 26,7% (+50% rispetto al 2024) delle aziende che nel 2025 l’ha testata o utilizza stabilmente. In particolare, rispetto al 2024 più aziende hanno integrato in modo permanente l’AI nelle proprie attività (9,4% contro 6,3%) o hanno iniziato a sperimentarla (17,3% contro 11,6%).

Tuttavia, una quota consistente (43,5%) è consapevole del potenziale dell’IA ma non l’ha ancora testata, mentre il 29,7% è ancora incerto o non la utilizza.

Le principali applicazioni riguardano la creazione di contenuti (55,2%), seguita da foto e video (31,9%), ottimizzazione delle campagne pubblicitarie (22,8%) e gestione delle recensioni online (22,6%). Seguono chatbot, assistenti virtuali, creazione di siti web e CRM.

AI e digitale come leve di competitività

Da anni al fianco delle imprese italiane nel percorso di trasformazione digitale, Italiaonline rafforza oggi questo ruolo accompagnando le PMI anche nell’adozione dell’intelligenza artificiale. Con soluzioni come Gestione Recensioni AI, siti ottimizzati per l’AI, SEO AI, Google AI e strumenti per la creazione di contenuti AI (generated), l’azienda punta a rendere accessibili e immediatamente utilizzabili le nuove tecnologie, aiutando le imprese a crescere e a restare competitive in un mercato in continua evoluzione.