TikTok, Trump fa i nomi dei tre “patrioti” disposti ad acquisirla

Dai Murdoch, padre e figlio, a Larry Ellison (Oracle) e Michael Dell (Dell Technologies): sono i nomi fatti dal Presidente per rilevare TikTok USA

TikTok è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale degli Usa.

Il Presidente americano Donald Trump fa tre nomi per l’acquisizione di TikTok USA, la società americana che, in base agli accordi presi con il leader cinese Xi Jinping, dovrà gestire il social network di origine cinese che fa capo a ByteDance. Nella cordata di investitori, stando a quanto affermato dal Presidente in una intervista al “The Sunday Briefing” di Fox News, ci sarebbero i Murdoch, padre e figlio, insieme a Larry Allison, presidente di Oracle, e Michael Dell, fondatore di Dell Technologies.

I tre imprenditori “patrioti” di Trump

“Un uomo di nome Lachlan è coinvolto“, ha esordito Trump nell’intervista, accennando all’imprenditore conservatore, Presidente di News Corp e CEO diFox Corporation, figlio del magnate di origini australiane Rupert Murdoch, fondatore di News Corp. “Rupert sarà probabilmente nel gruppo, penso che saranno nel gruppo“, ha aggiunto Trump.

In realtà, una fonte ha dichiarato alla CNBC che è improbabile che Lachlan Murdoch partecipi personalmente all’accordo per rilevare TikTok, ma potrebbe farlo la Fox Corporation.

“Un paio di altre persone, persone davvero fantastiche, persone molto importanti”, ha detto Trump, aggiungendo “sono anche patrioti americani, sapete, amano questo Paese. Quindi penso che faranno un ottimo lavoro”.

Il leader statunitense ha quindi fatto cenno ad altri due noti imprenditori suoi sostenitori, come Larry Ellison, co-fondatore e presidente esecutivo di Oracle, recentemente classificatosi uomo più ricco del mondo, grazie al successo di Oracle, le cui azioni sono letteralmente volate quest’anno.

Il terzo nome è quello di Michael Dell, fondatore e CEO di Dell Technologies, fra i leader mondiali nel settore delle forniture hardware per computer, azienda che lavora per enti governativi e che ha sempre sottolineato l’impegno a favore dell’etica e della privacy.

Accordo per TikTok ancora da definire

Le affermazioni di Trump sui possibili acquirenti di TikTok USA appaiono un po’ troppo frettolose, da momento che l’accordo con il Presidente cinese Xi deve ancora essere definito nei dettagli. Un accordo faticosissimo, che ha risolto una quesitone che si trascinata da un anno. Ma ci sono ancora numerosi aspetti tecnici e formali da definire, anche con riguardo alla governance. La casa Bianca ad esempio ha stabilito sabato che almeno sei dei sette membri del Board di di TikTok USA dovranno essere americani.

TikTok è stato oscurato negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza nazionale, essendo un social di origine cinese e raccogliendo dati sugli utenti americani. Una legge del 2024 ne ha imposto la vendita ad una società statunitense, altrimenti l’app verrebbe bandita sul territorio USA. E, infatti, Google e Apple hanno rimosso l’app dai loro app store, impedendone il download negli Stati Uniti, per evitare la multa salatissima che dovrebbero pagare per aver trasgredito alla legge.

Le preoccupazioni principali, alla base dell’allarme sulla sicurezza lanciato dall’amministrazione USA, riguardano il possibile uso improprio dei dati degli utenti statunitensi, che secondo il Congresso USA potrebbero essere gestiti da Pechino. La questione è stata al centro di una vertenza legale fra TikTok ed il governo americano, poi risolta da Trump con l’accordo siglato con Pechino.