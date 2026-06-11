Oracle, i conti record non bastano: il titolo cede sotto il peso dei costi per l’AI

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ANSA epa12368656 Oracle signage is displayed at the entrance to the former headquarters and current offices of Oracle in Redwood City, California, USA, 10 September 2025. Oracleís co-founder, and chairman Larry Ellison, briefly soared past Elon Musk as the worldís richest person for the first time as shares in Oracle surge more than 40 percent on Wednesday. Media reports that Oracle has shed more than 3,000 jobs globaly in recent weeks. Salesforce, Oracle and Google are laying off employees as part of a restructurings and shift particularly towards artificial intelligence. EPA/JOHN G. MABANGLO

Ieri sera, dopo la chiusura di Wall Street, Oracle Corporation ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre 2026: un altro trimestre da record, con una forte crescita dei ricavi nei settori Cloud Infrastructure e Cloud Applications. Tuttavia, il titolo è sceso nelle contrattazioni after hours – e nel pre market di giovedì è in rosso a doppia cifra – a causa di spese in conto capitale superiori alle stime, che sollevano preoccupazioni tra gli investitori sulla redditività del business delle infrastrutture per l’IA.

I numeri del quarto trimestre e dell’anno

I ricavi trimestrali totali sono aumentati del 21% a 19,2 miliardi di dollari, leggermente al di sopra delle previsioni di 19,1 miliardi.

I ricavi del cloud (IaaS + SaaS) sono cresciuti del 47% a 9,9 miliardi di dollari, trainati da una crescita del 93% nel settore Cloud Infrastructure (IaaS) e del 10% nel settore Cloud Applications (SaaS). I ricavi del software sono diminuiti del 2% a 6,8 miliardi di dollari, a causa della continua migrazione dei clienti dal software on-premise al cloud. I ricavi dei servizi sono stati pari a 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 13%, mentre i ricavi dell’hardware sono stati pari a 0,9 miliardi di dollari, in crescita del 9%.

L’utile netto non-GAAP attribuibile agli azionisti ordinari ha raggiunto i 6,2 miliardi, in crescita del 26%, corrispondente a un utile per azione (EPS) salito a 2,11 dollari, in crescita del 24%, superiore alle aspettative degli analisti di 1,95 dollari.

I ricavi totali per l’anno fiscale 2026 sono aumentati del 17%, raggiungendo il record di 67,4 miliardi. I ricavi del cloud sono aumentati del 39% a 34,0 miliardi, mentre il settore software è diminuito dell’1% a 24,5 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi sono stati pari a 5,7 miliardi di dollari, in crescita del 10%, più contenuto l’incremento del settore hardware che ha totalizzato 3,1 miliardi in crescita del 5%.

L’utile netto è cresciuto del 29% a 22,2 miliardi, corrispondente a un EPS 7,63 dollari in aumento del 27%.

Il flusso di cassa operativo ha raggiunto il record di 32,0 miliardi (+54%), mentre il flusso di cassa libero è stato negativo per 23,7 miliardi nell’anno fiscale 2026, a causa degli investimenti a supporto della crescita del business Cloud Infrastructure.

Le Remaining Performance Obligations

Gli obblighi di prestazione rimanenti, un indicatore delle prenotazioni, ammontavano a 638 miliardi di dollari alla fine del trimestre, rispetto a una stima media di 589,5 miliardi di dollari. Oracle ha affermato che la maggior parte delle nuove prenotazioni riguarda contratti di intelligenza artificiale su larga scala, in cui il cliente ha prepagato i costosi server necessari per il lavoro.

“Questo riduce sostanzialmente la quantità di capitale che Oracle deve raccogliere per costruire i nostri data center per l’IA”, ha dichiarato l’azienda.

Le attese per il 2027

Oracle stima, per il primo trimestre 2027, che i ricavi totali cresceranno dal 27% al 29% sia a valuta costante che in dollari USA, con il fatturato Cloud in progresso tra il 57% e il 63% a valuta costante e tra il 58% e il 64% in dollari USA. L’utile per azione è atteso in crescita tra il 16% e il 19%, attestandosi tra 1,71 e 1,75 dollari a valuta costante, e tra il 17% e il 20%, raggiungendo un valore compreso tra 1,72 e 1,76 dollari USA.

Per l’anno fiscale 2027, l’azienda ha confermato le precedenti previsioni di fatturato pari a 90 miliardi di dollari e ha aumentato le stime sull’EPS a 8,05 dollari, che rappresentano una crescita del 18% dopo aver rettificato per gli eventi una tantum relativi alla vendita della nostra attività di chip Ampere e dei warrant di Bloom Energy nell’anno fiscale 2026.

Il nodo delle spese in conto capitale per fare fronte ai data center

Fin qui tutto bene, ma… ma c’è un ma. E neanche tanto trascurabile. Le spese in conto capitale, in gran parte relative alla spesa per i data center, hanno superato le previsioni sollevando preoccupazioni tra investitori e operatori di mercato sulla redditività del business delle infrastrutture per l’IA.

Nel quarto trimestre le spese in conto capitale hanno raggiunto i 16,5 miliardi di dollari, portando il totale annuo a 55,7 miliardi di dollari, superiore alla proiezione di Oracle di 50 miliardi di dollari di spesa.

L’azienda prevede di spendere circa 70 miliardi in spese in conto capitale nette nell’attuale anno fiscale, che si concluderà a maggio 2027, ha dichiarato il direttore finanziario Hilary Maxson durante una conference call successiva alla pubblicazione dei risultati. La cifra riportata sarà superiore di 20-25 miliardi di dollari a causa del pagamento anticipato di alcuni componenti, ha aggiunto.

Per far fronte al fabbisogno di capitale, l’azienda ha dichiarato di aver raccolto 43 miliardi di dollari in finanziamenti tramite debito e 5 miliardi di dollari in capitale azionario durante l’anno fiscale appena concluso.

Nell’anno fiscale 2027, l’azienda prevede di raccogliere altri 40 miliardi di dollari tra capitale azionario e debito, inclusi 20 miliardi di dollari in un programma precedentemente annunciato per la vendita periodica di azioni a prezzi di mercato.