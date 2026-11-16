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La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, senza condizioni. La decisione, annunciata lunedì 16 novembre 2026, è stata presa in base al regolamento Ue sulle concentrazioni, dopo che l’operazione era stata notificata a Bruxelles il 9 ottobre.

Secondo la Commissione, l’unione tra il gruppo italiano guidato da Andrea Orcel e la seconda banca privata tedesca non crea problemi di concorrenza sui mercati bancari della Germania. Anzi, per Bruxelles un consolidamento di questo tipo può rafforzare la competitività del settore e l’integrazione del mercato unico.

UniCredit-Commerzbank, la decisione della Commissione europea

L’operazione è stata approvata al termine della fase 1, cioè dell’esame preliminare, senza bisogno di aprire un’indagine approfondita. Un semaforo verde incondizionato: la banca italiana non ha ricevuto richieste relative a impegni o rimedi, come la cessione di attività o sportelli.

Una decisione tutt’altro che scontata per un’operazione di queste dimensioni, che coinvolge due tra i principali gruppi bancari europei.

I mercati esaminati

Secondo Bruxelles, le quote di mercato combinate di UniCredit e Commerzbank nei servizi bancari in Germania sono moderate nella maggior parte dei settori. L’unica eccezione riguarda il trade finance, cioè gli strumenti che sostengono il commercio internazionale delle imprese, come:

lettere di credito;

crediti documentari.

In questi ambiti i due gruppi hanno posizioni forti. Anche in questo caso, però, la Commissione ha concluso che sul mercato restano sufficienti fornitori alternativi in grado di offrire gli stessi servizi. Dopo l’operazione resteranno quindi concorrenti credibili, in grado di garantire un’adeguata competizione.

Il nodo del credito al Mittelstand

Uno dei punti più delicati dell’esame riguardava il Mittelstand, il tessuto di piccole e medie imprese che rappresenta la spina dorsale dell’economia tedesca. Commerzbank è storicamente uno dei principali finanziatori di queste aziende.

La Commissione ha dedicato un’attenzione particolare ai prestiti alle imprese, per verificare se l’operazione potesse ridurre la concorrenza e peggiorare l’accesso al credito. L’esito è stato positivo: anche in questo segmento non sono emerse criticità, grazie alla presenza di altri istituti in grado di finanziare le imprese di medie dimensioni.

Cosa succede ora

Bruxelles guarda con favore alle fusioni tra banche. La Commissione sottolinea infatti il valore delle operazioni di consolidamento tra istituti di Paesi diversi. Le fusioni transfrontaliere, secondo l’esecutivo Ue, permettono di:

realizzare economie di scala;

rafforzare la competitività del settore bancario europeo;

sostenere l’integrazione del mercato unico.

Con il via libera dell’Antitrust Ue cade quindi uno degli ostacoli regolamentari, ma non è l’unico passaggio necessario. Le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in una banca richiedono infatti anche le autorizzazioni delle autorità di vigilanza bancaria. Queste valutano aspetti diversi dalla concorrenza, come la solidità patrimoniale e la gestione dei rischi.