Trump firma l’ordine esecutivo per TikTok USA. Vale 14 miliardi di dollari

Il consorzio sarà guidato da Oracle, Silver Lake e dal fondo di Abu Dhabi MGX. ByteDance sotto il 20%

Il presidente Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che segna un passo decisivo nella lunga trattativa sul futuro di TikTok negli Stati Uniti. L’intesa, valutata circa 14 miliardi di dollari, prevede la creazione di una nuova società americana che gestirà le attività locali dell’app, oggi usata da 170 milioni di statunitensi.

Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente J.D. Vance, il deal soddisfa i requisiti della legge sulla sicurezza nazionale del 2024, che imponeva a ByteDance, la società madre cinese, di cedere l’80% delle attività statunitensi per evitare il divieto operativo. ByteDance conserverà meno del 20% della nuova entità, garantendo così un controllo a prevalenza americana.

La cordata americana

Il consorzio di investitori sarà guidato da Oracle, Silver Lake e dal fondo di Abu Dhabi MGX, con una quota complessiva vicina al 45%. Gli altri investitori, tra cui General Atlantic, Sequoia e Susquehanna, deterranno circa il 35%. Tra i nomi che potrebbero rafforzare la compagine figurano anche Rupert Murdoch e Michael Dell, mentre Larry Ellison, fondatore di Oracle, avrà un ruolo di primo piano. Oracle non solo entrerà come socio, ma sarà anche responsabile della sicurezza dei dati e della gestione cloud, in continuità con il progetto “Texas”, pensato per separare le informazioni degli utenti americani da quelle globali. L’algoritmo di raccomandazione, considerato l’asset più prezioso di TikTok, sarà invece “ricostruito e monitorato” da Oracle sotto la supervisione del nuovo board.

Il valore dell’operazione

Il valore di 14 miliardi fissato dall’ordine esecutivo è inferiore alle stime di mercato, che valutavano TikTok USA tra 30 e 40 miliardi di dollari. Secondo alcuni analisti, il prezzo rifletterebbe più le prospettive pubblicitarie attese per il 2026 che non il reale potenziale tecnologico della piattaforma.

Gli ostacoli

Restano tuttavia nodi irrisolti. Pechino deve ancora approvare ufficialmente l’operazione, e i media cinesi sottolineano che ByteDance manterrà un ruolo operativo attraverso una nuova controllata americana. Inoltre, al Congresso diversi parlamentari repubblicani e democratici chiedono garanzie più solide sul reale disimpegno cinese, soprattutto riguardo all’algoritmo. Trump ha comunque concesso tempo fino a gennaio per chiudere l’operazione, dopo cinque rinvii alla scadenza prevista dalla legge.