FS Logistix lancia la nuova piattaforma digitale integrata per la logistica europea

Presentato a Roma il nuovo brand FS Logistix ma soprattutto una nuova piattaforma digitale per la logistica europea. Offrirà 21 servizi a supporto di sette filiere industriali

Il Gruppo FS ha presentato a Roma il nuovo brand FS Logistix e la piattaforma digitale integrata fslogistix.com. Un’iniziativa che punta a creare un sistema logistico europeo più sostenibile, integrato e incentrato sulle esigenze dei clienti.L’obiettivo è diventare una piattaforma di interconnessione per gli operatori logistici, attivando nuove partnership e valorizzando le migliori competenze italiane ed europee.

La presentazione ha visto protagonisti Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, Antonio Brunacci, Direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, Delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura.

Secondo De Filippis, la piattaforma rappresenta un tassello fondamentale del Piano Strategico 2025–2029, con 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset. Queste le sue parole durante la presentazione:

“Ci proponiamo come una piattaforma di interconnessione verso tutti gli operatori della logistica, attivando nuove partnership per arrivare a coprire tutta la catena del valore e intercettando le migliori competenze italiane ed europee. Una nuova identità con un profilo sempre più europeo”

Come funziona la piattaforma digitale integrata

La piattaforma è pensata per ottimizzare la gestione delle operazioni logistiche, garantendo soluzioni personalizzate e una tracciabilità completa. Con un unico punto di accesso, i clienti possono integrare la catena logistica in modalità ferro-gomma-mare, ricevendo in tempo reale risposte su trasporti e soluzioni end-to-end.

Sono già otto le società del comparto logistico del Gruppo FS integrate nella piattaforma, che offre 21 servizi a supporto di sette filiere industriali. Il cuore operativo è il Widget del sito: gli utenti possono inserire i dettagli del trasporto e ottenere risposte immediate.

Cos’è la FS Logistix

FS Logistix nasce per consolidare la presenza europea del Gruppo FS. Con 22 Paesi coinvolti, sette società operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, il brand sostituisce Mercitalia Logistics e rafforza l’orientamento verso una logistica europea più integrata.

L’obiettivo è diventare un Freight Forwarder europeo che gestisca l’intera catena del valore, con un nome riconoscibile a livello internazionale.

La nuova flotta green

Il piano industriale include il rinnovo della flotta con 110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra, 2.000 carri e una nave green per i collegamenti nello Stretto di Messina. Inoltre, si punta alla digitalizzazione dei processi e allo sviluppo dei terminal.

La sostenibilità ambientale è al centro della strategia, con interventi mirati a ridurre le emissioni e l’impatto energetico delle attività logistiche.

Un supporto per l’economia

FS Logistix nasce per rispondere alle esigenze del mercato e migliorare la competitività delle imprese italiane ed europee. Con questo progetto, il Gruppo FS consolida il suo ruolo strategico nel rafforzare l’interconnessione tra industria e trasporto, a beneficio dell’economia reale e dello sviluppo sostenibile.